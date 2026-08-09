Trực tiếp bóng đá Man City - Atletico Madrid: Ait-Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng (Hết giờ)
(Giao hữu) Ait-Nouri giúp Man City có được bàn thắng thứ 3 trước Atletico Madrid.
Giao Hữu | 18h, 9/8 | Seoul
Điểm
Donnarumma
Matheus Nunes
Ruben Dias
Reis
Gvardiol
Reijnders
Kovacic
Semenyo
Foden
Savinho
Marmoush
Điểm
Oblak
Dominguez
Hancko
Le Normand
Martinez
Hjulmand
Vargas
Koke
Mendoza
Martin
Lookman
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Man City giao bóng.
7’
KHÔNG VÀO!!
Reijnders nỗ lực đột phá và dứt điểm, nhưng hậu vệ của Atletico Madrid kịp thời ngăn chặn được.
10’
NỖ LỰC KHÔNG THÀNH
Savinho quyết tâm đi bóng và sút bóng ở góc hẹp, nhưng cú đá của cầu thủ này đưa bóng đi còn quá nhẹ.
19’
BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC
Foden đá phạt góc nguy hiểm, Gvardiol băng đến đánh đầu quyết đoán nhưng lại đưa bóng đi không chính xác.
24’
VẪN KHÔNG VÀO!!
Savinho đi bóng rất hay nhưng cú cứa lòng của anh lại không hề tạo ra độ cuộn cần thiết cho trái bóng.
36’
KHÔNG ĐƯỢC
Savinho đột phá hay, sau đó chuyền bóng tới cột 2. Nhưng phía trong không có ai băng vào dứt điểm.
40’
OBLAK CỨU THUA
Foden sút xa, đưa bóng trúng người hậu vệ Atletico Madrid. Bóng đổi hướng nhưng thủ môn Oblak vẫn kịp cản phá.
43’
VÀO!! ATLETICO MADRID MỞ TỶ SỐ!!
Từ tình huống Atletico Madrid đá phạt góc, Hjulmand đã nỗ lực khống chế và chuyền bóng, khiến hàng thủ Man City bất ngờ. Dominguez mở toang cơ hội để ghi bàn mở điểm khi chỉ còn đối mặt thủ môn và anh không bỏ lỡ.
45’
BÙ GIỜ HIỆP MỘT
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
45+4’
KHÔNG VÀO!!!
Lookman cố gắng sút tốc nóc khung thành Man City ở góc hẹp, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi hơi cao.
45+5’
HẾT HIỆP MỘT
Atletico Madrid tạm dẫn 1-0 Man City.
46’
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
Atletico Madrid giao bóng.
52’
KHÔNG ĐƯỢC
Semenyo khống chế bóng không tốt nên bỏ lỡ cơ hội đột phá.
55’
NỖ LỰC ĐÁ PHẠT
Reijnders đá phạt thiếu đi sự hiểm hóc nên không làm khó được thủ môn đối phương.
57’
VÀO!! MAN CITY GHI BÀN GỠ HÒA
Semenyo căng ngang rất thuận lợi để Marmoush băng vào đệm bóng tung lưới Atletico Madrid.
59’
VÀO!! MAN CITY GHI BÀN THỨ 2
Semenyo lại thoát xuống và căng ngang cho Marmoush ghi bàn thứ 2 cho Man City.
74’
KHÔNG ĐƯỢC
Ortiz dứt điểm rất quyết đoán ở góc hẹp, nhưng anh lại đưa bóng lên thẳng trời.
76’
BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC
Lee Kang In đệm bóng lên trời dù nhận được đường căng ngang thuận lợi.
86’
KHÔNG VÀO!!
Nunes sút xa uy lực nhưng đưa bóng đi chưa đủ hiếm để làm khó thủ môn đối phương.
90’
VÀO!! MAN CITY GHI BÀN THỨ 3!!
Mubama chọc khe quá thuận lợi, Ait Nouri trong thế đối mặt thủ môn đã dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City.
BÙ GIỜ HIỆP HAI
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90+6’
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Man City thắng 3-1 Atletico Madrid.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Lee Kang In trở về Hàn Quốc
Các khán giả Hàn Quốc đã chờ đợi trận đấu này từ lúc Lee Kang In chính thức gia nhập Atletico Madrid. Anh sẽ có màn ra mắt CLB mới trước các khán giả tại Seoul và chắc chắn Atletico sẽ được cổ vũ như đội chủ nhà ở trận đấu này.
Cơn sốt Lee Kang In tại Atletico Madrid đã bắt đầu từ lúc anh còn chưa về với đội bóng Thủ đô, khi hàng dài người Hàn Quốc đã chờ tại cửa tiệm chính thức của Atletico tại cả Seoul lẫn Madrid để được đặt mua áo đấu. Điều này không ngạc nhiên, bởi có thời điểm áo Lee Kang In bán chạy tại Paris Saint-Germain tới mức vượt cả số áo đấu bán ra của Kylian Mbappe.
(Giao hữu) Real Madrid tiếp tục làm nóng cho mùa giải mới và các cầu thủ trẻ đã gây ấn tượng với HLV Mourinho.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/08/2026 11:56 AM (GMT+7)