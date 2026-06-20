Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Thụy Điển: Thử thách cực đại (World Cup)

World Cup | 0h, 21/6 | NRG Hà Lan 0 - 0 Thụy Điển (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Lan vs Thụy Điển Thụy Điển Điểm Verbruggen Dumfries Virgil van Dijk van Hecke Van de Ven Reijnders De Jong Gravenberch Summerville Malen Gakpo Điểm Nordfeldt Gudmundsson Hien Lindelof Lagerbielke Ayari Karlstrom Svanberg Bergvall Gyokeres Isak Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Lan Hà Lan Thụy Điển Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Verbruggen, Dumfries, Virgil van Dijk, van Hecke, Van de Ven, Reijnders, De Jong, Gravenberch, Summerville, Malen, Gakpo Nordfeldt, Gudmundsson, Hien, Lindelof, Lagerbielke, Ayari, Karlstrom, Svanberg, Bergvall, Gyokeres, Isak

Hà Lan trước áp lực không được sảy chân

Trận hòa 2-2 trước Nhật Bản khiến Hà Lan đánh mất lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng F. Đoàn quân của Ronald Koeman giờ đây không còn nhiều dư địa cho sai lầm nếu muốn sớm giành vé vào vòng knock-out.

Dù sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng và thành tích vòng loại ấn tượng với 27 bàn thắng sau 8 trận, Hà Lan vẫn bộc lộ những hạn chế đáng lo. Việc Jeremie Frimpong vắng mặt vì chấn thương khiến sức tấn công bên cánh phải suy giảm, trong khi hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống ở các tình huống cố định.

Thụy Điển hưng phấn chờ tạo cú hích lớn

Chiến thắng 5-1 trước Tunisia giúp Thụy Điển vươn lên vị trí thuận lợi nhất bảng đấu. Dưới thời Graham Potter, đội bóng Bắc Âu đang cho thấy sự cân bằng giữa khả năng phòng ngự và những pha chuyển trạng thái đầy tốc độ.

Điểm tựa lớn nhất của Thụy Điển là phong độ bùng nổ của Viktor Gyokeres và Alexander Isak. Cả hai đều ghi bàn ở trận ra quân và hứa hẹn tiếp tục là mối đe dọa lớn với hàng thủ Hà Lan. Với 3 điểm trong tay, Thụy Điển có lợi thế tâm lý rõ rệt, còn Hà Lan sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại trong cuộc chiến giữ hy vọng đi tiếp.