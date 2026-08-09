Trực tiếp bóng đá Liverpool - Monaco: Đội khách ngược dòng phút 88 (Hết giờ)
(Giao hữu) Monaco bất ngờ có bàn thứ ba ở khoảng thời gian cuối trận, qua đó ngược dòng hạ Liverpool 3-2 ngay tại Anfield.
Giao Hữu | 20h30, 9/8 | SVĐ Anfield
Điểm
Alisson
Frimpong
Ndukwe
Van Dijk
Tsimikas
Gravenberch
Szoboszlai
Koumas
Wirtz
Gakpo
Isak
Điểm
Hradecky
Vanderson
Sane
Dier
Nazinho
Camara
Cabral
Abline
Golovin
Detourbet
Bieret
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Liverpool giao bóng.
1’
KHÔNG VÀO!!
Thủ môn Alisson có pha bay người tốt để cản phá cơ hội từ sớm của Monaco.
7’
Liverpool tấn công
Đội chủ nhà đang nhập cuộc chủ động, tấn công không ngừng nghỉ và làm khó được hệ thống phòng ngự của Monaco.
8’
WIRTZ DỨT ĐIỂM QUYẾT ĐOÁN!
Thủ môn Hradecky vừa phải vất vả cứu thua cho Monaco sau cú sút đầy uy lực của Wirtz.
13’
GAKPO DỨT ĐIỂM NGUY HIỂM!
Monaco may mắn thoát thua sau cú đánh đầu thực sự chất lượng của Gakpo ở cự li rất gần.
16’
VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 1-0 MONACO
Isak hãm bóng điệu nghệ trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán, mang về bàn mở tỷ số cho Liverpool.
23’
Liverpool tiếp tục tấn công
Đội chủ nhà vẫn đang duy trì sức ép đủ lớn lên khung thành Monaco. Liverpool muốn có bàn thứ hai ngay trong hiệp đầu tiên.
29’
VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 2-0 MONACO
Florian Wirtz có mặt kịp lúc, tận dụng sự lộn xộn trước khung thành của Monaco để ghi bàn cho Liverpool.
35’
Liverpool vẫn đang tấn công
Florian Wirtz đi bóng và dứt điểm quen thuộc, nhưng hàng thủ Monaco đã chơi tốt trong tình huống này.
39’
Sút xa ấn tượng!
Tsimikas thực hiện cú sút xa kỹ thuật và uy lực, nhưng bóng không hướng vào khung thành Monaco.
42’
PENALTY!!!
Van Dijk bị xác định là có lỗi với cầu thủ của Monaco, khiến Liverpool phải chịu quả phạt đền.
43’
VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 2-1 MONACO
Trên chấm phạt đền, Golovin dễ dàng đánh bại thủ môn Alisson, giúp Monaco có bàn rút ngắn tỷ số.
45+2’
Hiệp 1 khép lại
Liverpool tạm dẫn 2-1.
46’
Hiệp 2 bắt đầu
Monaco giao bóng.
52’
Isak tả xung hữu đột
Tiền đạo người Thụy Điển đang chơi đầy nỗ lực, là điểm sáng trên hàng công "Lữ đoàn đỏ".
56’
VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 2-2 MONACO
Hàng thủ Liverpool đã chơi quá tệ, để cho Mika Biereth có tới 2 lần dứt điểm. Ở lần đầu tiên, thủ môn Alisson đã cứu thua. Nhưng trong cú dứt điểm sau đó, Mika Biereth gỡ hòa cho Monaco.
60’
Thay đổi hàng loạt
Liverpool thay đến 6 cầu thủ ở phút vừa qua, trước đó đầu hiệp 2 cũng có 2 sự thay đổi về nhân sự. Những ngôi sao như Isak, Van Dijk, Gakpo, Wirtz đều rời sân.
65’
Tranh chấp quyết liệt!
Cầu thủ trẻ của Liverpool có pha tắc bóng nguy hiểm với cầu thủ bên phía Monaco.
70’
KHÔNG VÀO!!!
Thủ môn Mamardashvili vừa phải cứu thua cho Liverpool, sau cú dứt điểm cận thành của cầu thủ bên phía Monaco.
73’
Liverpool may mắn thoát thua
Coulibaly của Monaco tung ra cú sút quyết đoán, tiếc rằng bóng đi chệch khung thành Liverpool.
79’
Tranh chấp quyết liệt!
McConnell có pha tắc bóng quyết liệt, khiến cầu thủ Monaco tỏ ra đau đớn.
88’
VÀO, VÀO, VÀO!!! LIVERPOOL 2-3 MONACO
Monaco bất ngờ có bàn thứ ba ở cuối trận nhờ công của Paris Brunner với cú đánh đầu cận thành vô cùng quyết đoán, sau đường kiến tạo của Anis Soubeir.
90+3’
Trận đấu kết thúc
Monaco ngược dòng hạ Liverpool 3-2.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội hình Liverpool
Đội hình Monaco
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/08/2026 11:56 AM (GMT+7)