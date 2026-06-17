Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - CHDC Congo: Bất lực cuối trận (Hết giờ)

World Cup | 0h, 18/6 | NRG Bồ Đào Nha 1 - 1 CH Congo (H1: 1-1) Thông tin trước trận Bồ Đào Nha vs CH Congo CH Congo Điểm Costa Cancelo Araujo Veiga Mendes Fernandes Neves Vitinha Silva Neto Ronaldo Điểm Nzau Wan-Bissaka Tuanzebe Mbemba Kapaudi Masuaku Kayembe Moutoussamy Mukau Wissa Bakambu Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha CH Congo Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Neves 6' 45+5' Wissa Tình huống nổi bật Trận đấu bắt đầu Bồ Đào Nha giao bóng trước. 3’ Cơ hội của Bồ Đào Nha Hậu vệ Congo phá bóng sau quả tạt bên cánh trái của Mendes. 6’ Vào! Vào! 1-0 cho Bồ Đào Nha Từ quả tạt bên cánh trái của Neto, Joao Neves bật cao đánh đầu tung lưới CHDC Congo, mở tỷ số trận đấu. 11’ CHDC Congo tấn công nguy hiểm Cú sút xa của Wissa đưa bóng đi chệch khung thành Bồ Đào Nha trong gang tấc. 14’ CHDC Congo ép sân Bakambu đột phá và dứt điểm từ xa, bóng chạm người Araujo ra biên. 18’ Cơ hội của Mendes và Fernandes Mendes đột phá vào vòng cấm địa, tuy nhiên Wan-Bissaka và thủ môn Congo đã ngăn không cho hậu vệ Bồ Đào Nha dứt điểm. Ngay sau đó, Fernandes băng lên nhận bóng, chỉ tiếc rằng pha xử lí nửa chuyền nửa sút của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành. Hydration Break: Hiệp 1 tạm dừng để cầu thủ 2 đội tiếp nước. 28’ Bồ Đào Nha tấn công biên Từ cánh trái, Neto căng ngang vào cho Ronaldo, tuy nhiên hậu vệ Congo đã phá bóng ra biên giải nguy. 29’ Ronaldo có cơ hội Từ cánh phải, Vitinha thực hiện đường chuyền sệt vào vòng cấm địa cho Ronaldo, tuy nhiên bóng lại đi hơi mạnh so với đà băng vào của CR7 và ra biên. 33’ Cầu thủ CHDC Congo sút xa Cú sút xa của Kayembe đưa bóng chạm người trung vệ Bồ Đào Nha, trước khi bị Diogo Costa bắt gọn. 35’ Thủ môn Bồ Đào nha mắc sai lầm Thủ môn Costa thiếu quan sát khi thực hiện cú phát bóng và suýt bị tiền đạo CHDC Congo đang đứng ngay trước mặt băng vào cướp bóng. 45’ Bồ Đào Nha tấn công biên Pha phối hợp bên cánh phải của các cầu thủ Bồ Đào Nha bị hàng thủ Congo dễ dàng hóa giải. Các cầu thủ áo bã trầu vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc đưa bóng vào vòng cấm địa. 45+5’ Vào! Vào! CHDC Congo gỡ hòa!! Từ quả tạt bên cánh phải, Wissa bật cao đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha, gỡ hòa 1-1 cho CHDC Congo. 45+6’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 1-1. Hiệp 2 bắt đầu. 48’ Bồ Đào Nha tấn công biên Từ quả tạt bên cánh trái, Francisco Conceicao băng vào đánh đầu nhưng không thành công do bị hậu vệ CHDC Congo theo kèm quá chặt. 53’ Cơ hội của Neves Ronaldo chuyền cho Mendes di chuyển bên cánh trái. Mendes căng ngang vào cho Neves, dù vậy tiền vệ này không thể dứt điểm vì bị 2 hậu vệ CHDC Congo theo kèm. 55’ Bàn thắng của Bồ Đào Nha không được công nhận Cancelo thực hiện pha dứt điểm "xe đạp chổng ngược" đẹp mắt đưa bóng vào lưới CHDC Congo, tuy nhiên hậu vệ này đã rơi vào thế việt vị, bàn thắng không được công nhận. 57’ Cầu thủ CHDC Congo dứt điểm trúng cột dọc Bakambu tì đè dũng mãnh, lấy bóng từ chân Fernandes ngay trong vòng cấm địa Bồ Đào Nha. Chỉ tiếc rằng, cú dứt điểm chéo góc của tiền đạo này lại đưa bóng đi trúng cột dọc. 66’ Bồ Đào Nha tấn công biên Thêm một quả tạt từ cánh phải hướng tới Ronaldo, nhưng hậu vệ CHDC Congo vẫn thi đấu tập trung và ngăn CR7 chạm bóng. 69’ Ronaldo dứt điểm nguy hiểm!! Từ pha căng ngang bên cánh phải, Ronaldo dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành. 74’ Ronaldo bỏ lỡ!!! Pha phối hợp bên cánh phải rất hay của Bồ Đào Nha. Conceicao căng ngang vào cho Ronaldo dứt điểm nhưng một lần nữa, bóng đi chệch khung thành. 82’ CHDC Congo tấn công Pha phối hợp ném biên nhanh của các cầu thủ Congo khi hàng thủ Bồ Đào Nha chưa lùi về hết. Dù vậy, quả tạt cuối cùng lại hơi sâu và bị thủ môn Costa bắt gọn. 90’ Fernandes sút xa Cú dứt điểm ngoài vòng cấm địa của Fernandes đưa bóng đi chệch khung thành. Trận đấu có 5 phút bù giờ. 90+5’ Hết giờ Tỷ số chung cuộc: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Fernandes, Neves, Vitinha, Silva, Neto, Ronaldo Nzau, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapaudi, Masuaku, Kayembe, Moutoussamy, Mukau, Wissa, Bakambu

