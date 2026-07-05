Trực tiếp chuyển nhượng 5/7: Arsenal - Man City tranh giành Enzo Fernandez
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 5/7.
Theo nhà báo Gianluigi Longari, Arsenal và Man City đều đang thúc đẩy kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Trong khi đó, Real Madrid đã chính thức loại trừ khả năng theo đuổi tiền vệ người Argentina, thậm chí đưa ra thông báo công khai để xác nhận lập trường của mình.
Điều đó khiến Arsenal và Man City trở thành hai đội bóng tại Premier League đang tiếp tục thăm dò khả năng thực hiện thương vụ. Trong khi đó, tân HLV Xabi Alonso của Chelsea vẫn tin rằng ông có thể giữ chân Enzo Fernandez.
Besiktas đã đạt được thỏa thuận với Arsenal về thương vụ chiêu mộ tiền vệ cánh Leandro Trossard. Theo The Athletic, hai CLB đã thống nhất gói chuyển nhượng trị giá khoảng 17 triệu bảng dành cho tuyển thủ Bỉ.
Đại diện của Besiktas dự kiến sẽ đến đại bản doanh của tuyển Bỉ tại World Cup 2026 để đàm phán các điều khoản cá nhân với Trossard.
MU đang đẩy mạnh sự quan tâm dành cho tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi của Lille. Theo Sports Illustrated, "Quỷ đỏ" đang tiến hành thêm các bước thẩm định đối với tiền vệ 18 tuổi được đánh giá rất cao này.
Arsenal và Real Madrid cũng đang theo sát Bouaddi, trong khi Lille được cho là sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng vào khoảng từ 68,5 triệu đến 85,7 triệu bảng.
Theo Teamtalk, Real Madrid đã quyết định giữ chân tiền vệ Aurelien Tchouameni trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, bất chấp sự quan tâm từ Liverpool và MU.
Nguồn tin cho biết HLV Jose Mourinho xem tuyển thủ Pháp là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của mình và sẵn sàng đảm bảo cho anh một suất đá chính thường xuyên ở mùa giải tới.
Theo thông tin mới nhất từ nhà báo Gianluca Di Marzio của Sky Sport Italia, Como đang chuẩn bị gửi lời đề nghị thứ hai nhằm chiêu mộ trung vệ Trevoh Chalobah của Chelsea.
Đội bóng do HLV Cesc Fabregas dẫn dắt dự kiến nâng mức giá hỏi mua lên 25,7 triệu bảng (30 triệu euro), kèm 4,28 triệu bảng (5 triệu euro) phụ phí. Phía Chelsea được cho là đang yêu cầu tổng giá trị thương vụ vào khoảng 30 triệu bảng (35 triệu euro).
Trước đó, Como đã gửi đề nghị đầu tiên trị giá hơn 23 triệu bảng, bao gồm cả các khoản phụ phí. Tuy nhiên, Como sẽ phải cạnh tranh với Inter Milan, đội bóng cũng đang cân nhắc đưa ra lời đề nghị dành cho Chalobah.
Tổng hợp các tin tức chuyển nhượng đáng chú ý của thị trường hè 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/07/2026 00:00 AM (GMT+7)