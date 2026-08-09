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Real Madrid đã hoàn tất bản hợp đồng đình đám của mùa hè: Yan Diomande với mức phí khổng lồ 130 triệu euro. Chàng trai 19 tuổi này gây ấn tượng mạnh mẽ tại World Cup cùng ĐT Bờ Biển Ngà, sau một mùa giải bùng nổ trong màu áo RB Leipzig ở Bundesliga.
Sự xuất hiện của cầu thủ chạy cánh 19 tuổi đã được Real Madrid chính thức công bố, với mức phí chuyển nhượng mà nguồn tin của ESPN cho biết có thể chạm mốc 130 triệu euro, bao gồm cả các khoản phụ phí. Điều này biến Diomande trở thành một Galacticos, siêu sao đắt giá nhất lịch sử đội bóng.
Diomande gia nhập danh sách những tân binh của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng này, bên cạnh Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries và Carlos Espi. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang tìm cách xây dựng một đội hình đủ sức giúp tân HLV Jose Mourinho đánh bại Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga, sau hai mùa giải liên tiếp không giành được danh hiệu lớn.
Diomande bất ngờ trở thành mục tiêu của Real Madrid vào tháng trước, dù việc đội bóng này sẵn sàng thực hiện một thương vụ đình đám trong mùa hè không phải điều gây ngạc nhiên. Chủ tịch Florentino Pérez từng cam kết sẽ chi 150 triệu euro để chiêu mộ một cầu thủ trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 6.
Giờ đây, nhiệm vụ thuộc về Mourinho: ghép những mảnh ghép đắt giá thành một tập thể hoàn chỉnh. Diomande sẽ sát cánh cùng Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius Junior, tạo nên hàng công toàn những ngôi sao của Real Madrid.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Diomande đặt chân tới Tây Ban Nha. Thậm chí, cầu thủ này cũng không xa lạ với sân Santiago Bernabeu.
Diomande từng đối đầu Real Madrid tại La Liga, dù chỉ thi đấu vỏn vẹn 4 phút. Đó là khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối trong trận Leganes thua Real Madrid 2-3 hồi tháng 3/2025.
Diomande được giới thiệu cho các ông chủ cũ của Leganes, Blue Crow Sports - tập đoàn sở hữu nhiều CLB có trụ sở tại Houston, Texas - trong khuôn khổ dự án tìm kiếm những tài năng trẻ triển vọng từ châu Phi.
Anh từng tập luyện tại DME Academy ở Daytona Beach, Florida, đồng thời trải qua các đợt thử việc ở nhiều CLB như AFC Bournemouth, Rangers, Crystal Palace và Chelsea. Tuy nhiên, theo một nguồn tin của ESPN, quá trình này không đi đến đâu do những yêu cầu tài chính từ người đại diện của Diomande khi đó.
Cuối cùng, Diomande gia nhập Leganes vào tháng 1/2025, ngay sau khi bước sang tuổi 18.
Leganes ban đầu lựa chọn cách tiếp cận thận trọng với tài năng trẻ này, để anh làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp thông qua đội dự bị. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau khi HLV Borja Jimenez lần đầu chứng kiến Diomande thi đấu trong một trận đấu tập.
"Đó là một trận giao hữu với đội dự bị của chúng tôi. Mỗi khi cậu ấy nhận bóng, bạn sẽ thấy Diomande đi bóng, vượt qua đối thủ. Rồi cậu ấy lại nhận bóng và tiếp tục làm điều đó. Diomande không hề e ngại, dù đối thủ là đội một. Cậu ấy không quan tâm người đứng trước mặt mình là ai... Tôi vẫn còn video của buổi tập đó. Rất đáng để xem", HLV Jimenez chia sẻ với The Coaches Voice hồi tháng trước.
Borja Jimenez lập tức bị thuyết phục.
"Ngày mai, cậu ấy sẽ tập cùng chúng ta", nhà cầm quân này nói.
Diomande có 10 lần ra sân tại La Liga trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2025, bao gồm 4 phút ít ỏi tại Bernabeu và một lần đá chính trước Barcelona.
Leganes cuối cùng vẫn phải xuống hạng, nhưng Diomande mang đến cho đội bóng này một thứ mà họ thiếu. Trong trận hòa 2-2 trên sân Sevilla, đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng, anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định ở phút bù giờ. Nếu bàn thắng xuất hiện, Leganes đã có thêm 3 điểm và có thể trụ lại La Liga.
"Mọi người nói về sai lầm của Diomande ở phút 95 vì cậu ấy không ghi bàn. Nhưng với tôi, đó không phải sai lầm. Người duy nhất có thể tiếp cận được quả bóng ấy chính là Yan. Nếu không có Yan, cơ hội đó đã chẳng tồn tại", Jimenez nhấn mạnh.
Khi Leganes chuẩn bị bước vào mùa giải tại giải hạng Nhì, cuộc cạnh tranh để giành chữ ký của Diomande trở nên quyết liệt. Một nguồn tin của ESPN cho biết AS Monaco từng có khả năng chiêu mộ cầu thủ này, trước khi Leipzig - CLB nổi tiếng với chính sách trao cơ hội cho các tài năng trẻ - xuất hiện và kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 20 triệu euro.
Đó là một quyết định sáng suốt. Diomande sau đó được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải 2025/26, giải thưởng từng thuộc về ngôi sao Michael Olise của Bayern Munich.
