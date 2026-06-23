ĐT Anh đấu Ghana cực khỏe: Cơ hội của Guehi, cần Reece James đánh chặn

Giải quyết xong đối thủ được coi lớn nhất bảng L World Cup 2026 là Croatia, “Tam Sư” đang hướng đến mục tiêu sớm chiếm một suất lọt vào vòng 32 đội ngay ở màn thư hùng với Ghana tại Boston rạng sáng mai (3h, 24/6). Tuy nhiên, "Những ngôi sao đen" châu Phi sẽ đem đến các thách thức hoàn toàn khác cho Harry Kane và các đồng đội.

Khác với Croatia toan tính và thực dụng, Ghana dưới sự dẫn dắt của Carlos Queiroz sẽ xung trận với nguồn năng lượng cháy bỏng. Họ hướng đến việc dằn mặt đại diện châu Âu bằng nền tảng thể chất đáng gờm đậm chất bóng đá châu Phi.

ĐT Anh có sự khởi đầu hoàn hảo khi đánh bại Croatia

Trên hết, trong thành phần đoàn quân Ghana đến Bắc Mỹ hè này có không ít ngôi sao đã và đang khẳng định tên tuổi tại Premier League như Thomas Partey, Jordan Ayew, hay điển hình là ngôi sao Antoine Semenyo của Manchester City. Chiến thắng 4-2 trước Croatia là hoàn toàn thuyết phục, nhưng trước Ghana chơi pressing tầm cao và trực diện, Tuchel có thể phải thực hiện một số thay đổi bởi “Tam Sư” vẫn còn lộ ra những vấn đề về chiến thuật.

Hàng thủ chưa an tâm

Dù giành trọn 3 điểm ngày ra quân, hàng phòng ngự của tuyển Anh tại Dallas đã để lại nhiều nỗi lo lớn. Sự kết hợp giữa Ezri Konsa và John Stones ở trung tâm hàng thủ dường như là canh bạc thất bại từ Tuchel. Cả hai thi đấu thiếu ăn ý, liên tục dẫm chân nhau và lộ rõ việc hiếm khi đá cặp cùng nhau.

Trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên, Stones xử lý chần chừ, rồi bất ngờ ngã sân, mở ra khoảng trống mênh mông cho đối thủ. Đến bàn thua thứ hai, tới lượt Konsa phán đoán sai lầm hoàn toàn một đường chuyền bổng, tạo điều kiện cho Croatia rút ngắn tỷ số.

Các thông số thống kê sau trận của bộ đôi này thực sự đáng báo động. Trong 87 phút góp mặt, Stones chỉ thực hiện vỏn vẹn 1 pha tắc bóng nhưng không thành công, 1 lần phá bóng và chỉ thắng 4 trong tổng số 7 pha tranh chấp.

Đối tác của anh, Konsa, thậm chí còn tệ hơn khi không có nổi một cú tắc bóng hay đánh chặn nào suốt cả trận, chỉ thắng 3/8 lần tranh chấp tay đôi và đạt tỷ lệ không chiến thất vọng 1/5. Chịu áp lực từ lối đá áp sát cường độ cao của đối thủ, cả hai liên tục chuyền hỏng ngay bên phần sân nhà.

"Tam sư" cần thay đổi ở trận gặp Ghana?

Guehi có đá chính, để làm Semenyo “tắt điện”?

Bối cảnh này, Guehi, người bất ngờ phải ngồi dự bị một tuần trước, xứng đáng được trao cơ hội đá chính. Trung vệ 25 tuổi này sở hữu sự điềm tĩnh, khả năng phán đoán xuất sắc và lối chơi mạnh mẽ hơn hẳn.

Tại Premier League mùa giải trước, sau khi chuyển sang Man City từ Crystal Palace vào tháng Giêng, Guehi đã thăng tiến vượt bậc. Anh xếp thứ 4 toàn giải về số pha đánh chặn và đứng thứ 10 về khả năng thu hồi bóng ở 1/3 sân nhà, đồng thời xếp thứ 5 về số đường chuyền chính xác.

Đặc biệt, Guehi cực kỳ hiểu lối chơi của Semenyo vì họ là đồng đội hàng ngày tại Man City. Khi được xếp đá chính, Guehi có thể dễ dàng đá cặp với bất kỳ ai. Anh cùng độ tuổi và từng sát cánh nhiều năm với Konsa ở các lứa trẻ U tuyển Anh, đồng thời là đàn em thân thiết của Stones tại cấp độ câu lạc bộ.

