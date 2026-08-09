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Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester City Atletico Madrid

(Giao hữu) Ait-Nouri giúp Man City có được bàn thắng thứ 3 trước Atletico Madrid.

Giao Hữu | 18h, 9/8 | Seoul

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1
3 - 1
Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1
Atletico Madrid
(H1: 0-1)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Marmoush 57' Xem video
Marmoush 59' Xem video
Ait Nouri 90' Xem video
Xem video 43' Dominguez

Tình huống nổi bật

1’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Man City giao bóng.

7’

KHÔNG VÀO!!

Reijnders nỗ lực đột phá và dứt điểm, nhưng hậu vệ của Atletico Madrid kịp thời ngăn chặn được. 

10’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

NỖ LỰC KHÔNG THÀNH

Savinho quyết tâm đi bóng và sút bóng ở góc hẹp, nhưng cú đá của cầu thủ này đưa bóng đi còn quá nhẹ.

19’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC

Foden đá phạt góc nguy hiểm, Gvardiol băng đến đánh đầu quyết đoán nhưng lại đưa bóng đi không chính xác. 

24’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

VẪN KHÔNG VÀO!!

Savinho đi bóng rất hay nhưng cú cứa lòng của anh lại không hề tạo ra độ cuộn cần thiết cho trái bóng. 

36’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Savinho đột phá hay, sau đó chuyền bóng tới cột 2. Nhưng phía trong không có ai băng vào dứt điểm. 

40’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

OBLAK CỨU THUA

Foden sút xa, đưa bóng trúng người hậu vệ Atletico Madrid. Bóng đổi hướng nhưng thủ môn Oblak vẫn kịp cản phá. 

43’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

VÀO!! ATLETICO MADRID MỞ TỶ SỐ!!

Từ tình huống Atletico Madrid đá phạt góc, Hjulmand đã nỗ lực khống chế và chuyền bóng, khiến hàng thủ Man City bất ngờ. Dominguez mở toang cơ hội để ghi bàn mở điểm khi chỉ còn đối mặt thủ môn và anh không bỏ lỡ.

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. 

45+4’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!!

Lookman cố gắng sút tốc nóc khung thành Man City ở góc hẹp, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi hơi cao. 

45+5’

HẾT HIỆP MỘT

Atletico Madrid tạm dẫn 1-0 Man City. 

46’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

Atletico Madrid giao bóng.

52’

KHÔNG ĐƯỢC

Semenyo khống chế bóng không tốt nên bỏ lỡ cơ hội đột phá. 

55’

NỖ LỰC ĐÁ PHẠT

Reijnders đá phạt thiếu đi sự hiểm hóc nên không làm khó được thủ môn đối phương. 

57’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

VÀO!! MAN CITY GHI BÀN GỠ HÒA

Semenyo căng ngang rất thuận lợi để Marmoush băng vào đệm bóng tung lưới Atletico Madrid.

59’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

VÀO!! MAN CITY GHI BÀN THỨ 2

Semenyo lại thoát xuống và căng ngang cho Marmoush ghi bàn thứ 2 cho Man City. 

74’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Ortiz dứt điểm rất quyết đoán ở góc hẹp, nhưng anh lại đưa bóng lên thẳng trời. 

76’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC

Lee Kang In đệm bóng lên trời dù nhận được đường căng ngang thuận lợi. 

86’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Nunes sút xa uy lực nhưng đưa bóng đi chưa đủ hiếm để làm khó thủ môn đối phương. 

90’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

VÀO!! MAN CITY GHI BÀN THỨ 3!!

Mubama chọc khe quá thuận lợi, Ait Nouri trong thế đối mặt thủ môn đã dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City.

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. 

90+6’

 Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Man City thắng 3-1 Atletico Madrid.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1
Donnarumma, Matheus Nunes, Ruben Dias, Reis, Gvardiol, Reijnders, Kovacic, Semenyo, Foden, Savinho, Marmoush
Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ) - 1
Oblak, Dominguez, Hancko, Le Normand, Martinez, Hjulmand, Vargas, Koke, Mendoza, Martin, Lookman

Lee Kang In trở về Hàn Quốc

Các khán giả Hàn Quốc đã chờ đợi trận đấu này từ lúc Lee Kang In chính thức gia nhập Atletico Madrid. Anh sẽ có màn ra mắt CLB mới trước các khán giả tại Seoul và chắc chắn Atletico sẽ được cổ vũ như đội chủ nhà ở trận đấu này.

Cơn sốt Lee Kang In tại Atletico Madrid đã bắt đầu từ lúc anh còn chưa về với đội bóng Thủ đô, khi hàng dài người Hàn Quốc đã chờ tại cửa tiệm chính thức của Atletico tại cả Seoul lẫn Madrid để được đặt mua áo đấu. Điều này không ngạc nhiên, bởi có thời điểm áo Lee Kang In bán chạy tại Paris Saint-Germain tới mức vượt cả số áo đấu bán ra của Kylian Mbappe.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/08/2026 11:56 AM (GMT+7)
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