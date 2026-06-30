Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Morocco: Vỡ òa loạt luân lưu, Morocco đi tiếp (World Cup) (Kết thúc)
(Vòng 1/16) Sau 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, tỷ số 1-1 được duy trì. Trong loạt luân lưu, Morocco xuất sắc đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-2.
World Cup | 8h, 30/6 | SVĐ Monterrey
Điểm
Verbruggen 7.9
Dumfries 5.9
Van Dijk 6.3
Van Hecke 6.7
Van de Ven 6.1
Ake 6.5
De Jong 6.2
Gravenberch 6.2
Summerville 6.4
Gakpo 7.0
Brobbey 6.4
Điểm
Bono 6.5
Hakimi 7.6
Diop 8.3
Riad 6.6
Mazraoui 8.1
El Aynaoui 7.5
Bouaddi 6.7
Brahim Diaz 6.0
Ounahi 8.1
El Khannouss 6.2
Saibari 6.5
Thay người
Koopmeiners 6.6
Weghorst 6.6
Hato 6.3
Timber 6.1
De Roon 6.0
Kluivert 6.0
Thay người
Salah-Eddine 6.7
Yassine 6.6
El Mourabet 6.5
Rahimi 6.5
Talbi 7.2
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
Trận đấu bắt đầu
Hà Lan giao bóng.
3’
Cơ hội của Hà Lan!
Tình huống đáng chú ý đầu tiên là tình huống tổ chức đá phạt góc của Hà Lan. Dù vậy, hệ thống phòng ngự của Morocco đã chơi tập trung.
4’
Va chạm rất mạnh!
Van De Ven của Hà Lan tỏ ra rất đau sau pha va chạm mà cầu thủ của Morocco cũng ở thế bị động, do đã bị chính một cầu thủ Hà Lan khác phạm lỗi.
8’
Trận đấu diễn ra rất nóng
Saibari của Morocco có pha tranh chấp xấu chơi, khiến Van Hecke của Hà Lan giận dữ phản ứng. Trọng tài đang phải cố gắng giảm nhiệt trận đấu.
13’
Liên tục va chạm!
Khoảng thời gian đầu trận liên tục bị cắt vụn bởi những pha va chạm của cầu thủ hai đội. Trọng tài Wilton Sampaio đang phải làm việc rất vất vả để hạ cái đầu nóng của cầu thủ hai đội.
16’
Cơ hội của Hà Lan!
Một pha xẻ bóng ra biên cực kỳ hiệu quả của ĐT Hà Lan. Crysencio Summerville bứt tốc, xộc thẳng vào vòng cấm địa của Morocco nhưng không thể dứt điểm. Trọng tài sau đó xác định cầu thủ của Hà Lan việt vị.
20’
CỨU THUA XUẤT SẮC!
Thủ môn Verbruggen vừa xuất sắc cứu thua cho Hà Lan, sau cú đánh đầu ở cự li rất gần của Neil El Aynaoui. Morocco cho thấy họ cũng rất nguy hiểm trong các pha tổ chức phạt góc.
21’
TIẾP TỤC CỨU THUA ẤN TƯỢNG!
Đó là một tình huống tấn công đầy sắc nét của Morocco. Achraf Hakimi đón đường chọc khe sệt xé toang hàng thủ Hà Lan ngay sát rìa vòng cấm, trước khi tung cú dứt điểm cực mạnh hướng về góc cao khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Bart Verbruggen đã đoán đúng ý đồ, bay người xuất thần để cản phá bằng một pha cứu thua ngoạn mục.
24’
Quãng nghỉ cần thiết cho Hà Lan
Hà Lan rất cần đến quãng nghỉ giữa hiệp 1 để tổ chức lại hệ thống, sau những phút để cho Morocco lấn lướt.
27’
KHÔNG CÓ THẺ PHẠT!
Azzedine Ounahi thúc cùi trỏ vào mặt Van Hecke của Hà Lan. Trọng tài Wilton Sampaio lập tức cắt còi, xác định một tình huống phạm lỗi. Tuy nhiên, các cầu thủ và ban huấn luyện Hà Lan đòi hỏi chiếc thẻ đỏ trực tiếp.
