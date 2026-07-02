Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha - Áo: Yamal và đồng đội chờ phá "dớp" 16 năm (World Cup)

World Cup | 2h, 3/7 | SoFi Tây Ban Nha 0 - 0 Áo (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tây Ban Nha vs Áo Áo Điểm Simon Llorente Cubarsi Laporte Cucurella Merino Rodri Pedri Yamal Oyarzabal Baena Điểm A. Schlager Posch Lienhart Alaba Mwene Siewald X. Schlager Laimer Schmid Sabitzer Arnautovic Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tây Ban Nha Tây Ban Nha Áo Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Baena A. Schlager, Posch, Lienhart, Alaba, Mwene, Siewald, X. Schlager, Laimer, Schmid, Sabitzer, Arnautovic

Tây Ban Nha quyết tâm xóa dớp lịch sử bằng lối chơi kiểm soát

Giành ngôi nhất bảng H với 7 điểm, Tây Ban Nha tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 cùng sứ mệnh phá bỏ lời nguyền kéo dài 16 năm — thời điểm họ chưa từng thắng một trận knock-out nào tại sân chơi này kể từ đêm đăng quang năm 2010.

Dù hàng công của huấn luyện viên Luis de la Fuente chưa thực sự bùng nổ như tại EURO 2024, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn duy trì sự chủ động hoàn toàn nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Thống kê cho thấy, "La Roja" chưa phải nhận bất kỳ tình huống tấn công nguy hiểm nào từ các đối thủ có tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng cao kể từ đầu giải.

Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Áo đã lách qua khe cửa hẹp đầy cảm xúc để trở lại vòng đấu loại trực tiếp World Cup sau 72 năm chờ đợi, nhờ cú đánh đầu gỡ hòa 3-3 ở phút 96 của Sasa Kalajdzic trước Algeria.

Trong bối cảnh hàng loạt ông lớn như Đức, Hà Lan bị loại sớm và tuyển Anh phải chật vật trước CHDC Congo, đoàn quân của huấn luyện viên Ralf Rangnick có thêm sự tự tin để giăng bẫy nhằm tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh.

Thống kê đối đầu áp đảo và tình hình nhân sự của hai đội

Về phong độ, Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 34 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, chỉ còn kém kỷ lục thế giới của tuyển Ý đúng 3 trận thắng. Đồng thời, đại diện xứ đấu bò cũng vừa cân bằng kỷ lục giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp tại World Cup của chính mình từ năm 2010.

Ngược lại, hàng thủ của Áo đang bộc lộ điểm yếu khi trải qua mạch 12 trận liên tiếp để thủng lưới tại World Cup kể từ năm 1982. Lịch sử cũng không ủng hộ thầy trò Rangnick khi họ chưa từng thắng Tây Ban Nha kể từ năm 1990 và từng nhận thất bại đậm 1-5 ở lần đối đầu gần nhất năm 2009.

Về mặt lực lượng, Tây Ban Nha hành quân đến Los Angeles với nỗi lo khi Yeremy Pino, Nico Williams và Victor Munoz bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương.

Dù vậy, Alex Baena — người vừa ghi bàn vào lưới Uruguay — sẵn sàng đảm nhiệm hành lang cánh trái, trong khi Fabian Ruiz, Dani Olmo và Gavi sẽ cạnh tranh suất đá chính của Mikel Merino ở tuyến giữa.

Đối với tuyển Áo, hai lão tướng David Alaba và Marko Arnautovic đã kịp bình phục chấn thương đầu gối để sẵn sàng đá chính. Huấn luyện viên Rangnick vẫn có sẵn những nhân tố dự phòng chất lượng như Kevin Danso, Michael Gregoritsch, riêng người hùng Kalajdzic nhiều khả năng sẽ tiếp tục ngồi dự bị để làm quân bài tẩy trong hiệp hai.