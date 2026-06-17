Pháp thắng chật vật Senegal: Đột biến Mbappe - Olise, thất bại âm thầm của Dembele

Sửa sai thành công

Làng bóng đá đương đại thường không có HLV Didier Deschamps trong những cuộc tranh luận về các HLV hay nhất. Việc ông dẫn dắt đội tuyển đã hơn 1 thập kỷ qua khiến người ta không hay nhớ đến ông, và do đó quên mất rằng “kẻ xách nước” (theo cách gọi miệt thị của Eric Cantona) năm xưa đã từng đưa Monaco vào chung kết Cúp C1.

Deschamps bố trí đội hình Pháp không tốt nhưng đã sửa sai thành công

Deschamps đã có thừa thãi kinh nghiệm xử lý đấu pháp trong hơn 20 năm qua và điều đó đã được thể hiện trong hiệp 2 của trận Pháp – Senegal. Hiệp 1 là một thảm họa: Pháp sút chỉ 1 quả từ một cú đá cầu may của Dembele, Mbappe mất bóng liên tục cả sân nhà lẫn sân đối phương, còn hàng thủ rất may không thủng lưới nhờ cột dọc lẫn sự vô duyên của Ismaila Sarr.

Điều gì đã thay đổi ở hiệp 2? Deschamps nhận thấy 2 điều: Các trung vệ Senegal khỏe nhưng không nhanh, và Olise nếu nhận bóng ở quá sát đường biên sẽ khó xoay sở được khi bị áp sát. Do đó ông chấp nhận đưa Dembele dạt sang phải để Olise chơi bó vào giữa, Olise khi nhận bóng ở trung lộ sẽ có không gian để xử lý hơn, nhất là các pha xoay người rồi tăng tốc dốc bóng vào trung lộ.

Dạt ra giữa ở hiệp 2, Olise có không gian xử lý khiến anh liên tục vượt qua các tiền vệ Senegal rồi chọc khe

Olise vào giữa là lúc Pháp “spam” các quả chọc khe, mà chọc khe thì không gì hợp bằng Mbappe dùng tốc độ đón các đường chuyền đó. Và để làm điều này, Mbappe có xu hướng chạy chéo từ 2 nách vào để tách ra khỏi trung vệ kèm mình. Kèm Mbappe khi anh đón bóng ở vị trí cố định dễ hơn nhiều so với Mbappe chạy không bóng, trong khi Koulibaly – Niakhate là cặp trung vệ đều đã đầu 3 về độ tuổi, không đủ nhanh để theo kịp Mbappe.

Không chỉ Mbappe, chiêu này tiếp tục được áp dụng cho chính Olise và sau đó là Barcola, dẫn tới bàn thắng thứ 2 của Pháp. Olise trong vai trò “số 10” là một lựa chọn xuất sắc của Deschamps.

Câu chuyện Dembele - Mbappe

Kẻ thất bại âm thầm của trận đấu, đáng buồn thay lại là Ousmane Dembele. Pháp ra sân với hàng công có Mbappe đá cao nhất và Dembele đã bị “dí” vào vị trí hộ công, hoàn toàn không phải sở trường của anh. Dembele không tệ ở hiệp 1 như Mbappe, nhưng khi cần sự thay đổi, Deschamps đã quyết định đẩy Dembele ra cánh để giải phóng Olise.

Lựa chọn của HLV Deschamps cũng dễ hiểu: Mbappe có tốc độ để băng xuống và cái anh cần là một nhà kiến thiết có thể chọc khe, và Olise là người đó. Dembele không phải là một tiền đạo tồi, nhưng khi lựa chọn giải pháp tấn công, Mbappe với Olise luôn có bộ kỹ năng mà Deschamps ưa dùng hơn. Do đó Mbappe vẫn đá cắm khi hiệp 2 bắt đầu, còn Olise được cho dạt ra giữa bởi hiệp 1 anh nhận bóng lần nào là lần đó khó xử lý vì người kèm đứng sẵn quá sát.

Khi lựa chọn ai là tâm điểm cho đấu pháp tấn công của Pháp, Deschamps luôn chọn Mbappe trước Dembele

Câu chuyện giữa Dembele – Mbappe là một thực tế cho sự khác biệt giữa bóng đá cấp đội tuyển và cấp CLB. Dembele đá cắm ở PSG là sự bố trí hoàn hảo trong một lối đá nặng về pressing và chuyển trạng thái nhanh, và PSG cũng không hoạt động với một “số 10” thực thụ. Nhưng ở đội tuyển, Mbappe đá cắm với vai trò khác hẳn, và Deschamps không cung phụng Dembele như Luis Enrique ở PSG.

Trận đấu này có lẽ sẽ khiến Deschamps bớt đi sự thỏa hiệp, ông đã tung Dembele vào từ đầu để đỡ mang tiếng là “dìm” đương kim Quả bóng Vàng nhưng điều đó tạo ra một trạng thái đội hình thiếu hợp lý. Câu hỏi là từ trận tới Deschamps sẽ làm gì với Dembele, dí anh ra đá cánh hay thậm chí đẩy anh lên ghế dự bị và tăng thêm 1 tiền vệ để chống phản công?

Nỗi lo tuyến sau

Có thể Deschamps sẽ lựa chọn tăng thêm 1 tiền vệ, sau khi ông chứng kiến những cơ hội của Senegal trong trận này. Kounde quá yếu khi không chiến, Theo Hernandez bị vượt qua khá thường xuyên và hay bỏ quên người kèm chạy không bóng, chỉ có cặp trung vệ Upamecano & Saliba chơi tốt và khiến Pháp ít phải đối mặt với các cú sút ở góc đá thuận lợi từ phía Senegal.

Tuyến giữa của Pháp gồm Tchouameni và Rabiot, hai nhân vật này tranh chấp tốt nhưng họ thực sự không biết cách kiểm soát trận đấu. Những khi họ có bóng và Pháp triển khai là vị trí của hàng tiền vệ Pháp xộc xệch, khiến Senegal thường chỉ mất 1-2 đường chuyền để đưa bóng xuống 40m cuối phần sân Pháp trong các pha phản công.

Maignan thủng lưới không ít bàn từ các cú đá góc hẹp

Nói đến góc đá thuận lợi, ở trận này Senegal đa phần dứt điểm ở những góc đá hẹp, nhưng bằng cách nào đó thủ môn Maignan vẫn thủng lưới 1 bàn, một cú sút góc hẹp của Mbaye nhưng Maignan đẩy vào lưới nhà, và suýt thủng thêm 2 bàn nữa. Cú sút của Jackson ở hiệp 1 đi vào cột dọc rồi đập ngược lại người Maignan, còn ở hiệp 2 Jackson không được tính bàn thắng sau khi đá vô-lê vọt qua đầu Maignan dù Upamecano đã cố gắng dồn Jackson ra góc đá khó.

Đây là điểm yếu cố hữu của Maignan ở AC Milan, kỹ năng che góc gần của thủ môn này rất tệ dù phản xạ của anh này từng được đánh giá là hàng đầu trong các thủ môn bắt ở châu Âu. Nhưng Deschamps không có nhiều lựa chọn: Brice Samba và Robin Risser có tổng cộng 4 lần ra sân trong màu áo ĐT Pháp, chưa kể Lucas Chevalier tụt dốc không phanh ở PSG, khiến Maignan là lựa chọn tốt nhất trong khung thành.