Trực tiếp bóng đá Panama - Croatia: Modric và đồng đội tìm điểm số đầu tiên (World Cup)

World Cup | 6h, 24/6 | SVĐ Toronto Panama 0 - 0 Croatia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Panama vs Croatia Croatia Điểm Mosquera Ramos Cordoba Andrade Murillo Harvey Barcenas Blackman Martinez Waterman Rodriguez Điểm Livakovic Stanisic Sutalo Vuskovic Gvardiol Modric Kovacic Pasalic Perisic Musa Kramaric Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Panama Panama Croatia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Mosquera, Ramos, Cordoba, Andrade, Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman, Martinez, Waterman, Rodriguez Livakovic, Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Pasalic, Perisic, Musa, Kramaric

Panama và Croatia đều có màn ra quân kém suôn sẻ ở vòng bảng World Cup. Nếu Panama gục ngã trước Ghana vì bàn thua ở phút 90+5, Croatia lại nhận thất bại "vỡ mặt" 2-4 trước Anh trong ngày thi đấu đáng quên của hàng thủ.

Bối cảnh bảng xếp hạng bảng L khiến trận đấu này có giá trị lớn với cả hai đội. Panama cần ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng trước lượt cuối gặp Anh. Croatia cũng cần chiến thắng để tránh bị đẩy vào thế buộc phải thắng Ghana trong trận cuối vòng bảng. Với thể thức 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt được đi tiếp, thất bại ở lượt hai chưa chắc khiến một đội bị loại ngay, nhưng cơ hội sẽ giảm mạnh.