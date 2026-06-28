Kịch tính Iran bị loại tức tưởi bởi Algeria và Áo hòa kịch bản như phim

Đội tuyển Iran nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 12 bảng đấu. Điều kiện quan trọng kèm theo là trận đấu giữa tuyển Algeria và tuyển Áo trong khuôn khổ lượt cuối bảng J diễn ra vào sáng ngày 28/6 phải phân định thắng bại. Nếu Algeria và Áo có kết quả hòa, hai đội bóng này sẽ bắt tay nhau đi tiếp, còn Iran sẽ bị loại.

Tuyển Iran bị loại theo kịch bản đau đớn

Hy vọng của Iran được thắp lên khi Algeria và Áo thi đấu với thế trận đôi công cởi mở, đặt mục tiêu giành chiến thắng để lấy vị trí thứ 2 của bảng J, xếp sau Argentina.

Tuyển Áo đã 2 lần vươn lên dẫn trước ở các phút 28 và 55, nhưng Algeria lần lượt gỡ hòa vào các phút 45 và 60. Cao trào của trận đấu diễn ra ở phút 90+3, Riyad Mahrez ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 giúp chiến thắng ở gần Algeria hơn bao giờ hết và cũng giúp cánh cửa đi tiếp của tuyển Iran trở nên vô cùng sáng giá.

Tuy nhiên, đến phút 90+6, Sasa Kalajdzic đánh đầu gỡ hòa 3-3 ở pha bóng gần như cuối cùng của trận đấu, qua đó giúp Áo giành lại 1 điểm quý giá. Với kết quả này, tuyển Argentina đứng đầu bảng J. Tuyển Áo xếp nhì bảng, còn tuyển Algeria đứng thứ ba nhưng vẫn giành vé nhờ nằm trong nhóm các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, tuyển Iran bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trong top các đội hạng 3 của 12 bảng đấu, qua đó chính thức dừng bước.

Giới chuyên môn và người hâm mộ cho rằng đây là một trong những kịch bản bị loại đau đớn nhất của vòng bảng World Cup 2026 khi mà chỉ vài phút trước đó, cánh cửa vòng knock-out vẫn còn rộng mở với Iran. Tuy nhiên, bàn gỡ ở phút 90+6 của Kalajdzic đã trực tiếp khép lại giấc mơ đi tiếp của đại diện châu Á.