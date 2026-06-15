Sao Thụy Điển ghi bàn sau 18 giây vào sân, có phải nhanh nhất lịch sử World Cup?

Svanberg tạo cột mốc đáng nhớ

Phút 84, trong pha tổ chức đá phạt, Svanberg đã có pha dứt điểm 1 chạm chuẩn xác, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Thụy Điển.

Đáng chú ý, Svanberg ghi bàn chỉ sau 18 giây được HLV Graham Potter tung vào sân. Người hâm mộ Thụy Điển kỳ vọng đây sẽ là bàn thắng nhanh nhất lịch sử mà cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ghi được tại World Cup. Nhưng không, Svanberg chỉ xếp thứ 2 trong lịch sử.

Cầu thủ dự bị ghi bàn nhanh nhất lịch sử World Cup là Richard Morales của Uruguay vào năm 2002 với chỉ 16 giây. Anh ghi bàn trong hiệp hai ở trận Uruguay hòa 3-3 Senegal.

Svanberg chứng minh sự hiệu quả bất ngờ

Không chỉ có Svanberg tỏa sáng, Gyokeres và Isak cũng mang tới khác biệt lớn. Họ đều có bàn thắng và kiến tạo ở trận này, góp công lớn vào chiến thắng 5-1 của Thụy Điển.

Đáng chú ý, Gyokeres và Isak đá cặp trên hàng công của Thụy Điển. Theo thống kê từ BBC, sau 60 năm, Thụy Điển mới lại có cặp tiền đạo vừa ghi bàn và kiến tạo ở 1 trận đấu World Cup.

Hy vọng lớn dành cho Thụy Điển

Thụy Điển chỉ đứng thứ 38 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ có phong độ kém cỏi trước thềm World Cup 2026 sau khi không thắng nổi cả 2 trận giao hữu. Tại vòng loại World Cup, tính riêng ở vòng bảng, Thụy Điển thậm chí không thắng trận nào.

Nhưng đến vòng chung kết World Cup 2026, Thụy Điển lại thi đấu "lột xác". Do vậy, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng này sẽ vượt qua vòng bảng và trở thành kẻ ngáng đường đầy khó chịu khi gặp những ông lớn của giải.

Thụy Điển đang dẫn đầu bảng F World Cup 2026. Họ xếp trên Nhật Bản và Hà Lan, khi 2 đội bóng này hòa 2-2 ở trận đấu trước đó.