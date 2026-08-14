Trưởng đoàn ĐT Việt Nam lên tiếng bảo vệ Quang Hải trước đại chiến Malaysia

Sếp VFF đặt niềm tin vào Quang Hải

Chiều 14/8, ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 với chủ nhà Malaysia. Trước buổi tập, ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF kiêm Trưởng đoàn ĐT Việt Nam, đã có những chia sẻ đáng chú ý về công tác chuẩn bị của đội tuyển cũng như đội trưởng Nguyễn Quang Hải.

Ông Trần Anh Tú đặt niềm tin vào Quang Hải

Tiền vệ sinh năm 1997 đang nhận không ít ý kiến trái chiều sau màn trình diễn không thật sự thuyết phục tại vòng bảng. Tuy nhiên, Trưởng đoàn ĐT Việt Nam khẳng định VFF và ban huấn luyện vẫn dành sự tin tưởng rất lớn cho Quang Hải.

“Với Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay với bản thân tôi, với cả đội và đặc biệt với ban huấn luyện ĐT Việt Nam, chúng tôi luôn luôn tin tưởng Quang Hải. Chúng ta thấy Quang Hải vẫn là một cầu thủ rất lớn”, ông Trần Anh Tú nói. Theo ông Trần Anh Tú, một trận đấu không tốt không thể là cơ sở để đánh giá năng lực của một cầu thủ đã có nhiều đóng góp cho ĐT Việt Nam.

“Có thể một trận đấu thi đấu không tốt không phải là cái để chúng ta đánh giá rằng đó là cầu thủ xuống hay kém, mà chúng ta phải nhìn cả một chặng hành trình dài. Quang Hải đóng góp cho đội rất là nhiều”, Trưởng đoàn ĐT Việt Nam chia sẻ. Ông Trần Anh Tú cũng tin tưởng HLV Kim Sang Sik sẽ có những tính toán phù hợp để Quang Hải phát huy tối đa khả năng trong cuộc đối đầu Malaysia.

“Chắc chắn HLV trưởng cũng sẽ tính toán để dùng Quang Hải trong những trận đấu với những chiến thuật hợp lý, để đảm bảo cho Quang Hải phát huy hết khả năng”, ông Trần Anh Tú nói thêm.

ĐT Việt Nam chuẩn bị kỹ cho đại chiến Malaysia

Trận bán kết lượt đi với Malaysia diễn ra sau gần 2 tháng ĐT Việt Nam tập trung. Theo Trưởng đoàn Trần Anh Tú, đây là khoảng thời gian dài và đòi hỏi VFF phải chuẩn bị kỹ lưỡng trên nhiều phương diện. “Tính đến ngày hôm nay thì chúng ta đã tập trung gần 2 tháng, bắt đầu từ ngày 12/6. Một thời gian rất dài như vậy thì công việc chuẩn bị thực sự không dễ dàng”, ông Trần Anh Tú cho biết.

ĐT Việt Nam chuẩn bị kỹ cho đại chiến Malaysia

Từ quá trình tập huấn trước AFF Cup 2026, di chuyển qua nhiều quốc gia cho tới công tác ăn ở, sân bãi đều được VFF lên kế hoạch từ trước. Theo ông Trần Anh Tú, kinh nghiệm tổ chức các giải đấu trước đây giúp VFF hạn chế tối đa những vấn đề phát sinh. “Ngay từ công tác hậu cần đảm

bảo cho đội từ ngày tập trung cho đến ngày hôm nay, tất cả mọi việc ăn ở, di chuyển cũng như hậu cần của đội đều đảm bảo cho đội rất tốt”, ông Tú cho hay.

Đặc biệt, sau những hành trình di chuyển dài và mệt mỏi, đội tuyển luôn có phương án giúp cầu thủ hồi phục nhanh. Trưởng đoàn ĐT Việt Nam cho biết điều này được thể hiện ngay trong buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur: “Như ngày hôm qua di chuyển vất vả, mệt mỏi như vậy, ngày hôm nay đội đã tập luyện trong một không khí và với thể lực rất tốt”.

