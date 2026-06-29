Trực tiếp bóng đá Đức - Paraguay: Thử thách lớn cho "Cỗ xe tăng" (World Cup)

World Cup | 3h30, 30/6 | Gillette Stadium Đức 0 - 0 Paraguay (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Đức vs Paraguay Paraguay Điểm Neuer Kimmich Tah Rudiger Sane Nmecha Pavlovic Raum Musiala Wirtz Havertz Điểm Gill Maidana Alerete G.Gomez Velazquez Caceres Galarza Cubas D.Gomez Enciso Almiron Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Đức Đức Paraguay Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Sane, Nmecha, Pavlovic, Raum, Musiala, Wirtz, Havertz Gill, Maidana, Alerete, G.Gomez, Velazquez, Caceres, Galarza, Cubas, D.Gomez, Enciso, Almiron

Đức: Sức mạnh quen thuộc nhưng vẫn còn những dấu hỏi

Bốn lần vô địch thế giới ĐT Đức chính thức mở đầu hành trình knock-out World Cup kể từ năm 2014 bằng chuyến làm khách đến Foxborough để đối đầu Paraguay. Tuy nhiên, bước chạy đà của họ không hoàn toàn suôn sẻ khi vừa để thua 1-2 trước Ecuador ở lượt cuối vòng bảng.

Dù thất bại này không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng E, nó vẫn tạo ra những tranh luận trái chiều trong nội bộ đội bóng. HLV Julian Nagelsmann đã thẳng thừng bác bỏ quan điểm từ ba cầu thủ của chính mình cho rằng đội tuyển Đức thiếu đi “tinh thần thi đấu đúng đắn” ở trận đấu đó. Đây cũng đã là trận thua thứ tư của họ trong chín trận World Cup kể từ đầu năm 2014 (thắng 4, hòa 1, thua 4).

Một thống kê đáng chú ý khác cho thấy, kể từ chức vô địch World Cup 2014 với chiến thắng 1-0 trước Argentina, Đức chưa một lần giữ sạch lưới tại giải đấu này. Tuy vậy, hàng thủ của họ lại không phải vấn đề quá lớn trong năm 2026, khi 6 chiến thắng đầu tiên trong năm chỉ đi kèm một trận giữ sạch lưới.

Điều đó cho thấy Đức vẫn duy trì được sức mạnh tấn công và khả năng kiểm soát trận đấu, nhưng sự ổn định ở tuyến phòng ngự vẫn là điều khiến người hâm mộ chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Paraguay: Thất thường nhưng luôn tiềm ẩn bất ngờ

Ở chiều ngược lại, Paraguay bước vào vòng knock-out với tâm thế của một đội bóng không được đánh giá cao nhưng lại rất khó đoán. Ở trận đấu cuối vòng bảng, họ bị đặt dấu hỏi lớn về tham vọng khi gần như chấp nhận trận hòa 0-0 trước Australia, và bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử giành hai chiến thắng World Cup liên tiếp.

Hàng công của Paraguay tiếp tục là điểm yếu khi họ chưa từng ghi bàn trong 5 trận knock-out World Cup, một con số phản ánh rõ sự bế tắc ở những thời điểm quyết định.

Dù vậy, đội bóng Nam Mỹ vẫn làm đủ để vượt qua vòng bảng, giống như lần gần nhất họ góp mặt tại World Cup 2010, khi tiến vào tứ kết trước khi bị một đại diện châu Âu khác là Tây Ban Nha loại bỏ.

Kể từ khi kết thúc vòng loại World Cup, Paraguay có thành tích khá thất thường với 4 chiến thắng và 4 thất bại sau 10 trận. Chính sự khó đoán này khiến họ trở thành đối thủ tiềm ẩn nguy hiểm, khi không ai có thể chắc chắn họ sẽ chơi bùng nổ hay bế tắc trong ngày thi đấu lớn.