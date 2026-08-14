ĐT Việt Nam cười tươi hết cỡ làm quen mặt cỏ đấu Malaysia bán kết AFF Cup

Theo kế hoạch ban đầu, buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Malaysia bắt đầu lúc 18h30 theo giờ địa phương.

Tuy vậy, do sân tập trống nên thầy trò HLV Kim Sang Sik đã ra sân tập sớm hơn khoảng 30 phút so với kế hoạch ban đầu.

Theo yêu cầu của ĐT Việt Nam, chủ nhà Malaysia phải bố trí cho thầy trò HLV Kim Sang Sik tập luyện trên sân tập có mặt cỏ lá gừng, tương tự với mặt cỏ sân vận động Kuala Lumpur, nơi tổ chức trận bán kết lượt đi.

Bởi vậy, Xuân Son và đồng đội được tập luyện ở sân tập mặt có lá gừng có tên Padang Kelab Aman, cách khách sạn khoảng 5 km.

Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam diễn ra dưới thời tiết khá đẹp, nhiệt độ chỉ vào khoảng 25-26 độ C sau cơn mưa lớn ở Kuala Lumpur.

Đình Bắc và đồng đội cười tươi hết cỡ suốt buổi tập.

Các tuyển thủ Việt Nam có tinh thần thoải mái, tự tin trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 trước chủ nhà Malaysia.

HLV Kim Sang Sik cũng liên tục đi quanh sân trêu các học trò suốt buổi tập.

Dự kiến, ĐT Việt Nam có một buổi tập làm quen sân vận động Kuala Lumpur vào chiều ngày 15/8.

Trước đó, vào trưa ngày 15/8, HLV Kim Sang Sik và một tuyển thủ Việt Nam sẽ tham dự cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026.