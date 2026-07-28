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Trực tiếp bóng đá Philippines - Myanmar: Chủ nhà phong độ cao, mở hội trận ra quân (AFF Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay AFF Cup 2026

(17h, 28/7, bảng B) Với lợi thế sân nhà, Philippines tự tin hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Myanmar.

   

World Cup | 17h, 28/7 | SVĐ New Clark City Athletics

Philippines
Trực tiếp bóng đá Philippines - Myanmar: Chủ nhà phong độ cao, mở hội trận ra quân (AFF Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Philippines - Myanmar: Chủ nhà phong độ cao, mở hội trận ra quân (AFF Cup) - 1
Myanmar
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Philippines - Myanmar: Chủ nhà phong độ cao, mở hội trận ra quân (AFF Cup) - 1
Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods
Trực tiếp bóng đá Philippines - Myanmar: Chủ nhà phong độ cao, mở hội trận ra quân (AFF Cup) - 1
Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun

Được chơi trên sân nhà, Philippines có nhiều lợi thế để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, Myanmar bước vào trận đấu với áp lực lớn sau khi để thua ngược Malaysia 1-2 ngay trên sân nhà Thuwunna ở trận ra quân.

Phong độ của Philippines trước thềm AFF Cup 2026 cũng rất đáng chú ý. Kể từ đầu năm 2025, “Azkals” đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến thất bại, trong đó có 6 chiến thắng. Đặc biệt, ở loạt trận giao hữu hồi tháng 6, Philippines đều đánh bại Guam và chính Myanmar với cùng tỷ số 5-1.

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Trực tiếp bóng đá Philippines - Myanmar: Chủ nhà phong độ cao, mở hội trận ra quân (AFF Cup) - 1

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Nhận định Philippines vs Myanmar, 17h00 ngày 28/7: Bắt nạt vị khách
Nhận định Philippines vs Myanmar, 17h00 ngày 28/7: Bắt nạt vị khách

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/07/2026 13:55 PM (GMT+7)
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