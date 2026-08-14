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ĐT Việt Nam cười tươi hết cỡ làm quen mặt cỏ đấu Malaysia bán kết AFF Cup

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Thầy trò HLV Kim Sang Sik vừa có buổi tập đầu tiên ở Kuala Lumpur, chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với chủ nhà Malaysia (20h ngày 16/8).

   

Theo kế hoạch ban đầu, buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Malaysia bắt đầu lúc 18h30 theo giờ địa phương.

Theo kế hoạch ban đầu, buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Malaysia bắt đầu lúc 18h30 theo giờ địa phương.

Tuy vậy, do sân tập trống nên thầy trò HLV Kim Sang Sik đã ra sân tập sớm hơn khoảng 30 phút so với kế hoạch ban đầu.

Tuy vậy, do sân tập trống nên thầy trò HLV Kim Sang Sik đã ra sân tập sớm hơn khoảng 30 phút so với kế hoạch ban đầu.

Theo yêu cầu của ĐT Việt Nam, chủ nhà Malaysia phải bố trí cho thầy trò HLV Kim Sang Sik tập luyện trên sân tập có mặt cỏ lá gừng, tương tự với mặt cỏ sân vận động Kuala Lumpur, nơi tổ chức trận bán kết lượt đi.

Theo yêu cầu của ĐT Việt Nam, chủ nhà Malaysia phải bố trí cho thầy trò HLV Kim Sang Sik tập luyện trên sân tập có mặt cỏ lá gừng, tương tự với mặt cỏ sân vận động Kuala Lumpur, nơi tổ chức trận bán kết lượt đi.

Bởi vậy, Xuân Son và đồng đội được tập luyện ở sân tập mặt có lá gừng có tên Padang Kelab Aman, cách khách sạn khoảng 5 km.

Bởi vậy, Xuân Son và đồng đội được tập luyện ở sân tập mặt có lá gừng có tên Padang Kelab Aman, cách khách sạn khoảng 5 km.

Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam diễn ra dưới thời tiết khá đẹp, nhiệt độ chỉ vào khoảng 25-26 độ C sau cơn mưa lớn ở Kuala Lumpur.

Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam diễn ra dưới thời tiết khá đẹp, nhiệt độ chỉ vào khoảng 25-26 độ C sau cơn mưa lớn ở Kuala Lumpur.

Đình Bắc và đồng đội cười tươi hết cỡ suốt buổi tập.

Đình Bắc và đồng đội cười tươi hết cỡ suốt buổi tập.

Các tuyển thủ Việt Nam có tinh thần thoải mái, tự tin trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 trước chủ nhà Malaysia.

Các tuyển thủ Việt Nam có tinh thần thoải mái, tự tin trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 trước chủ nhà Malaysia.

HLV Kim Sang Sik cũng liên tục đi quanh sân trêu các học trò suốt buổi tập.

HLV Kim Sang Sik cũng liên tục đi quanh sân trêu các học trò suốt buổi tập.

Dự kiến, ĐT Việt Nam có một buổi tập làm quen sân vận động Kuala Lumpur vào chiều ngày 15/8.

Dự kiến, ĐT Việt Nam có một buổi tập làm quen sân vận động Kuala Lumpur vào chiều ngày 15/8.

Trước đó, vào trưa ngày 15/8, HLV Kim Sang Sik và một tuyển thủ Việt Nam sẽ tham dự cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Trước đó, vào trưa ngày 15/8, HLV Kim Sang Sik và một tuyển thủ Việt Nam sẽ tham dự cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

ĐT Việt Nam hoá "ngáo ộp" của Malaysia, ĐT Thái Lan lo vỡ mộng chung kết trong mơ AFF Cup (Clip 1 phút)
ĐT Việt Nam hoá "ngáo ộp" của Malaysia, ĐT Thái Lan lo vỡ mộng chung kết trong mơ AFF Cup (Clip 1 phút)

Liệu ĐT Việt Nam có thể nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trước ĐT Malaysia ở bán kết AFF Cup sắp tới?

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/08/2026 19:33 PM (GMT+7)
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