VFF cũng chủ động tìm sân tập gần nơi đóng quân thay vì sử dụng sân do ban tổ chức bố trí nếu địa điểm quá xa. Mục tiêu là giúp cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi và phục hồi, thay vì phải mất nhiều giờ di chuyển.

Không lo mặt cỏ lạ ở Malaysia

Một vấn đề khác được quan tâm trước trận đấu với Malaysia là ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trên mặt cỏ lá gừng, khác với mặt cỏ lá kim quen thuộc tại nhiều sân bóng ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Trần Anh Tú cho rằng các tuyển thủ không quá xa lạ với điều kiện này, bởi mặt sân sắp tới tương đồng với sân Gò Đậu của Bình Dương.

“Chúng ta thấy việc đá mặt sân ngày tới sẽ giống như cỏ ở sân Bình Dương, sân Gò Đậu Bình Dương. Thực ra các cầu thủ V-League thì hầu hết đều đã đá ở sân Bình Dương rồi”, trưởng đoàn ĐT Việt Nam nhấn mạnh. Ông Trần Anh Tú cho rằng cầu thủ chuyên nghiệp phải thích nghi với nhiều điều kiện thi đấu khác nhau, đặc biệt khi bước vào các giải đấu quốc tế.

“Để thi đấu ở một giải như thế này thì bắt buộc các cầu thủ với tính chuyên nghiệp phải quen với cả mặt sân. Khi thi đấu ở Singapore hay Philippines, chúng ta còn thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Nếu cầu thủ không có sự chuyên nghiệp thì sẽ khó thi đấu được”, ông Trần Anh Tú phân tích.

VFF và ban huấn luyện cũng đã nhắc nhở cầu thủ chuẩn bị từ những chi tiết nhỏ nhất, trong đó có việc lựa chọn giày thi đấu phù hợp với mặt sân: “HLV trưởng cũng như các trợ lý đều đã hướng dẫn cho cầu thủ để đảm bảo chúng ta sẽ không bị quá lạ lẫm khi thay đổi mặt cỏ mới”.

Nghỉ dài vừa là lợi thế, vừa là thách thức

Sau khi kết thúc vòng bảng, ĐT Việt Nam có hơn một tuần chuẩn bị cho vòng bán kết. Theo ông Trần Anh Tú, quãng nghỉ này mang đến cả thuận lợi lẫn khó khăn. Điểm tích cực là các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục sau mật độ thi đấu cao. Đặc biệt, sau trận gặp Indonesia, nhiều tuyển thủ không có được thể trạng tốt nhất khi bước vào trận đấu với Campuchia.

Tuy nhiên, quãng nghỉ dài cũng khiến nhịp độ thi đấu có thể bị ảnh hưởng: “Chúng ta đang ở nhịp độ tốt mà nghỉ một quãng lặng như vậy. Tất nhiên các bài tập cũng như sự chuẩn bị thì bản thân HLV trưởng và các trợ lý sẽ có sự chuẩn bị để khắc phục việc đó”. Ông Tú cho rằng đây là vấn đề chung của cả 4 đội góp mặt ở bán kết, do lịch thi đấu phải phụ thuộc vào lịch của FIFA và AFC.

Đánh giá về sức mạnh của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026, ông Trần Anh Tú cho rằng đội tuyển hiện có lực lượng tốt hơn những giải đấu trước, đặc biệt nhờ sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, theo ông Tú, yếu tố quan trọng giúp bóng đá Việt Nam duy trì thành tích tốt trong nhiều năm qua vẫn là tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết.

“Từ năm 2018 đến nay, hầu hết chúng ta đều lọt vào bán kết hoặc chung kết. Có thể chúng ta vô địch hay không vô địch, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất đó là tinh thần”, ông Trần Anh Tú chia sẻ. Với tư cách người đã đồng hành cùng các đội tuyển từ năm 2022, ông Trần Anh Tú đặc biệt ấn tượng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang Sik là trận bán kết lượt đi trên sân khách Malaysia. Trong bối cảnh Quang Hải vẫn nhận được sự tin tưởng từ VFF và ban huấn luyện, ĐT Việt Nam đang hướng tới cuộc đối đầu quan trọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực, chuyên môn lẫn tinh thần.