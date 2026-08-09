Real Madrid rầm rộ với Vinicius & Diomande: Nước sơn bóng bẩy nhưng bên trong nhợt nhạt?

Với vụ chuyển nhượng Yan Diomande, Real Madrid đã có mùa hè đầu tiên chi tiêu vượt mốc 200 triệu euro kể từ năm 2019. 7 năm trước họ còn tăng cường lực lượng với số tiền lớn hơn cho những Hazard, Jovic, Militao, Mendy, v.v… bởi Real Madrid vừa trải qua một mùa giải trắng tay và họ bước sang mùa giải hoàn chỉnh đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Zinedine Zidane.

Yan Diomande, ngôi sao đắt giá nhất của Real Madrid

Bên cạnh đó, Real Madrid đã giữ chân Vinicius thành công và họ chắc chắn chi ra một con số khổng lồ khác để trả lương và lót tay cho ngôi sao người Brazil. Móc hầu bao và ném tiền một cách phóng tay là cách Real Madrid phản ứng sau 2 mùa giải không thành công ở mọi mặt trận.

Có điều phản ứng dư luận cho mùa hè này của Real không thực sự lạc quan. Họ giữ Vinicius sau khi đã trải qua 2 mùa chứng kiến thử nghiệm Mbappe – Vinicius thất bại. Họ tuyển về một tiền đạo đá cánh nữa mặc dù cái họ cần là một trung phong thực thụ, nhưng có trung phong thực thụ thì Real cũng đã bán đi cho Fulham.

Real không bổ sung một tiền vệ trung tâm tầm cỡ nào sau những mùa giải tuyến giữa sa sút, kể cả gọi Bernardo Silva là tiền vệ trung tâm cũng khá khiên cưỡng. Ngay cả vị trí trung vệ, họ đón về Konate nhưng là một Konate vừa có mùa giải mắc rất nhiều lỗi và chưa từng thể hiện mình có thể gánh hàng thủ như người đá cặp Van Dijk ở Liverpool.

Rầm rộ bề ngoài, hời hợt bên trong

Việc Rodri cả mùa hè đã thúc giục, đánh tiếng xin về Real Madrid để được trở lại quê nhà thi đấu, để rồi chán không đợi nữa và gọi cho Barcelona, đang được đánh giá là một sai lầm tồi tệ của “Los Blancos”. Hàng tiền vệ Real từ khi không còn Casemiro, Toni Kroos rồi Luka Modric đã xuống cấp, và Rodri là cơ hội “trời cho” của họ để đưa tuyến giữa mạnh trở lại.

Rodri đã rất nóng lòng trở lại Tây Ban Nha, nhất là được về quê Madrid, nhưng anh rốt cuộc chuyển hướng sang Barca

Đánh giá tính hiệu quả của kỳ chuyển nhượng tất nhiên chúng ta phải để thời gian trả lời, nhưng có những dấu hiệu ban đầu để dự đoán kết cục. Trong trường hợp của Real Madrid, dấu hiệu đó là việc những vụ mua sắm, bổ sung của Real Madrid đã không giải quyết được bất cứ vấn đề nào hết từ các mùa trước.

Real đã có Cucurella và Dumfries là những hậu vệ cánh rất chất lượng, nhưng không mấy fan Real nghĩ vấn đề của đội bóng mùa trước đến từ các vị trí của họ. Yan Diomande thì, về lý thuyết, giải quyết được vấn đề cánh phải hàng công của Real, nhưng đó cũng không phải là vị trí nghiêm trọng so với hàng tiền vệ (nhất là khi họ đã đoạt cú đúp danh hiệu 2023/24 với Rodrygo đá trái kèo).

Rodri đã được trả lương hơn 220.000 bảng/tuần tại Man City và nếu ở lại Anh, anh có thể còn được trả cao hơn nữa ở lần gia hạn tiếp theo, nhưng việc anh muốn quay về La Liga chứng tỏ thủ quân của tuyển TBN rất muốn trở lại quê nhà Madrid. Và Rodri hẳn cũng biết rõ Real Madrid rất cần người ở vị trí của anh, đó không phải vị trí Barcelona thực sự thiếu.

"Tầm nhìn" của ông chủ tịch

Fan Real Madrid không lạ gì Florentino Perez, ông chủ tịch luôn có 3 điều nổi bật trong cách điều hành CLB: 1) Ưu ái các ngôi sao tấn công ghi nhiều bàn thắng và chỉ đầu tư nhỏ giọt cho những cầu thủ ở hàng phòng ngự; 2) Không thích mua những cầu thủ cao tuổi với giá đắt, chỉ đón họ nếu không mất phí chuyển nhượng; 3) Có sự ác cảm dành cho những cầu thủ được xem là “ngôi sao” của các chiến dịch tranh cử từ phía đối thủ.

Florentino Perez có vẻ không thực sự quan tâm đến Rodri

Rodri liên quan đến cả 3 tiêu chí này: Không phải ngôi sao tấn công, đã 30 tuổi nhưng vẫn bị Man City hét giá 75 triệu euro, và là cầu thủ được doanh nhân Enrique Riquelme hứa hẹn mang về khi tranh cử chủ tịch Real hồi đầu hè năm nay. Thế nên ông chủ tịch có lẽ chưa từng thực sự đoái hoài đến Rodri, mọi sự “quan tâm” chỉ là trên báo và để trấn an các fan mà thôi.

Năm 2013, Casemiro từ Sao Paulo về Real Madrid với giá chỉ 6 triệu euro khi mới 21 tuổi và sau này đã vươn lên thành tiền vệ trụ số 1 của CLB. Nếu Casemiro khi đó đã là một cầu thủ có thành công ở một CLB châu Âu khác và được rao bán với giá đắt, thì đời nào Perez sẽ ngó đến hỏi mua? Casemiro là một vận may ập đến Real, không phải thành quả của tư duy quản lý.

Thói quen điều hành của ông chủ đã và đang tạo ra những mùa chuyển nhượng mà hoạt động tuyển quân của Real Madrid không giải quyết bất cứ vấn đề trầm kha nào của đội bóng. Hè 2026 này, dự án Mbappe – Vinicus vốn đã thất bại 2 năm qua sẽ được tiếp tục và chỉ bồi thêm Diomande vào, trong khi hàng tiền vệ vẫn chưa vá lỗ hổng. Một kỳ mua sắm rầm rộ mà như không được việc gì.