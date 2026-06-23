Trực tiếp bóng đá Anh - Ghana: Kane săn kỷ lục, “Tam sư” thị uy sức mạnh (World Cup)
(3h, 24/6 - Bảng L World Cup 2026) Sau màn ra quân hạ Croatia 4-2, đội tuyển Anh đầy tự tin đối đầu Ghana. Còn tiền đạo Harry Kane cũng đứng trước cơ hội tiếp tục viết nên lịch sử World Cup.
World Cup | 3h, 24/6 | Gillette Stadium
Điểm
Pickford
O'Reilly
Stones
Konsa
James
Rice
Anderson
Gordon
Bellingham
Saka
Kane
Điểm
Zigi
Mensah
Opoku
Adjetey
Senaya
Sulemana
Owusu
Yirenkyi
Semenyo
Ayew
Nuamah
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Anh sở hữu hàng công đáng gờm
Đội tuyển Anh đã tạo nên một trong những màn trình diễn đáng chú ý nhất World Cup khi đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 ở trận mở màn. Dù để thủng lưới hai bàn ngay trong hiệp một, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn cho thấy bản lĩnh với màn tăng tốc mạnh mẽ sau giờ nghỉ để lật ngược tình thế.
Hàng thủ vẫn là vấn đề khiến người hâm mộ Anh lo lắng. Lần gần nhất “Tam sư” nhận nhiều hơn một bàn thua là thất bại 1-3 trước Senegal vào tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công đang giúp họ che lấp những hạn chế nơi tuyến dưới.
Harry Kane tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất khi đã cân bằng kỷ lục 10 bàn thắng của Gary Lineker tại World Cup. Bên cạnh đó, phong độ của ĐT Anh cũng rất ổn định khi chỉ thua 1 trong 11 trận gần nhất, với thành tích thắng 9 và hòa 1.
Ghana chờ tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh
Ghana cũng có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Panama 1-0 nhờ bàn thắng muộn, qua đó chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.
Dẫu vậy, màn trình diễn của Ghana chưa thực sự thuyết phục. Lịch sử cũng không ủng hộ đại diện châu Phi khi họ mới chỉ một lần giành chiến thắng ở hai trận vòng bảng trong cùng một kỳ World Cup.
Thêm vào đó, Ghana đã thua cả 3 lần đối đầu gần nhất với các đội tuyển nằm trong top 20 FIFA và đều để thủng lưới đúng hai bàn mỗi trận. Đây rõ ràng là tín hiệu không mấy tích cực trước cuộc chạm trán với đội tuyển Anh đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA.
Lịch sử đối đầu cũng nghiêng nhẹ về phía “Tam sư”. Hai đội mới gặp nhau một lần vào năm 2011 và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. ĐT Anh hiện bất bại trong 8 trận World Cup gặp các đại diện châu Phi (thắng 5, hòa 3), trong khi Ghana đã thua 4 trong 7 lần chạm trán các đội tuyển châu Âu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/06/2026 17:54 PM (GMT+7)