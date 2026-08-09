Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ)

Giao Hữu | 18h, 9/8 | Seoul Man City 3 - 1 Atletico Madrid (H1: 0-1) Thông tin trước trận Man City vs Atletico Madrid Atletico Madrid Điểm Donnarumma Matheus Nunes Ruben Dias Reis Gvardiol Reijnders Kovacic Semenyo Foden Savinho Marmoush Điểm Oblak Dominguez Hancko Le Normand Martinez Hjulmand Vargas Koke Mendoza Martin Lookman Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Atletico Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Marmoush 57' Xem video Marmoush 59' Xem video Ait Nouri 90' Xem video Xem video 43' Dominguez Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Man City giao bóng. 7’ KHÔNG VÀO!! Reijnders nỗ lực đột phá và dứt điểm, nhưng hậu vệ của Atletico Madrid kịp thời ngăn chặn được. 10’ NỖ LỰC KHÔNG THÀNH Savinho quyết tâm đi bóng và sút bóng ở góc hẹp, nhưng cú đá của cầu thủ này đưa bóng đi còn quá nhẹ. 19’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC Xem video Foden đá phạt góc nguy hiểm, Gvardiol băng đến đánh đầu quyết đoán nhưng lại đưa bóng đi không chính xác. 24’ VẪN KHÔNG VÀO!! Xem video Savinho đi bóng rất hay nhưng cú cứa lòng của anh lại không hề tạo ra độ cuộn cần thiết cho trái bóng. 36’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Savinho đột phá hay, sau đó chuyền bóng tới cột 2. Nhưng phía trong không có ai băng vào dứt điểm. 40’ OBLAK CỨU THUA Xem video Foden sút xa, đưa bóng trúng người hậu vệ Atletico Madrid. Bóng đổi hướng nhưng thủ môn Oblak vẫn kịp cản phá. 43’ VÀO!! ATLETICO MADRID MỞ TỶ SỐ!! Xem video Từ tình huống Atletico Madrid đá phạt góc, Hjulmand đã nỗ lực khống chế và chuyền bóng, khiến hàng thủ Man City bất ngờ. Dominguez mở toang cơ hội để ghi bàn mở điểm khi chỉ còn đối mặt thủ môn và anh không bỏ lỡ. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. 45+4’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Lookman cố gắng sút tốc nóc khung thành Man City ở góc hẹp, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi hơi cao. 45+5’ HẾT HIỆP MỘT Atletico Madrid tạm dẫn 1-0 Man City. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU Atletico Madrid giao bóng. 52’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Semenyo khống chế bóng không tốt nên bỏ lỡ cơ hội đột phá. 55’ NỖ LỰC ĐÁ PHẠT Xem video Reijnders đá phạt thiếu đi sự hiểm hóc nên không làm khó được thủ môn đối phương. 57’ VÀO!! MAN CITY GHI BÀN GỠ HÒA Xem video Semenyo căng ngang rất thuận lợi để Marmoush băng vào đệm bóng tung lưới Atletico Madrid. 59’ VÀO!! MAN CITY GHI BÀN THỨ 2 Xem video Semenyo lại thoát xuống và căng ngang cho Marmoush ghi bàn thứ 2 cho Man City. 74’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Ortiz dứt điểm rất quyết đoán ở góc hẹp, nhưng anh lại đưa bóng lên thẳng trời. 76’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC Xem video Lee Kang In đệm bóng lên trời dù nhận được đường căng ngang thuận lợi. 86’ KHÔNG VÀO!! Xem video Nunes sút xa uy lực nhưng đưa bóng đi chưa đủ hiếm để làm khó thủ môn đối phương. 90’ VÀO!! MAN CITY GHI BÀN THỨ 3!! Xem video Mubama chọc khe quá thuận lợi, Ait Nouri trong thế đối mặt thủ môn đã dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City. BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. 90+6’ TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Man City thắng 3-1 Atletico Madrid. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Donnarumma, Matheus Nunes, Ruben Dias, Reis, Gvardiol, Reijnders, Kovacic, Semenyo, Foden, Savinho, Marmoush Oblak, Dominguez, Hancko, Le Normand, Martinez, Hjulmand, Vargas, Koke, Mendoza, Martin, Lookman

Lee Kang In trở về Hàn Quốc

Các khán giả Hàn Quốc đã chờ đợi trận đấu này từ lúc Lee Kang In chính thức gia nhập Atletico Madrid. Anh sẽ có màn ra mắt CLB mới trước các khán giả tại Seoul và chắc chắn Atletico sẽ được cổ vũ như đội chủ nhà ở trận đấu này.

Cơn sốt Lee Kang In tại Atletico Madrid đã bắt đầu từ lúc anh còn chưa về với đội bóng Thủ đô, khi hàng dài người Hàn Quốc đã chờ tại cửa tiệm chính thức của Atletico tại cả Seoul lẫn Madrid để được đặt mua áo đấu. Điều này không ngạc nhiên, bởi có thời điểm áo Lee Kang In bán chạy tại Paris Saint-Germain tới mức vượt cả số áo đấu bán ra của Kylian Mbappe.