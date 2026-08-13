4 sao trẻ học viện Real Madrid sẵn sàng bùng nổ dưới thời Jose Mourinho

Điểm sáng Alexis Ciria và Daniel Yanez trên hàng công

Kỳ tiền mùa giải bất ngờ trở thành đất diễn lý tưởng cho các tài năng trẻ khi Real Madrid thiếu vắng nhiều ngôi sao lớn. Alexis Ciria, chạy cánh 18 tuổi vừa gia nhập từ Sevilla vào tháng 1, đã trở thành phát hiện lớn nhất mùa hè này.

Anh liên tục ghi dấu ấn với bàn thắng vào lưới Fiorentina cùng đường kiến tạo dọn cỗ cho đồng đội ở trận gặp Ferencvaros. Sở hữu kỹ thuật cá nhân lắt léo và khả năng tạt bóng chuẩn xác, Ciria đang được ban huấn luyện đánh giá rất cao. Nhiều khả năng anh sẽ được Jose Mourinho trao cơ hội ra sân tại Cúp Nhà vua.

Cùng chung vị trí chạy cánh là Daniel Yanez, cầu thủ 19 tuổi vừa cùng U19 Tây Ban Nha lên ngôi vô địch châu Âu. Yanez không còn quá xa lạ với người hâm mộ khi từng có 4 lần ra sân cho đội một ở hai mùa giải trước.

Dù thể hiện phong độ tốt và ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận gặp Alcorcon, tương lai của Yanez vẫn chưa thực sự chắc chắn khi anh đang nằm trong danh sách có thể đem cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Cặp trung vệ tương lai Mario Rivas và Joan Martinez

Ở hàng phòng ngự, cơn khủng hoảng chấn thương của các trụ cột đã tạo điều kiện cho bộ đôi trung vệ trẻ Mario Rivas và Joan Martinez kết hợp ăn ý.

Rivas, cầu thủ 19 tuổi sở hữu thể hình lý tưởng và khả năng đọc tình huống xuất sắc như Virgil van Dijk, vừa tỏa sáng với cú đánh đầu tung lưới Ferencvaros.

Trong khi đó, Joan Martinez 18 tuổi lại gây ấn tượng mạnh nhờ phong thái thi đấu chững chạc cùng ngoại hình gợi nhớ đến cựu thủ quân Sergio Ramos.

Cả hai đều nhận được những lời khen ngợi từ Jose Mourinho sau màn trình diễn ấn tượng trước Fiorentina. Dù chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận các cầu thủ trẻ vẫn cần cải thiện nhiều về mặt thể lực để va chạm với những tiền đạo đẳng cấp thế giới, cơ hội để Rivas hoặc Martinez xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của đội một mùa này là rất sáng đao.