28’
Morocco tiếp tục tấn công
El Khannouss bứt tốc bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt cực kỳ ấn tượng vào vòng cấm địa Hà Lan. May cho đội bóng áo cam là 2 cầu thủ Morocco đã không thể dứt điểm.
33’
Hà Lan cố gắng lấy lại thế trận
Tuyến giữa của Hà Lan đang phải làm việc hết công suất để cố gắng thu hồi và giữ bóng, sau những phút bị Morocco dồn ép nghẹt thở.
38’
Trận đấu gián đoạn!
Máu đã đổ trên khuôn mặt của Van Hecke bên phía Hà Lan, sau khi va chạm một cách vô tình với Mazraoui của Morocco.
42’
Hà Lan tăng tốc cuối hiệp 1
Hết Summerville rồi lại đến Dumfries xâm nhập vòng cấm địa, gây ra xáo trộn với Morocco.
43’
SÚT XA NGUY HIỂM!
Cú sút xa cực kỳ ấn tượng của Van De Ven, buộc thủ môn Bono phải vất vả đẩy bóng ra ngoài khung thành Morocco.
45’
Thời gian bù giờ
Hiệp 1 có thêm 6 phút.
45+4’
BỎ LỠ ĐIÊN RỒ!!!
Tình huống tổ chức phạt góc cực kỳ hiệu quả của Morocco. Tuy vậy, tiền đạo Saibari lại dứt điểm hụt ở sát khung thành Hà Lan.
45+7’
Hiệp 1 khép lại
Hai đội hòa nhau 0-0.
46’
Hiệp 2 bắt đầu
Morocco giao bóng.
48’
Đánh đầu!
Micky van de Ven cho thấy ưu thế về thể hình khi bật cao đón bóng và tung cú đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, pha dứt điểm đi đúng vị trí giữa khung thành và không có đủ lực, tạo điều kiện để thủ môn Bono dễ dàng ôm gọn bóng.
52’
BÓNG TRÚNG XÀ NGANG!!!
Cú đá quyết đoán từ góc hẹp của Hakimi đưa bóng đi dội xà ngang. Tuy nhiên, nếu Hakimi căng ngang cho Saibari, có lẽ Morocco đã có bàn thắng.
58’
Sút xa trúng đích!
Cú sút trúng đích của El Khannouss, nhưng không làm khó được thủ môn Verbruggen bên phía Hà Lan.
61’
Đi bóng tuyệt vời!!!
Saibari vượt qua Van Hecke một cách tinh tế, dẫn bóng đến sát khung thàn của Hà Lan rồi thực hiện đường căng ngang. May cho Hà Lan là trung vệ Van Dijk đã có mặt kịp lúc và giải nguy.
65’
Thế trận căng thẳng
Morocco bình tĩnh kiểm soát bóng bằng những đường chuyền ngắn ở khu vực giữa sân, kiên nhẫn chờ thời cơ trước khi tung ra những pha phản công tốc độ nhằm khai thác khoảng trống bên phần sân đối phương.
72’
VÀO, VÀO, VÀO!!! HÀ LAN 1-0 MOROCCO
Cody Gakpo đón đường chuyền thuận lợi của Summerville trong vòng cấm trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc, đưa bóng đi thẳng vào giữa khung thành. Thủ môn Bono hoàn toàn bó tay và Hà Lan có bàn thắng mở tỷ số.
80’
Va chạm trong vòng cấm địa Hà Lan
Trận đấu đang bị gián đoạn sau một pha tranh chấp cực kỳ quyết liệt trong vòng cấm địa Hà Lan. Đội bóng áo cam đang làm tất cả để bảo vệ khung thành đội nhà.
85’
Hà Lan phản công tốc độ
Đội bóng áo cam vẫn sẵn sàng tung ra các pha phản công khi có cơ hội.
89’
Phạm lỗi!
Quinten Timber vừa vào sân đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với Saibari ở ngay trước khung thành.
90’
Thời gian bù giờ
Hiệp 2 có thêm 6 phút.
90+1’
VÀO, VÀO, VÀO!!! HÀ LAN 1-1 MOROCCO
Các cầu thủ Morocco vỡ òa cảm xúc, sau khi Issa Diop bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan.
90+6’
KHÔNG VÀO!!!
