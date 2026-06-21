ĐT Hà Lan vùi dập Thụy Điển: Gakpo xóa tan nghi ngờ, nuôi mộng xưng vương World Cup

Bàn mở điểm của Hà Lan (Bản quyền VTV)

Gakpo xóa tan nghi ngờ

Gakpo đã trải qua mùa giải 2025/26 không mấy suôn sẻ trong màu áo Liverpool khi chỉ ghi được 9 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo sau 52 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Thụy Điển là lời khẳng định rằng anh vẫn sở hữu tài năng và bản lĩnh để tỏa sáng ở những sân khấu lớn nhất.

Chắc chắn HLV Iraola sẽ đặc biệt chú ý tới bàn thắng thứ 2 của Gakpo. Tiền đạo này xử lý gọn gàng khi ngoặt bóng vào chân phải sở trường, tiếp đó tung cú dứt điểm vừa chính xác vừa đầy uy lực.

Gakpo thể hiện đẳng cấp

Quyết định chiêu mộ Victor Munoz của Liverpool rõ ràng đã làm dấy lên những nghi ngờ về tương lai của Gakpo tại sân Anfield. Dẫu vậy, màn trình diễn vừa qua trước Thụy Điển cho thấy cầu thủ người Hà Lan hoàn toàn đủ khả năng giữ vững vị trí chạy cánh trái trước sự cạnh tranh từ tân binh người Tây Ban Nha.

Ứng viên vô địch lộ diện?

Hà Lan là một trong những ông lớn châu Âu không thể giành chiến thắng ở trận ra quân. Dù Nhật Bản là đối thủ khó chịu, kết quả hòa đó vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đội bóng của HLV Koeman có đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch hay không.

Nhưng tất cả phải nghĩ khác về Hà Lan sau khi "Cơn lốc màu da cam" cuốn phăng Thụy Điển. Nếu duy trì được phong độ như vậy trong thời gian dài, họ hoàn toàn là ứng viên thực sự.

Koeman dường như đã tìm được trung phong lý tưởng để xây dựng lối chơi. Đó là Brobbey, người không chỉ biết ghi bàn mà còn hỗ trợ hiệu quả cho các vệ tinh xung quanh. Anh ghi cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp một.

Brobbey mang tới sự thú vị

Bên cạnh đó, màn trình diễn này của Hà Lan còn mang đến nhiều tín hiệu tích cực khác, từ cường độ pressing mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc cho tới sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Hà Lan sẵn sàng chơi trực diện, triển khai bóng qua trung lộ hoặc khai thác khoảng trống ở hai biên.

Họ cũng rất cần một Gakpo tự tin và quyết đoán như thế này, thay vì phiên bản gặp nhiều khó khăn trong màu áo Liverpool ở mùa giải trước.

Dẫu vậy, hàng thủ Hà Lan vẫn còn những điểm cần cải thiện. Sau quãng nghỉ uống nước trong hiệp một, Thụy Điển điều chỉnh hệ thống chiến thuật và khai thác hiệu quả các khoảng trống trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Đội bóng áo cam cũng không ít lần bị kéo giãn đội hình trong hiệp hai.

Tuy nhiên, xét tổng thể, đây là bước tiến quan trọng và là lời nhắc nhở rằng Hà Lan không thể bị xem nhẹ trong cuộc đua vô địch World Cup 2026.

Hà Lan có ghi cùng một kiểu bàn thắng tới 3 lần

3 trong số 5 bàn thắng của Hà Lan ở trận này đều đến theo 1 công thức. Đó là đưa bóng thật nhanh ra biên, căng ngang sệt vào khu vực nguy hiểm và khuyến khích nhiều cầu thủ cùng lao vào vòng cấm.

Những cái tên như Gakpo, Denzel Dumfries và Summerville liên tục kéo giãn hàng thủ Thụy Điển, mở ra khoảng trống lớn ở trung lộ.

Dumfries liên tục gây nguy hiểm ở cánh

Đáng chú ý, đường kiến tạo của Gakpo cho bàn mở tỷ số cho thấy một hình ảnh khác của tiền đạo này. Thay vì thường xuyên ngoặt vào trong để dứt điểm bằng chân phải, anh chơi như cầu thủ chạy cánh thuần túy và thực hiện quả tạt hoặc căng ngang chính xác.

Koeman hiện sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ, thích đối đầu trực tiếp với hậu vệ biên đối phương. Kết hợp với những tiền vệ như Tijjani Reijnders thường xuyên xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai, Hà Lan dường như đã tìm ra công thức ghi bàn hiệu quả nhất.

Thụy Điển có thực sự tệ đến vậy?

Trong nhiều thập kỷ, bóng đá Thụy Điển tại các giải đấu lớn luôn mang bản sắc rõ ràng. Họ nổi tiếng với hệ thống phòng ngự chắc chắn, được xây dựng quanh các trung vệ, đồng thời thường xuyên tận dụng tốt các tình huống cố định.

Thông thường, họ cũng sở hữu một tiền đạo ngôi sao có thể tạo nên khác biệt, từ Henrik Larsson cho tới Zlatan Ibrahimovic. Năm nay, Thụy Điển thậm chí có tới hai chân sút đẳng cấp là Viktor Gyokeres và Alexander Isak. Tuy nhiên, sự thiếu hụt những hậu vệ chất lượng cao lại là điều rất “không Thụy Điển”.

Isak không cứu nổi Thụy Điển

Hàng thủ của Thụy Điển hoàn toàn bất lực trước sức mạnh cũng như những pha di chuyển thông minh của đối thủ trong vòng cấm. Khả năng liên lạc và theo kèm người của họ cũng bộc lộ nhiều vấn đề.

Dù vậy, Thụy Điển vẫn có những tín hiệu tích cực. Việc thay đổi sơ đồ trong hiệp một giúp nhạc trưởng Yasin Ayari có nhiều cơ hội cầm bóng hơn, còn Anthony Elanga mang đến thêm phương án tấn công sau khi vào sân.

Trận thua này cũng không làm thay đổi quá nhiều cục diện bảng F. Nếu đánh bại Nhật Bản ở lượt trận cuối, Thụy Điển vẫn sẽ giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng. Thậm chí có thể đứng đầu nếu Hà Lan không thắng Tunisia, dù kịch bản ấy rất khó trở thành hiện thực.