Cựu HLV đội Nam Định bỗng dự World Cup 2026 theo cách không ngờ

Quyết định được Liên đoàn bóng đá Tunisia (FTF) công bố ngày 16-6, hai ngày sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn bảng F. Kết quả này khiến Sabri Lamouchi mất ghế và trở thành HLV đầu tiên bị sa thải tại World Cup 2026.

Cựu HLV Nam Định bỗng dự World Cup 2026 theo cách không ngờ

Trong bối cảnh đội tuyển đứng trước nguy cơ sớm dừng bước, FTF đã lựa chọn Herve Renard như một giải pháp khẩn cấp nhằm vực dậy tinh thần và cơ hội đi tiếp của đại diện Bắc Phi.

Theo thông báo từ FTF, hợp đồng của nhà cầm quân người Pháp có thời hạn đến hết chiến dịch World Cup 2026, để ngỏ khả năng hợp tác lâu dài sau khi giải đấu khép lại.

Với người hâm mộ Việt Nam, Herve Renard không phải cái tên xa lạ. Trước khi trở thành một trong những HLV thành công nhất châu Phi, ông từng dẫn dắt Nam Định vào năm 2004, giai đoạn đầu trong sự nghiệp cầm quân.

Từ bước khởi đầu khiêm tốn ấy, Renard dần xây dựng tên tuổi trên đấu trường quốc tế. Ông đi vào lịch sử bóng đá châu Phi khi giúp Zambia vô địch CAN 2012 trước khi tiếp tục đăng quang cùng Bờ Biển Ngà năm 2015. Cho đến nay, chưa có HLV nào khác giành chức vô địch châu Phi cùng hai đội tuyển quốc gia khác nhau.

HLV Herve Renard (trái) thời còn ở Nam Định năm 2004

Những thành công đó giúp Renard ba lần được vinh danh là HLV xuất sắc nhất châu Phi vào các năm 2012, 2015 và 2018.

Không chỉ nổi bật ở cấp độ châu lục, chiến lược gia 57 tuổi còn sở hữu nhiều kinh nghiệm tại World Cup. Ông từng đưa Morocco tham dự World Cup 2018 trước khi tạo nên một trong những cơn địa chấn lớn nhất lịch sử giải đấu cùng Saudi Arabia tại Qatar 2022.

Dưới sự dẫn dắt của Renard, Saudi Arabia bất ngờ đánh bại Argentina 2-1 ở trận ra quân. Đó cũng là thất bại duy nhất của Lionel Messi và các đồng đội trên hành trình lên ngôi vô địch thế giới năm đó.

Sau World Cup 2022, Renard chuyển sang dẫn dắt đội tuyển nữ Pháp, tham dự World Cup nữ 2023 và Olympic Paris 2024. Công việc gần nhất của ông là nhiệm kỳ thứ hai cùng đội tuyển nam Saudi Arabia.

Theo truyền thông Tunisia, Renard dự kiến có mặt tại Monterrey trong ngày 16-6 để bắt tay vào công việc. Buổi tập đầu tiên dưới thời chiến lược gia người Pháp sẽ tập trung chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng với Nhật Bản ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Đó sẽ là trận đấu mang ý nghĩa sống còn với Tunisia. Thất bại 1-5 trước Thụy Điển không chỉ khiến đội bóng Bắc Phi đứng cuối bảng F mà còn bộc lộ hàng loạt vấn đề trong hệ thống phòng ngự.

Tunisia đang tham dự kỳ World Cup thứ 7 trong lịch sử nhưng chưa một lần vượt qua vòng bảng. Chính vì vậy, nhiệm vụ dành cho Herve Renard không chỉ là giúp đội tuyển vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại mà còn hướng tới cột mốc lịch sử mà bóng đá Tunisia vẫn đang chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.