Sự xuất hiện của Guehi bên hành lang trái sẽ giúp Stones trở lại vị trí trung vệ lệch phải sở trường, tái lập sự chắc chắn cho “Tam Sư”.

ĐT Anh cần chất thép ở tuyến giữa, giải pháp Reece James đá tiền vệ thay Rice

Nỗi lo khác của Tuchel nằm ở vị trí của Rice. Tiền vệ của Arsenal đã gặp phải một chấn thương nhẹ ở vùng lưng dưới và gân khoeo trong trận đấu với Croatia. Cảm giác khó chịu này khiến Rice buộc phải rời sân ở phút 72.

Dù đã quay trở lại tập luyện trọn vẹn cùng toàn đội tại Kansas City và bỏ ngỏ khả năng đá chính, Tuchel chắc chắn phải cân nhắc kỹ lưỡng. World Cup là một hành trình dài và việc phòng ngừa rủi ro, giúp tiền vệ đánh chặn số một này hồi phục hoàn toàn là điều tối quan trọng.

Recce James có thể được sử dụng ở tuyến giữa

Nếu muốn cất Rice trên băng ghế dự bị, chiến lược gia người Đức hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào James. Ở những phút cuối trận gặp Croatia, chính đội trưởng Chelsea là người được chọn để trám vào vị trí tiền vệ phòng ngự thay cho Rice.

James đã có màn trình diễn ấn tượng, thể hiện nền tảng thể lực phi thường khi là một trong những cầu thủ di chuyển nhiều nhất đội. Khi đá tiền vệ, James mang đến nguồn năng lượng dồi dào, khả năng tranh chấp tay đôi dũng mãnh và những cú sút xa uy lực từ tuyến hai.

Vai trò số 6 này hoàn toàn không xa lạ với cầu thủ 26 tuổi. Trong 3 mùa giải Premier League gần nhất tại Chelsea, James đã có rất nhiều trận đấu được đẩy lên đá như một tiền vệ trung tâm thực thụ dưới thời các huấn luyện viên trước và cả khi Tuchel còn tại vị ở London.

Anh sở hữu bộ kỹ năng toàn diện: thể hình lý tưởng để đánh chặn, tư duy kéo bóng thông minh và sự linh hoạt chiến thuật cao. Việc sử dụng James ở vòng tròn trung tâm sẽ giúp tuyển Anh duy trì được chất thép cần thiết trước tuyến giữa cơ bắp của Ghana.

Cơ hội nào cho Saka và Rashford?

Ở trận đấu mở màn, Tuchel đã gây bất ngờ khi cất cả Bukayo Saka và Marcus Rashford trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Noni Madueke và Anthony Gordon. Tuy nhiên, trong khi Gordon và Madueke thi đấu mờ nhạt, thiếu đột biến trước hàng thủ lùi sâu của Croatia, thì sự xuất hiện của bộ đôi dự bị chiến thuật đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Rashford và Saka đều đã chơi tốt khi được trao cơ hội

Khi được tung vào sân trong hiệp hai, Saka và Rashford đã tạo nên thế trận tấn công bùng nổ, phối hợp đầy ăn ý và giúp “Tam Sư” ghi liên tiếp các bàn thắng. Trong đó, Rashford chính là người đã lập công nâng tỷ số lên 4-2.

Màn trình diễn rực sáng đó mở ra cơ hội lớn để hai ngôi sao này đá chính trước Ghana, nhưng Tuchel sẽ phải có những tính toán riêng cho từng người. Với Saka, ngôi sao 24 tuổi của Arsenal hiện đang phải chung sống với chấn thương gân Achilles dai dẳng.

Tuchel đã xác nhận Saka chưa đủ thể trạng để chơi trọn vẹn 90 phút và ban huấn luyện cần quản lý thời gian ra sân của anh một cách nghiêm ngặt. Do đó, phương án để Saka tiếp tục dự bị và vào sân “kết liễu” đối thủ trong hiệp hai là hợp lý nhất, tạo điều kiện cho Madueke tiếp tục xuất phát.

Ngược lại, Rashford xứng đáng có một suất đá chính ngay từ đầu bên hành lang cánh trái. Sau khi chứng minh được thể trạng hoàn toàn ổn định và tham gia trọn vẹn buổi tập mới nhất tại Kansas City, tiền đạo thuộc biên chế Man United đang có điểm rơi phong độ lẫn sự tự tin cao nhất.

Tốc độ xé gió cùng khả năng đâm cắt đột biến của Rashford sẽ là “vũ khí” sắc bén để tuyển Anh khai thác vào khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của Ghana, mở ra cánh cửa tiến thẳng vào vòng knock-out.