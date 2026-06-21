ĐT Brazil dễ mất trụ cột đầu tiên tại World Cup, HLV Ancelotti có lỗi lớn?

Brazil hồi hộp chờ tin của Raphinha

ĐT Brazil vừa giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 (thắng Haiti 3-0). Thế nhưng, niềm vui của “Những vũ công Samba” không được trọn vẹn. Tiền đạo Raphinha phải sớm rời sân ngay trong hiệp một. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, LĐBĐ Brazil đã thông báo về tình trạng của Raphinha.

Raphinha sớm phải rời sân

Theo đó, cầu thủ này cảm thấy đau ở gân kheo đùi phải. Các nhân viên y tế đã xử lý tạm thời nhưng Raphinha vẫn cảm thấy khó chịu. Tiền đạo người Brazil đã được xếp lịch tới bệnh viện để làm một loạt xét nghiệm cũng như chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định chính xác mức độ của chấn thương.

Điều này là tối quan trọng với ĐT Brazil bởi Raphinha là một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ancelotti. Nếu như Raphinha không thể tham dự phần còn lại của giải đấu, “Những vũ công Samba” sẽ cực kỳ thiệt thòi.

Raphinha bị đau từ trước nhưng Ancelotti vẫn dùng?

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Raphinha ra sân trong trận đấu với Haiti trong tình trạng không thoải mái. Sau khi chạy cật lực trong trận đấu gặp Morocco, cầu thủ này được theo dõi suốt tuần qua do bị đau ở gân kheo. Raphinha thậm chí còn được sắp xếp tập riêng như một biện pháp phòng ngừa.

Tuy nhiên, HLV Ancelotti vẫn quyết định điền tên cầu thủ đang chơi Barcelona vào danh sách thi đấu chính thức khi gặp Haiti. So với trận đấu trước, Raphinha phải chạy ít hơn khi có Matheus Cunha đá ở giữa. Nhưng cầu thủ này vẫn có 2 tình huống bứt tốc đáng chú ý. Một lần bàn thắng không được công nhận, còn một lần bóng đi ra ngoài.

Khi hai đội nghỉ uống nước ở giữa hiệp một, cầu thủ này đã trao đổi với Rodrigo Lasmar, bác sĩ của ĐT Brazil nhưng sau đó vẫn tiếp tục thi đấu. Theo Sport đánh giá nếu Raphinha được thay ngay sau đó, mọi chuyện chưa chắc đã tồi tệ như hiện tại.

Nên nhớ rằng, Raphinha có tiền sử chấn thương gân kheo trong mùa giải vừa qua. Cầu thủ này có tới 3 lần phải nghỉ thi đấu cho Barcelona kể từ tháng 9/2025 tới nay. Lần gần nhất, Raphinha phải mất một tháng mới bình phục, còn lần nhẹ nhất cũng mất 2 tuần.

Theo cập nhật mới nhất từ Globo, chấn thương của Raphinha không quá nặng nhưng cần ít nhất là 2 tuần để bình phục. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo đang chơi cho Barcelona sẽ bỏ lỡ trận cuối cùng ở vòng bảng và có thể thi đấu ở vòng 1/8 hoặc tứ kết nếu Brazil có thể tiến xa đến vậy.