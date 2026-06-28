16 cặp đấu vòng knock-out World Cup: Argentina so tài "hiện tượng", Pháp - Bồ Đào Nha gặp khó

Nhánh đấu vòng 1/8: Những cặp đấu tâm điểm xuất hiện

Lịch thi đấu vòng 32 đội đã xác định hàng loạt cặp đấu đáng chú ý, hứa hẹn tạo nên những màn so tài kịch tính ngay từ vòng knock-out. Đương kim vô địch Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc chạm trán Cape Verde – “hiện tượng” của giải. Trong khi đó, Brazil sẽ đối đầu Nhật Bản, trận đấu được kỳ vọng giàu tính kỹ thuật và tốc độ.

Argentina toàn thắng vòng bảng

Ở các cặp đấu khác, Anh – đội đứng đầu bảng L – gặp CHDC Congo tại Atlanta, còn loạt “ông lớn” châu Âu cũng lần lượt lộ diện đối thủ: Đức chạm trán Paraguay, Hà Lan tái ngộ Morocco, Pháp đối đầu Thụy Điển và Bỉ đụng độ Senegal – đội bóng giàu thể lực và kinh nghiệm.

Những cuộc đối đầu giàu duyên nợ

Một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất là Bồ Đào Nha gặp Croatia. Sau trận hòa 0-0 trước Colombia ở lượt cuối vòng bảng, “Brazil châu Âu” chấp nhận vị trí nhì bảng và rơi vào nhánh đấu khó. Croatia lại cho thấy sự lì lợm quen thuộc, cùng thành tích ấn tượng khi ít nhất vào tới bán kết ở hai kỳ World Cup gần nhất, hứa hẹn tạo ra thử thách lớn cho đại diện bán đảo Iberia.

Trong khi đó, chủ nhà Mỹ sẽ đối đầu Bosnia-Herzegovina, với mục tiêu tiến sâu ngay trên sân nhà, tạo thêm sức nóng cho vòng đấu loại trực tiếp.

“Đại chiến sớm” và hành trình gian nan phía trước

Nhìn vào nhánh đấu, người hâm mộ hoàn toàn có thể chứng kiến những trận “chung kết sớm” ngay từ vòng 1/8. Đáng chú ý, kịch bản Pháp và Đức chạm trán nhau hoàn toàn có thể xảy ra nếu cả hai vượt qua vòng đấu của mình. Brazil cũng được dự đoán có thể gặp Na Uy ở vòng 1/8 nếu mọi thứ diễn ra đúng kịch bản.

Với đội tuyển Anh, con đường vào chung kết được đánh giá đầy chông gai. Nếu vượt qua CHDC Congo, họ có thể gặp chủ nhà Mexico ở vòng 16 đội, trước khi đối mặt những thử thách cực đại như Brazil hoặc Na Uy ở tứ kết, và thậm chí là Argentina ở bán kết.

Vào lúc 2h ngày 29/6 (giờ Hà Nội), ĐT Canada và Nam Phi sẽ gặp nhau ở trận đấu đầu tiên của vòng 1/16.

Kết quả các cặp đấu của vòng 1/16