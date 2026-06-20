Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Thụy Điển: Thử thách cực đại (World Cup)
(0h, 21/6, Bảng F) Hà Lan bị đẩy vào thế buộc phải thắng sau trận hòa Nhật Bản, trong khi Thụy Điển đang hưng phấn cực độ nhờ màn hủy diệt Tunisia. Cuộc đối đầu ở lượt hai bảng F vì thế mang ý nghĩa như một trận chung kết sớm.
World Cup | 0h, 21/6 | NRG
Điểm
Verbruggen
Dumfries
Virgil van Dijk
van Hecke
Van de Ven
Reijnders
De Jong
Gravenberch
Summerville
Malen
Gakpo
Điểm
Nordfeldt
Gudmundsson
Hien
Lindelof
Lagerbielke
Ayari
Karlstrom
Svanberg
Bergvall
Gyokeres
Isak
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Hà Lan trước áp lực không được sảy chân
Trận hòa 2-2 trước Nhật Bản khiến Hà Lan đánh mất lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng F. Đoàn quân của Ronald Koeman giờ đây không còn nhiều dư địa cho sai lầm nếu muốn sớm giành vé vào vòng knock-out.
Dù sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng và thành tích vòng loại ấn tượng với 27 bàn thắng sau 8 trận, Hà Lan vẫn bộc lộ những hạn chế đáng lo. Việc Jeremie Frimpong vắng mặt vì chấn thương khiến sức tấn công bên cánh phải suy giảm, trong khi hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống ở các tình huống cố định.
Thụy Điển hưng phấn chờ tạo cú hích lớn
Chiến thắng 5-1 trước Tunisia giúp Thụy Điển vươn lên vị trí thuận lợi nhất bảng đấu. Dưới thời Graham Potter, đội bóng Bắc Âu đang cho thấy sự cân bằng giữa khả năng phòng ngự và những pha chuyển trạng thái đầy tốc độ.
Điểm tựa lớn nhất của Thụy Điển là phong độ bùng nổ của Viktor Gyokeres và Alexander Isak. Cả hai đều ghi bàn ở trận ra quân và hứa hẹn tiếp tục là mối đe dọa lớn với hàng thủ Hà Lan. Với 3 điểm trong tay, Thụy Điển có lợi thế tâm lý rõ rệt, còn Hà Lan sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại trong cuộc chiến giữ hy vọng đi tiếp.
Brazil đang tiến về phía trước ở World Cup nhờ phong độ của Vinicius, bất chấp nhiều vấn đề về đội hình và đấu pháp.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/06/2026 16:50 PM (GMT+7)