Summerville bứt tốc với tốc độ rất cao, dẫn bóng vào vòng cấm địa Morocco. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo bên phía Hà Lan lại bị Mazraoui ngăn chặn kịp thời.
90+7’
Hiệp 2 khép lại
Hai đội hòa nhau 1-1 và trận đấu tiếp tục với 2 hiệp phụ.
91’
Hiệp phụ 1 bắt đầu
Hà Lan giao bóng.
96’
BỎ LỠ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!!!
Thủ môn Verbruggen vừa có pha cứu thua mười mươi cho Hà Lan, sau tình huống đối mặt với Soufiane Rahimi. Cú dứt điểm của tiền đạo vào thay người bên phía Morocco không đủ hiểm hóc, dù khung thành Hà Lan đã ở rất gần.
100’
Hà Lan căng mình phòng ngự
Lối chơi ban bật nhanh, trực diện của Morocco đang khiến Hà Lan vô cùng vất vả chống đỡ.
105’
Tranh chấp quyết liệt!
Neil El Aynaoui có pha vào bóng quá quyết liệt với đối phương. Trọng tài Wilton Sampaio lập tức thổi còi, xác định một tình huống phạm lỗi của Morocco.
105+1’
Hiệp phụ 1 khép lại
Hai đội vẫn đang hòa nhau 1-1.
106’
Hiệp phụ 2 bắt đầu
Morocco giao bóng.
112’
Nỗ lực đáng khen của Gakpo
Gakpo đang bị chuột rút sau một pha tranh chấp quyết liệt và ra dấu hiệu xin thay người. HLV Koeman sau đó tung Justin Kluivert vào thay Gakpo.
116’
Trận đấu tiếp tục gián đoạn
Trận đấu tạm thời bị gián đoạn khi Crysencio Summerville bên phía Hà Lan gặp chấn thương sau một pha va chạm. Đội ngũ y tế nhanh chóng được gọi vào sân để chăm sóc cho cầu thủ này.
120’
Thời gian bù giờ
Hiệp phụ 2 có thêm 1 phút bù giờ.
102+1’
Máu đã đổ trên khuôn mặt của Saibari
Áo của tiền đạo Saibari bên phía Morocco loang lổ vết máu. Cầu thủ này phải ra ngoài cho đội ngũ y tế chăm sóc.
120+2’
Hiệp phụ 2 khép lại
Tỷ số 1-1 được duy trì, đồng nghĩa Hà Lan và Morocco bước vào loạt penalty!
TỶ SỐ LUÂN LƯU: HÀ LAN 2-3 MOROCCO!!!
Trong loạt luân lưu, Morocco đã xuất sắc đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-2. Trong khi Hà Lan có 3 lần đá hỏng, thì với Morocco, họ chỉ mắc lỗi 2 lần. Saibari là người hùng của Morocco với cú đá quyết định chính xác ở lượt đá thứ 5. Như vậy, Morocco là đội đi tiếp và gặp Canada ở vòng 1/8.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội hình của ĐT Morocco
Đội hình của ĐT Hà Lan
Thành tích ấn tượng của Hà Lan trước các đội châu Phi
Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần thứ 2 Hà Lan và Morocco chạm trán nhau ở sân chơi World Cup. Lần gặp đầu tiên diễn ra tại World Cup 1994, khi "Cơn lốc da cam" giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Dennis Bergkamp và Bryan Roy. Họ cũng đang sở hữu thành tích rất ấn tượng trước các đại diện châu Phi tại World Cup, bất bại trong 6 lần đối đầu, với 5 chiến thắng và 1 trận hòa.
Siêu máy tính dự đoán Hà Lan vượt trội
Theo kết quả mô phỏng từ 25.000 lần chạy của siêu máy tính The Analyst, Hà Lan giành có 47,6% cơ hội giành chiến thắng, trong khi đó khả năng Morocco tạo nên bất ngờ là 25,0%, còn khả năng 2 đội hòa nhau sau 90 phút để bước vào hiệp phụ hoặc luân lưu là 27,4%.
Cuộc đua Chiếc giày vàng cho danh hiệu "Vua phá lưới" World Cup 2026 đang trở thành màn cạnh tranh hấp dẫn nhất lịch sử.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/06/2026 23:02 PM (GMT+7)