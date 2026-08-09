Leganes ban đầu lựa chọn cách tiếp cận thận trọng với tài năng trẻ này, để anh làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp thông qua đội dự bị. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau khi HLV Borja Jimenez lần đầu chứng kiến Diomande thi đấu trong một trận đấu tập.

"Đó là một trận giao hữu với đội dự bị của chúng tôi. Mỗi khi cậu ấy nhận bóng, bạn sẽ thấy Diomande đi bóng, vượt qua đối thủ. Rồi cậu ấy lại nhận bóng và tiếp tục làm điều đó. Diomande không hề e ngại, dù đối thủ là đội một. Cậu ấy không quan tâm người đứng trước mặt mình là ai... Tôi vẫn còn video của buổi tập đó. Rất đáng để xem", HLV Jimenez chia sẻ với The Coaches Voice hồi tháng trước.

Borja Jimenez lập tức bị thuyết phục.

"Ngày mai, cậu ấy sẽ tập cùng chúng ta", nhà cầm quân này nói.

Diomande có 10 lần ra sân tại La Liga trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2025, bao gồm 4 phút ít ỏi tại Bernabeu và một lần đá chính trước Barcelona.

Leganes cuối cùng vẫn phải xuống hạng, nhưng Diomande mang đến cho đội bóng này một thứ mà họ thiếu. Trong trận hòa 2-2 trên sân Sevilla, đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng, anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định ở phút bù giờ. Nếu bàn thắng xuất hiện, Leganes đã có thêm 3 điểm và có thể trụ lại La Liga.

"Mọi người nói về sai lầm của Diomande ở phút 95 vì cậu ấy không ghi bàn. Nhưng với tôi, đó không phải sai lầm. Người duy nhất có thể tiếp cận được quả bóng ấy chính là Yan. Nếu không có Yan, cơ hội đó đã chẳng tồn tại", Jimenez nhấn mạnh.