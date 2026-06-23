Haaland - Mbappe - Messi "đại náo" World Cup: Kịch bản trong mơ không thể đẹp hơn

Chỉ trong vòng 1 ngày, ba tiền đạo được đánh giá là hay nhất thế giới là Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland đã làm nức lòng người hâm mộ. Cả ba đều lập cú đúp trong lượt đấu thứ hai ở vòng bảng tại World Cup 2026. Họ tới World Cup với nhiều hoài nghi nhưng sau 2 trận đấu, mọi nghi ngờ đều đã bị đập tan.

“Màn trình diễn tuyệt vời”, “Siêu sao hạng nhất”, “Kẻ săn bàn tuyệt đỉnh”, “Sát thủ đích thực” là những mỹ từ mà giới truyền thông sử dụng khi nhắc về màn trình diễn của ba cầu thủ này. Thậm chí, tờ Marca còn thẳng thắn nói rằng nếu bộ ba này vẫn tiếp tục “hủy diệt” như hiện tại, họ sẽ phá hỏng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bởi World Cup sẽ trở thành màn trình diễn riêng của ba người.

Lionel Messi – Ông hoàng ở tuổi 39

Trước khi bước vào VCK World Cup, Lionel Messi dính chấn thương cơ trong trận đấu cuối cùng cho Inter Miami. Điều đó làm người ta thực sự lo lắng bởi siêu sao người Argentina dính loại chấn thương này quá nhiều trong 2 năm qua. Mỗi lần Messi ra sân, giới mộ điệu lại lo rằng cầu thủ này sẽ tái phát chấn thương.

Siêu sao Messi vẫn tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 39

Tuy nhiên, siêu sao người Argentina lại mang tới kết quả hoàn toàn ngược lại. Cả 5 bàn thắng hiện tại của “Những vũ công Tango” đều do siêu sao này thực hiện. Ở tuổi 39, Messi không thể pressing hay dốc bóng như thời trẻ nhưng khả năng chọn vị trí và kỹ năng săn bàn của M10 càng ngày càng hoàn thiện.

Nếu hoàn hảo hơn, Messi đáng nhẽ phải có 2 hat-trick liên tiếp nhưng siêu sao người Argentina lại bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m. Điều đó chứng tỏ Messi vẫn là “con người” chứ chưa phải “người ngoài hành tinh”.

Thế nhưng, 5 bàn/2 trận và dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” tại World Cup, xô đổ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử VCK World Cup của Klose với 18 bàn thắng đủ khiến người ta phải giật mình.

Nếu Messi phá luôn kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một kỳ World Cup của huyền thoại Just Fontaine (13 bàn tại World Cup 1958) đã tồn tại 68 năm qua, giới mộ điệu cũng chỉ còn biết ngã mũ kính phục.

Kylian Mbappe – Kẻ chinh phục bền bỉ

Kể từ khi trình làng, Kylian Mbappe vẫn luôn được coi là người kế thừa của Ronaldo và Messi trong làng túc cầu giáo. Tiền đạo người Pháp chưa có được danh hiệu “Quả bóng vàng” nhưng không thể phủ nhận Mbappe đang làm không hề tệ so với kỳ vọng của nhiều người.

Kylian Mbappe đang bám đuổi Messi cực kỳ gắt gao

Nếu ai đó có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn mới xác lập tại World Cup, đó hẳn phải là Kylian Mbappe. Dù đây mới là kỳ World Cup thứ ba nhưng tiền đạo người Pháp đã có tới 16 bàn, bằng với thành tích của Klose!

Điều quan trọng là Mbappe đang ở độ tuổi đẹp nhất của một cầu thủ (28 tuổi), tức là thời gian vẫn đang làm bạn với tiền đạo người Pháp chứ không phải là kẻ thù, giống như Messi. Bên cạnh đó, HLV Deschamps cũng ưu tiên Mbappe để cầu thủ này được nhồi bóng nhiều nhất có thể.

Nếu so số bàn thắng hay danh hiệu “Quả bóng vàng”, Mbappe sẽ mãi mãi là “cái bóng” của Messi hay Ronaldo. Nhưng câu chuyện tại World Cup có thể sẽ rất khác.

Erling Haaland – "Gã Viking" với tham vọng lớn

Trong số ba tiền đạo được nhắc tới trong bài, Erling Haaland chính là tiền đạo cắm điển hình nhất. Tiền đạo người Na Uy không có khả năng tổ chức hay cầm bóng như Messi, không di chuyển rộng và phối hợp tốt với đồng đội như Mbappe nhưng Haaland vẫn cực kỳ nguy hiểm với khả năng dứt điểm đa dạng đặc biệt trong vòng cấm.

Haaland có tuổi trẻ và khát khao lớn

Tới từ quê hương của người Viking, Haaland cao lớn nhưng không hề chậm chạp, mạnh mẽ nhưng không thiếu đi sự tinh tế. Cả 4 bàn thắng của Haaland tại World Cup 2026 đều ở trong vòng cấm. Đối thủ biết sự đơn điệu trong lối chơi của tiền đạo người Na Uy nhưng không thể ngăn cản được. Đó chính là sự đáng sợ của Haaland.

Nên nhớ rằng Haaland đá cho Na Uy chứ không phải Argentina hay Pháp. Những vệ tinh xung quanh cầu thủ này không thể chất lượng giống như Messi hay Mbappe đang được hưởng. Bởi vậy, thành tích ghi bàn của Haaland lại càng xứng đáng được trân trọng hơn.

Hai trận đầu tiên tại World Cup đã có 2 cú đúp, Haaland mới là cầu thủ thứ 6 trong lịch sử làm được điều đó. Ở độ tuổi 25, tiền đạo người Na Uy vẫn còn nhiều thời gian để phấn đấu. Quan trọng hơn, giống như Cristiano Ronaldo, Haaland có “khát khao không đáy” trong bộ môn túc cầu giáo.

Messi – Mbappe – Haaland giống như quá khứ - hiện tại – tương lai của làng túc cầu giáo. Giới mộ điệu phải cảm thấy thực sự may mắn khi cả ba cùng xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hơn thế nữa, họ còn cùng nhau tỏa sáng rực rỡ. Đó chính là viễn cảnh đẹp nhất trong tưởng tượng.