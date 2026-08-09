Trực tiếp bóng đá Liverpool - Monaco: Đội khách ngược dòng phút 88 (Hết giờ)

Giao Hữu | 20h30, 9/8 | SVĐ Anfield Liverpool 2 - 3 Monaco (H1: 2-1) Thông tin trước trận Liverpool vs Monaco Monaco Điểm Alisson Frimpong Ndukwe Van Dijk Tsimikas Gravenberch Szoboszlai Koumas Wirtz Gakpo Isak Điểm Hradecky Vanderson Sane Dier Nazinho Camara Cabral Abline Golovin Detourbet Bieret Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Monaco Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Isak 16' Xem video Wirtz 29' Xem video Xem video 43' Golovin (penalty) Xem video 56' Mika Biereth Xem video 88' Paris Brunner Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Liverpool giao bóng. 1’ KHÔNG VÀO!! Thủ môn Alisson có pha bay người tốt để cản phá cơ hội từ sớm của Monaco. 7’ Liverpool tấn công Xem video Đội chủ nhà đang nhập cuộc chủ động, tấn công không ngừng nghỉ và làm khó được hệ thống phòng ngự của Monaco. 8’ WIRTZ DỨT ĐIỂM QUYẾT ĐOÁN! Xem video Thủ môn Hradecky vừa phải vất vả cứu thua cho Monaco sau cú sút đầy uy lực của Wirtz. 13’ GAKPO DỨT ĐIỂM NGUY HIỂM! Monaco may mắn thoát thua sau cú đánh đầu thực sự chất lượng của Gakpo ở cự li rất gần. 16’ VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 1-0 MONACO Xem video Isak hãm bóng điệu nghệ trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán, mang về bàn mở tỷ số cho Liverpool. 23’ Liverpool tiếp tục tấn công Xem video Đội chủ nhà vẫn đang duy trì sức ép đủ lớn lên khung thành Monaco. Liverpool muốn có bàn thứ hai ngay trong hiệp đầu tiên. 29’ VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 2-0 MONACO Xem video Florian Wirtz có mặt kịp lúc, tận dụng sự lộn xộn trước khung thành của Monaco để ghi bàn cho Liverpool. 35’ Liverpool vẫn đang tấn công Xem video Florian Wirtz đi bóng và dứt điểm quen thuộc, nhưng hàng thủ Monaco đã chơi tốt trong tình huống này. 39’ Sút xa ấn tượng! Xem video Tsimikas thực hiện cú sút xa kỹ thuật và uy lực, nhưng bóng không hướng vào khung thành Monaco. 42’ PENALTY!!! Xem video Van Dijk bị xác định là có lỗi với cầu thủ của Monaco, khiến Liverpool phải chịu quả phạt đền. 43’ VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 2-1 MONACO Xem video Trên chấm phạt đền, Golovin dễ dàng đánh bại thủ môn Alisson, giúp Monaco có bàn rút ngắn tỷ số. 45+2’ Hiệp 1 khép lại Liverpool tạm dẫn 2-1. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Monaco giao bóng. 52’ Isak tả xung hữu đột Xem video Tiền đạo người Thụy Điển đang chơi đầy nỗ lực, là điểm sáng trên hàng công "Lữ đoàn đỏ". 56’ VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 2-2 MONACO Xem video Hàng thủ Liverpool đã chơi quá tệ, để cho Mika Biereth có tới 2 lần dứt điểm. Ở lần đầu tiên, thủ môn Alisson đã cứu thua. Nhưng trong cú dứt điểm sau đó, Mika Biereth gỡ hòa cho Monaco. 60’ Thay đổi hàng loạt Liverpool thay đến 6 cầu thủ ở phút vừa qua, trước đó đầu hiệp 2 cũng có 2 sự thay đổi về nhân sự. Những ngôi sao như Isak, Van Dijk, Gakpo, Wirtz đều rời sân. 65’ Tranh chấp quyết liệt! Xem video Cầu thủ trẻ của Liverpool có pha tắc bóng nguy hiểm với cầu thủ bên phía Monaco. 70’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Thủ môn Mamardashvili vừa phải cứu thua cho Liverpool, sau cú dứt điểm cận thành của cầu thủ bên phía Monaco. 73’ Liverpool may mắn thoát thua Xem video Coulibaly của Monaco tung ra cú sút quyết đoán, tiếc rằng bóng đi chệch khung thành Liverpool. 79’ Tranh chấp quyết liệt! Xem video McConnell có pha tắc bóng quyết liệt, khiến cầu thủ Monaco tỏ ra đau đớn. 88’ VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 2-3 MONACO Xem video Monaco bất ngờ có bàn thứ ba ở cuối trận nhờ công của Paris Brunner với cú đánh đầu cận thành vô cùng quyết đoán, sau đường kiến tạo của Anis Soubeir. 90+3’ Trận đấu kết thúc Monaco ngược dòng hạ Liverpool 3-2. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Alisson, Frimpong, Ndukwe, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Szoboszlai, Koumas, Wirtz, Gakpo, Isak Hradecky, Vanderson, Sane, Dier, Nazinho, Camara, Cabral, Abline, Golovin, Detourbet, Bieret

