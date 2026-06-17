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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - CHDC Congo: Ronaldo săn giấc mơ còn thiếu (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

(0h, 18/6, bảng K) Cristiano Ronaldo bước vào World Cup cuối cùng trong sự nghiệp với khát khao chinh phục danh hiệu còn thiếu. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha được dự báo sẽ gặp không ít thử thách trước CH Congo đầy quyết tâm trong ngày ra quân.

   

World Cup | 0h, 18/6 | NRG

Bồ Đào Nha
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - CHDC Congo: Ronaldo săn giấc mơ còn thiếu (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - CHDC Congo: Ronaldo săn giấc mơ còn thiếu (World Cup) - 1
CH Congo
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - CHDC Congo: Ronaldo săn giấc mơ còn thiếu (World Cup) - 1
D.Costa, Cancelo, Dias, Inacio, Mendes, Bruno Fernandes, Vitinha, Neves, Conceicao, Leao, Ronaldo
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - CHDC Congo: Ronaldo săn giấc mơ còn thiếu (World Cup) - 1
M’Pasi, Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Moutoussamy, Mukau, Noah Sadiki, Bongonda, Mbuku, Wissa

World Cup cuối cùng của Ronaldo

Đây có thể sẽ là World Cup cuối cùng của Ronaldo

Đây có thể sẽ là World Cup cuối cùng của Ronaldo

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo chuẩn bị tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, nhiều khả năng cũng là lần cuối cùng anh góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Sau hơn 228 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, CR7 vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới và đang rất quyết tâm hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

Bồ Đào Nha đến World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau khi đứng đầu bảng vòng loại, vượt qua Hungary, Ireland và Armenia. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm của giải đấu.

CHDC Congo sẵn sàng gây bất ngờ

Dù bị đánh giá thấp hơn, CHDC Congo không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi giành vé dự World Cup sau chiến thắng nghẹt thở trước Jamaica ở vòng play-off, qua đó trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 52 năm chờ đợi.

Sở hữu tập thể trẻ trung dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Desabre, CHDC Congo hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Ronaldo và các đồng đội. Với nhiều cầu thủ của đội bóng châu Phi, việc được đối đầu CR7 cũng là động lực lớn để họ thi đấu với hơn 100% khả năng.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-17/06/2026 17:20 PM (GMT+7)
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