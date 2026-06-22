Nhận định tỷ số Pháp vs Iraq (4h00 ngày 23/6, bảng I World Cup 2026): Les Bleus đại thắng?

Nhận định Pháp vs Iraq

Trận đấu giữa Pháp và Iraq tại bảng I World Cup 2026 được xem là cơ hội lớn để Les Bleus khẳng định sức mạnh ứng viên vô địch. Sau chiến thắng 3-1 trước Senegal, đội tuyển Pháp bước vào lượt trận thứ hai với tâm thế hưng phấn, trong khi Iraq chịu áp lực nặng nề sau thất bại 1-4 trước Na Uy.

Về tương quan lực lượng, Pháp vượt trội ở gần như mọi tuyến. Hàng công với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola đem đến tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến rất cao. Trong thế trận mà Iraq nhiều khả năng phải lùi sâu phòng ngự, những pha tăng tốc ở hai biên và các tình huống phối hợp trung lộ của Pháp có thể tạo ra sức ép liên tục.

Pháp vs Iraq. Ảnh: FPT Play

Điểm đáng chú ý là Pháp không nhất thiết phải chơi quá mạo hiểm để thắng đậm. Dưới thời HLV Didier Deschamps, đội bóng áo lam thường ưu tiên sự cân bằng, nhưng khi gặp đối thủ dưới cơ, họ có đủ chất lượng để biến các khoảnh khắc nhỏ thành bàn thắng. Một pha thoát xuống của Mbappe, một tình huống cố định, hoặc cú sút tuyến hai đều có thể mở khóa trận đấu.

Iraq chắc chắn không dễ buông xuôi. Đội bóng châu Á có thể chọn lối chơi giàu thể lực, tranh chấp quyết liệt và tìm cơ hội bằng các đường bóng trực diện. Reuters cho biết phía Pháp cũng đánh giá Iraq là đối thủ có tổ chức, chơi trực diện và không thể bị xem nhẹ. Tuy nhiên, chính việc Iraq buộc phải tìm điểm để nuôi hy vọng đi tiếp có thể khiến họ để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Nếu Pháp ghi bàn sớm, kịch bản thắng đậm rất dễ xuất hiện. Khi đó, Iraq sẽ phải đẩy đội hình cao hơn, trong khi Pháp lại cực nguy hiểm ở các pha chuyển trạng thái. Tốc độ của Mbappe và Dembele là thứ vũ khí có thể trừng phạt bất kỳ sai lầm nào. Ngoài ra, chiều sâu đội hình giúp Pháp duy trì nhịp độ tấn công ngay cả khi có thay đổi nhân sự trong hiệp hai.

Về mặt thế trận, Pháp nhiều khả năng kiểm soát bóng vượt trội, tạo nhiều cú dứt điểm và áp đảo ở khu vực 1/3 cuối sân. Iraq có thể gây khó khăn trong khoảng 20-30 phút đầu nếu giữ được cự ly đội hình, nhưng càng về cuối trận, sự chênh lệch về tốc độ xử lý, nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm World Cup sẽ càng bộc lộ rõ.

Pháp đủ khả năng thắng cách biệt nếu hàng công tận dụng tốt cơ hội. Đây là trận đấu mà Les Bleus không chỉ hướng tới 3 điểm, mà còn muốn gửi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026.

Đội hình dự kiến Pháp vs Iraq:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Doue, Olise, Dembele; Mbappe.

Iraq (4-4-2): Hassan; H.Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Jasim, Ismael, Al Ammari, Bayesh; Hussein, M.Ali.

Dự đoán: Pháp thắng 4-0.