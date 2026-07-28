Trực tiếp bóng đá Philippines - Myanmar: Chủ nhà phong độ cao, mở hội trận ra quân (AFF Cup)
(17h, 28/7, bảng B) Với lợi thế sân nhà, Philippines tự tin hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Myanmar.
World Cup | 17h, 28/7 | SVĐ New Clark City Athletics
Điểm
Kammeraad
Bugas
Gayoso
Kellonen
Mrowka
Reyes
Rosquillo
Roblico
Sato
Tabinas
Woods
Điểm
Sann Sat Naing
Phone Khant
Zayar Lin
Soe Moe Kyaw
Nanda Kyaw
Kyaw Min Oo
Mg Mg Lwin
Min Maw Oo
Soe Min Oo
Than Paing
Win Naing Tun
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Được chơi trên sân nhà, Philippines có nhiều lợi thế để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, Myanmar bước vào trận đấu với áp lực lớn sau khi để thua ngược Malaysia 1-2 ngay trên sân nhà Thuwunna ở trận ra quân.
Phong độ của Philippines trước thềm AFF Cup 2026 cũng rất đáng chú ý. Kể từ đầu năm 2025, “Azkals” đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến thất bại, trong đó có 6 chiến thắng. Đặc biệt, ở loạt trận giao hữu hồi tháng 6, Philippines đều đánh bại Guam và chính Myanmar với cùng tỷ số 5-1.
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TPO - Nhận định bóng đá Philippines vs Myanmar, bảng B ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/07/2026 13:55 PM (GMT+7)