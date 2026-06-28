Trực tiếp bóng đá Nam Phi - Canada: Alphonso Davies tái xuất, chủ nhà quyết “phá dớp” (World Cup)

World Cup | 2h, 29/6 | SoFi Stadium Nam Phi 0 - 0 Canada (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Phi vs Canada Canada Điểm Williams Mudau Mbokazi Okon Modiba Mbatha Mokoena Maseko Mofokeng Appollis Makgopa Điểm Crepeau Johnston Bombito Sigur Davies Buchanan Eustaquio Saliba Ahmed David Larin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Phi Nam Phi Canada Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Williams, Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba, Mbatha, Mokoena, Maseko, Mofokeng, Appollis, Makgopa Crepeau, Johnston, Bombito, Sigur, Davies, Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed, David, Larin

HLV Canada báo tin vui

Trước giờ bóng lăn, Canada đón tin cực vui khi đội trưởng Alphonso Davies đã sẵn sàng trở lại sau khi vắng mặt toàn bộ vòng bảng vì chấn thương gân kheo. HLV Jesse Marsch khẳng định sự xuất hiện của ngôi sao này mang ý nghĩa đặc biệt với đội bóng.

“Cậu ấy có thể tạo ra tác động lớn, cả về thể chất lẫn chuyên môn, và cả về tinh thần, tâm lý. Việc có đội trưởng trở lại, cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi trở lại đội hình là điều rất quan trọng”, HLV Marsch nhấn mạnh.

Không chỉ kỳ vọng vào sự trở lại của thủ lĩnh hàng phòng ngự, Canada còn thể hiện sự tự tin trước áp lực sân khách. Tiền đạo Tani Oluwaseyi cho rằng thi đấu xa nhà thậm chí còn tiếp thêm động lực cho toàn đội.

“Chúng tôi thực sự thích thi đấu trong bầu không khí sân khách, vì điều đó mang lại thêm động lực để chứng minh rằng tất cả những người hâm mộ xung quanh đã sai”, Oluwaseyi chia sẻ đầy quyết tâm.

Nam Phi hưng phấn sau cú sốc mang tên Hàn Quốc

Nam Phi bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng, kết quả giúp họ cán đích ở vị trí nhì bảng A và khiến người hâm mộ nước nhà vỡ òa trong niềm vui.

Đây cũng là dấu mốc đáng nhớ với HLV Hugo Broos. Ở tuổi 74, chiến lược gia người Bỉ sẽ trở thành HLV lớn tuổi nhất từng chỉ đạo một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup. World Cup 2026 cũng là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của ông trước khi chính thức nghỉ hưu.

Ít ai nghĩ Nam Phi có thể đi xa sau thất bại 0-2 trước Mexico ở trận mở màn. Kết quả đó nằm trong chuỗi bảy trận liên tiếp không thắng của Bafana Bafana (hòa 4, thua 3). Tuy nhiên, đội bóng châu Phi đã kịp thời lột xác để tạo nên bất ngờ và giành quyền góp mặt ở vòng loại trực tiếp.

Canada hướng tới cột mốc lịch sử mới

Bên kia chiến tuyến, Canada cũng đang đứng trước cơ hội viết tiếp lịch sử. Họ trở thành đội chủ nhà World Cup đầu tiên phải thi đấu một trận của giải đấu bên ngoài lãnh thổ nước mình.

Đoàn quân của HLV Jesse Marsch đánh mất ngôi đầu bảng B sau thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ ở lượt trận cuối, đồng thời chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại kéo dài từ tháng 10 với thành tích 4 chiến thắng và 6 trận hòa.

Dẫu vậy, chiến dịch vòng bảng của Canada vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng Bắc Mỹ ghi tới 8 bàn thắng và có 21 cú sút trúng đích, nhiều hơn 10 lần so với tổng số pha dứt điểm trúng mục tiêu của hai kỳ World Cup trước cộng lại.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến đôi chút bất lợi cho Canada. Trong lần gặp nhau duy nhất vào năm 2007, Nam Phi giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Không chỉ vậy, Canada còn toàn thua trong cả hai lần chạm trán các đại diện châu Phi ở những trận đấu chính thức, trong đó có thất bại trước Morocco tại World Cup 2022.

Lịch thi đấu World Cup vòng 1/16