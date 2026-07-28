Trực tiếp bóng đá Philippines - Myanmar: Chủ nhà phong độ cao, mở hội trận ra quân (AFF Cup)

World Cup | 17h, 28/7 | SVĐ New Clark City Athletics Philippines 0 - 0 Myanmar (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Philippines vs Myanmar Myanmar Điểm Kammeraad Bugas Gayoso Kellonen Mrowka Reyes Rosquillo Roblico Sato Tabinas Woods Điểm Sann Sat Naing Phone Khant Zayar Lin Soe Moe Kyaw Nanda Kyaw Kyaw Min Oo Mg Mg Lwin Min Maw Oo Soe Min Oo Than Paing Win Naing Tun Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Philippines Philippines Myanmar Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun

Được chơi trên sân nhà, Philippines có nhiều lợi thế để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, Myanmar bước vào trận đấu với áp lực lớn sau khi để thua ngược Malaysia 1-2 ngay trên sân nhà Thuwunna ở trận ra quân.

Phong độ của Philippines trước thềm AFF Cup 2026 cũng rất đáng chú ý. Kể từ đầu năm 2025, “Azkals” đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến thất bại, trong đó có 6 chiến thắng. Đặc biệt, ở loạt trận giao hữu hồi tháng 6, Philippines đều đánh bại Guam và chính Myanmar với cùng tỷ số 5-1.

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