Đội hình Liverpool

Đội hình Monaco

Đội bóng Pháp mơ gây sốc ở Anfield

Phía đối diện, AS Monaco cũng có những thay đổi lớn với sự xuất hiện của HLV mới Filipe Luis. Đại diện nước Pháp dưới sự chỉ đạo của HLV người Brazil luôn duy trì một lối chơi cống hiến đầy phóng khoáng nhưng không kém phần thực dụng khi cần thiết.

Phong độ gần đây của Monaco phản ánh rõ triết lý lấy công bù thủ; hàng công của họ luôn nổ súng đều đặn nhờ sự cơ động của các vệ tinh trẻ, nhưng hàng thủ cũng thường xuyên bộc lộ sơ hở trong các tình huống chống phản công tốc độ.

"Lữ đoàn đỏ" đón nhân sự trở lại

Liverpool đón chào sự trở lại cực kỳ quan trọng của bộ ba trụ cột Virgil van Dijk, Alisson Becker và Cody Gakpo sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Tân binh Victor Munoz cũng đã sẵn sàng ra sân sau quãng nghỉ World Cup. Tuy nhiên, khả năng thi đấu của Jeremy Jacquet và Giovanni Leoni vẫn còn bỏ ngỏ do vấn đề thể lực.

Monaco hành quân đến Anh mà không có sự phục vụ của Takumi Minamino do chấn thương đầu gối, tước đi cơ hội tái ngộ khán giả Anfield của ngôi sao người Nhật Bản. Những cái tên kinh nghiệm như Eric Dier và các cầu thủ trẻ như Lamine Camara sẽ là nòng cốt trong đội hình xuất phát.

Tìm lại niềm vui

Liverpool đã để thua ngược Leeds United 2-4 hôm 3/8, đánh dấu thất bại đầu tiên dưới thời HLV Andoni Iraola. Trong khi đó, Monaco giành chiến thắng 1-0 trước Getafe hôm 6/8.

Liverpool sẽ bắt đầu mùa giải Ngoại hạng Anh vào ngày 23/8 bằng cuộc đối đầu với Newcastle. Sự sẵn sàng của “Lữ đoàn đỏ” cho chiến dịch sắp tới đang khiến nhiều người lo ngại, trong bối cảnh những ngôi sao chủ chốt như Mohamed Salah vẫn chưa thực sự được thay thế.

Arne Slot bị sa thải sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc. Chiến lược gia người Hà Lan đã giúp Liverpool cán đích ở vị trí thứ 5 với 60 điểm. Trong khi đó, việc Iraola thiếu kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng thi đấu tại đấu trường châu Âu cũng khiến một bộ phận người hâm mộ Liverpool lo lắng.