Những con số thống kê của Diomande thực sự ấn tượng. Chỉ 5 cầu thủ tại Bundesliga có tổng số bàn thắng và kiến tạo nhiều hơn con số 20 của anh (12 bàn, 8 kiến tạo). Chỉ 4 cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội lớn hơn con số 17 của Diomande.
Đáng chú ý, không một cầu thủ nào, kể cả Olise, thực hiện nhiều pha rê bóng qua người hơn Diomande. Anh có tới 214 lần đi bóng qua đối thủ, với tỷ lệ thành công 55,1%.
Những bản hợp đồng đắt giá nhất Real Madrid (đơn vị triệu euro)
Real Madrid không phải đội bóng duy nhất theo đuổi Diomande. Liverpool và Paris Saint-Germain đều dành sự quan tâm đáng kể cho cầu thủ này.
Sau khi Liverpool quyết định không tiếp tục theo đuổi thương vụ, PSG được xem là ứng viên sáng giá nhất để sở hữu Diomande. Bản thân cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà cũng ưu tiên chuyển tới Paris.
Tuy nhiên, tất cả thay đổi khi Real Madrid nhập cuộc.
Hợp đồng của Diomande với Leipzig có thời hạn đến năm 2030, khiến đội bóng Đức có cơ sở yêu cầu mức phí chuyển nhượng rất cao. Nhưng đây không phải trở ngại duy nhất.
Một nguồn tin nói với ESPN rằng một số CLB hàng đầu từng theo dõi Diomande lo ngại về những hệ lụy có thể phát sinh từ hai vụ tranh chấp pháp lý đang diễn ra. Một vụ liên quan tới khiếu nại của người đại diện cũ nhằm vào công ty đại diện hiện tại của cầu thủ, Roc Nation; vụ còn lại liên quan tới quyền hình ảnh của Diomande.
Tuy nhiên, Real Madrid hành động nhanh chóng và quyết đoán.
Ngày 2/7, một nguồn tin nói với ESPN rằng Real Madrid kỳ vọng đạt thỏa thuận với Leipzig trong vòng 48 giờ tiếp theo. Những nguồn tin thân cận với Real Madrid cho rằng Leipzig là bên khiến thương vụ kéo dài, do hai CLB phải thương lượng về các khoản phụ phí trong tổng mức phí chuyển nhượng.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Leipzig - ông Marcel Schafer phủ nhận việc những tranh chấp pháp lý liên quan tới các đại diện cũ của Diomande có ảnh hưởng đến quá trình đàm phán.
Mùa trước, Diomande chủ yếu thi đấu bên cánh phải trong màu áo Leipzig. Nhưng tại World Cup cùng Bờ Biển Ngà, do sự hiện diện của những cầu thủ khác trong đội hình, anh được bố trí bên cánh trái nhiều hơn.
Dù vậy, cánh phải mới là vị trí mà hàng công Real Madrid đang rất cần được nâng cấp.
Mùa trước, không Rodrygo, Franco Mastantuono hay Brahim Diaz có thể đưa ra màn trình diễn đủ thuyết phục để khẳng định họ là lựa chọn lâu dài cho vị trí chạy cánh phải.
Rodrygo vốn không thích thi đấu bên phải. Các nguồn tin của ESPN từng tiết lộ hồi đầu mùa trước rằng cầu thủ người Brazil đã đề nghị HLV khi đó là Xabi Alonso cân nhắc sử dụng anh bên cánh trái.
Rodrygo sau đó dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước vào tháng 3 và hiện vẫn chưa xác định thời điểm trở lại.
Mastantuono có 23 lần ra sân tại La Liga mùa trước, nhưng gây thất vọng khi chỉ ghi 1 bàn và không có kiến tạo. Trong khi đó, sau 3 mùa giải khoác áo Real Madrid, Brahim Diaz cũng chưa bao giờ tạo dựng được vị thế của một cầu thủ đá chính thường xuyên, thay vì chỉ đóng vai trò quân bài tạo đột biến từ băng ghế dự bị.
Trong giai đoạn tập huấn tiền mùa giải, bao gồm hai trận đấu tập với Alcorcón và Leganes cùng trận giao hữu với Fiorentina, Mourinho đều vận hành Real Madrid theo sơ đồ 4-2-3-1. Mastantuono, sau đó là Dumfries, được bố trí bên cánh phải.
Trong bối cảnh Mourinho phải tìm cách đưa cả Mbappe lẫn Vinicius vào hàng công, cánh phải dường như là vị trí tự nhiên nhất dành cho Diomande.
Ba HLV của Real Madrid trong hai mùa giải gần đây - Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa - đều gặp khó khăn trong việc xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả với ba ngôi sao tấn công Mbappe, Vinicius và Bellingham cùng xuất hiện.
Giờ đây, Mourinho phải đối mặt với một bài toán còn khó hơn: đưa Galactico thứ tư là Diomande vào hàng công, đồng thời tìm lại sự cân bằng, chắc chắn và kỷ luật mà những phiên bản Real Madrid trước đây còn thiếu.
Bản hợp đồng trị giá 130 triệu euro có thể là lời khẳng định cho tham vọng của Real Madrid. Nhưng với Mourinho, giá trị thực sự của Diomande sẽ không nằm ở con số trên giấy tờ. Nó sẽ nằm ở việc ông có thể biến một tập hợp những ngôi sao tấn công thành một đội bóng đủ cân bằng để vượt qua Barcelona và giành lại ngai vàng La Liga hay không.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/08/2026 08:57 AM (GMT+7)