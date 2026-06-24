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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Panama - Croatia: Modric và đồng đội tìm điểm số đầu tiên (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Luka Modric Trực tiếp bóng đá hôm nay

(6h, 24/6, lượt trận thứ 2 bảng L) Cả Panama lẫn Croatia đều chịu sức ép rất lớn sau thất bại ở trận ra quân, vì vậy chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc với 2 đội.

   

World Cup | 6h, 24/6 | SVĐ Toronto

Panama
Trực tiếp bóng đá Panama - Croatia: Modric và đồng đội tìm điểm số đầu tiên (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Panama - Croatia: Modric và đồng đội tìm điểm số đầu tiên (World Cup) - 1
Croatia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Panama - Croatia: Modric và đồng đội tìm điểm số đầu tiên (World Cup) - 1
Mosquera, Ramos, Cordoba, Andrade, Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman, Martinez, Waterman, Rodriguez
Trực tiếp bóng đá Panama - Croatia: Modric và đồng đội tìm điểm số đầu tiên (World Cup) - 1
Livakovic, Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Pasalic, Perisic, Musa, Kramaric

Panama và Croatia đều có màn ra quân kém suôn sẻ ở vòng bảng World Cup. Nếu Panama gục ngã trước Ghana vì bàn thua ở phút 90+5, Croatia lại nhận thất bại "vỡ mặt" 2-4 trước Anh trong ngày thi đấu đáng quên của hàng thủ.

Bối cảnh bảng xếp hạng bảng L khiến trận đấu này có giá trị lớn với cả hai đội. Panama cần ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng trước lượt cuối gặp Anh. Croatia cũng cần chiến thắng để tránh bị đẩy vào thế buộc phải thắng Ghana trong trận cuối vòng bảng. Với thể thức 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt được đi tiếp, thất bại ở lượt hai chưa chắc khiến một đội bị loại ngay, nhưng cơ hội sẽ giảm mạnh.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/06/2026 23:01 PM (GMT+7)
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