Áp lực lớn cho Ronaldo?

Cú hat-trick đẳng cấp của Messi vào lưới Algeria vô tình tạo ra áp lực không nhỏ cho kình địch Ronaldo. Đội trưởng Argentina không chỉ cân bằng kỷ lục ghi bàn World Cup (16 bàn), mà còn trở thành cầu thủ nam góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Trong khi đó, Ronaldo hiện mới có 8 bàn thắng tại các kỳ World Cup. Vì thế, mỗi lần anh ra sân đều kéo theo những so sánh với kình địch lớn nhất của mình. Cá nhân CR7 luôn tự thôi thúc bản thân tiến lên và thách thức những danh hiệu lẫn kỷ lục. Anh sẽ không muốn bản thân phải lùi bước lại phía sau so với Messi, đặc biệt ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Suốt hơn hai thập kỷ, CR7 luôn sống trong những cuộc đua. Anh cạnh tranh với Messi, với các thế hệ đàn em, với những kỷ lục, thậm chí với chính tuổi tác của mình. Bởi vậy, khi chứng kiến Messi lập hat-trick, Mbappe và Haaland cùng ghi cú đúp, việc Ronaldo cảm thấy áp lực phải thi đấu tốt, ghi bàn, thậm chí nhiều bàn là điều không thể tránh khỏi.

Ronaldo thể hiện tinh thần quyết thắng

Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo bày tỏ sự quyết tâm trên mạng xã hội. “Mỗi lần khoác lên mình chiếc áo này, chúng tôi đều cảm thấy niềm tự hào, niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm như ngày đầu tiên. Ngày mai một chương mới sẽ bắt đầu.

Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đạt được khoảnh khắc này, và giờ là lúc cống hiến hết mình cho đất nước và cho tất cả cộng đồng người Bồ Đào Nha luôn ủng hộ chúng tôi ở đây và trên toàn thế giới. Hãy tin tưởng vào chúng tôi như chính chúng tôi tin tưởng vào bản thân mình!”.

World Cup cuối cùng của Ronaldo

Đây có thể sẽ là World Cup cuối cùng của Ronaldo

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo chuẩn bị tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, nhiều khả năng cũng là lần cuối cùng anh góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Sau hơn 228 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, CR7 vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới và đang rất quyết tâm hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

Bồ Đào Nha đến World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau khi đứng đầu bảng vòng loại, vượt qua Hungary, Ireland và Armenia. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm của giải đấu.

CHDC Congo sẵn sàng gây bất ngờ

Dù bị đánh giá thấp hơn, CHDC Congo không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi giành vé dự World Cup sau chiến thắng nghẹt thở trước Jamaica ở vòng play-off, qua đó trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 52 năm chờ đợi.

Sở hữu tập thể trẻ trung dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Desabre, CHDC Congo hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Ronaldo và các đồng đội. Với nhiều cầu thủ của đội bóng châu Phi, việc được đối đầu CR7 cũng là động lực lớn để họ thi đấu với hơn 100% khả năng.