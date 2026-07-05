Trực tiếp chuyển nhượng 5/7: Arsenal - Man City tranh giành Enzo Fernandez

Arsenal và Man City theo đuổi Enzo Fernandez

Theo nhà báo Gianluigi Longari, Arsenal và Man City đều đang thúc đẩy kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Trong khi đó, Real Madrid đã chính thức loại trừ khả năng theo đuổi tiền vệ người Argentina, thậm chí đưa ra thông báo công khai để xác nhận lập trường của mình.

Điều đó khiến Arsenal và Man City trở thành hai đội bóng tại Premier League đang tiếp tục thăm dò khả năng thực hiện thương vụ. Trong khi đó, tân HLV Xabi Alonso của Chelsea vẫn tin rằng ông có thể giữ chân Enzo Fernandez.