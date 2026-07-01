HLV Koeman rời ghế "thuyền trưởng" sau cú sốc Hà Lan thất bại trước Morocco

Koeman tuyên bố từ chức sau thất bại cay đắng

Đội tuyển Hà Lan đã chính thức nói lời chia tay World Cup 2026 sau thất bại trước Morocco ở vòng 32 đội. Sau khi hai đội không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu, đại diện châu Âu gục ngã trên chấm luân lưu và phải dừng cuộc chơi.

Koeman tuyên bố từ chức sau thất bại cay đắng

Chỉ một ngày sau trận đấu, HLV Ronald Koeman đã quyết định từ chức. Nhà cầm quân 63 khép lại hành trình dẫn dắt đội tuyển Hà Lan bằng một kết cục không như mong đợi.

Koeman cũng trở thành một trong những HLV đầu tiên rời cương vị sau vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của World Cup 2026, khi áp lực từ thành tích thi đấu buộc ông phải đưa ra quyết định chia tay đội tuyển.

Cột mốc buồn trong lịch sử bóng đá Hà Lan

Thất bại trước Morocco ở vòng 32 đội World Cup 2026 khiến Hà Lan nối dài cơn ác mộng trên chấm luân lưu. "Cơn lốc màu da cam" đã thua tới 8 loạt sút 11m ở các giải đấu lớn gồm World Cup, EURO và UEFA Nations League.

Cột mốc buồn trong lịch sử bóng đá Hà Lan

Đội tuyển Hà Lan vốn luôn được đánh giá là một trong những thế lực của bóng đá thế giới và thường tiến sâu ở các giải đấu lớn. Chính vì vậy, việc dừng bước ngay ở vòng 32 đội được xem là thất bại vượt ngoài kỳ vọng.

Kết quả này cũng khiến tương lai của ban huấn luyện không thể được đảm bảo. Ronald Koeman đã lựa chọn từ chức ngay sau khi giải đấu khép lại với đội tuyển Hà Lan.

Hà Lan bước vào giai đoạn tìm kiếm người kế nhiệm

Sự ra đi của Ronald Koeman mở ra quá trình tìm kiếm HLV trưởng mới cho đội tuyển Hà Lan. Liên đoàn bóng đá nước này sẽ phải sớm đưa ra quyết định nhằm chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo sau World Cup 2026.

Ở tuổi 63, Koeman khép lại nhiệm kỳ bằng một giải đấu đầy tiếc nuối, khi Hà Lan không thể vượt qua vòng đấu loại trực tiếp và lập kỷ lục buồn trong lịch sử tham dự World Cup của mình.