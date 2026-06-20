ĐT Pháp thay đổi hàng công: Mbappe lại được ưu ái, Dembele "hy sinh" vì Olise

ĐT Pháp đã ra quân thắng lợi khi vượt qua Senegal 3-1 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe. Tuy nhiên HLV Didier Deschamps sẽ có điều chỉnh đáng kể về mặt đội hình bắt đầu từ trận tiếp theo gặp Iraq (4h, 23/6).

Olise và Mbappe tạo nên 2 bàn thắng cho Pháp ở trận thắng Senegal 3-1

Theo RMC Sport, Deschamps đã không có sự hài lòng với thể hiện của hàng công Pháp ở hiệp 1 trước Senegal. Kylian Mbappe chơi rất tệ khi thường xuyên xử lý bóng hỏng, Ousmane Dembele cũng hay chuyền lỗi, trong khi Michael Olise bị áp quá sát mỗi lần đón bóng sát đường biên bên cánh phải, và Desire Doue hay phải lùi xuống làm bóng do tuyến giữa tổ chức kém.

Deschamps đã sắp xếp đội hình như vậy ở trận giao hữu thắng Bắc Ireland 3-0, với Dembele trong vai trò hộ công đằng sau Mbappe. Tuy nhiên kế hoạch này phá sản trước Senegal và ở hiệp 2, Deschamps đã dịch Dembele sang phải để Olise vào giữa, và Olise đã có 2 kiến tạo cho Mbappe để mang về trận thắng quan trọng.

Mặc dù Dembele là tiền đạo số 1 của ĐT Pháp ở cấp độ CLB trong mùa giải qua, đi đầu trong chiến thắng của PSG tại Ligue 1 và Champions League, Olise mới là cầu thủ có khả năng sáng tạo tốt hơn khi đã ghi tới 25 kiến tạo cho Bayern Munich trên mọi đấu trường. Olise đá dạt phải tại Bayern nhưng kỹ năng của anh đồng nghĩa anh có khả năng chơi như một “số 10”.

HLV Deschamps thay Dembele bằng Barcola, và Barcola ghi bàn ngay sau đó

Sau trận thắng Senegal, HLV Deschamps cho biết: “Tôi đã đưa ra sự thay đổi vì tôi nghĩ nó sẽ giúp các tiền đạo kết nối tốt hơn. Michael (Olise) có thể đá cả hai bên cánh, nhưng tôi nghĩ cậu ấy cần có bóng nhiều hơn trong khi các cầu thủ Senegal vây bắt cậu ấy rất sát ở đường biên. Michael khi ở giữa có nhiều không gian xử lý hơn, và đường bóng của cậu ấy đã giúp Kylian (Mbappe) có cơ hội ghi bàn”.

Từ trận gặp Iraq, Dembele sẽ phải dạt sang cánh phải để Olise đá giữa. Cách chơi này buộc Dembele phải có sự hy sinh do anh sẽ góp mặt ít hơn ở vị trí ghi bàn, trong khi làm nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn. Tuy nhiên đang có những tranh luận rằng Deschamps thậm chí nên thay hẳn Dembele bằng một tiền vệ khác, do hàng tiền vệ Pháp tỏ ra khá kém trước Senegal và để bị phản công nhiều.

Nếu Dembele bị thay thế, đây sẽ là lần thứ 2 trong sự nghiệp anh là “nạn nhân” của những thay đổi chiến thuật ở các kỳ World Cup của ĐT Pháp. Lần đầu tiên là năm 2018, Deschamsp đã thay Dembele bằng Oliver Giroud để đá cắm và thay đổi này đã đưa Pháp tới chức vô địch, dù Giroud không ghi bàn nào.