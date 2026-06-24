Trực tiếp bóng đá Panama - Croatia: Modric và đồng đội tìm điểm số đầu tiên (World Cup)
(6h, 24/6, lượt trận thứ 2 bảng L) Cả Panama lẫn Croatia đều chịu sức ép rất lớn sau thất bại ở trận ra quân, vì vậy chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc với 2 đội.
World Cup | 6h, 24/6 | SVĐ Toronto
Điểm
Mosquera
Ramos
Cordoba
Andrade
Murillo
Harvey
Barcenas
Blackman
Martinez
Waterman
Rodriguez
Điểm
Livakovic
Stanisic
Sutalo
Vuskovic
Gvardiol
Modric
Kovacic
Pasalic
Perisic
Musa
Kramaric
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Panama và Croatia đều có màn ra quân kém suôn sẻ ở vòng bảng World Cup. Nếu Panama gục ngã trước Ghana vì bàn thua ở phút 90+5, Croatia lại nhận thất bại "vỡ mặt" 2-4 trước Anh trong ngày thi đấu đáng quên của hàng thủ.
Bối cảnh bảng xếp hạng bảng L khiến trận đấu này có giá trị lớn với cả hai đội. Panama cần ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng trước lượt cuối gặp Anh. Croatia cũng cần chiến thắng để tránh bị đẩy vào thế buộc phải thắng Ghana trong trận cuối vòng bảng. Với thể thức 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt được đi tiếp, thất bại ở lượt hai chưa chắc khiến một đội bị loại ngay, nhưng cơ hội sẽ giảm mạnh.
(3h, 24/6 - Bảng L World Cup 2026) Sau khi ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Croatia, Jude Bellingham đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu được ra sân...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/06/2026 23:01 PM (GMT+7)