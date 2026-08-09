Rashford tiệc tùng với dàn mỹ nhân "siêu vòng 3" giữa đồn đoán tương lai ở MU

Kỳ nghỉ xa hoa trên du thuyền của Rashford

Marcus Rashford đang tận hưởng kỳ nghỉ trên một du thuyền thuê tại French Riviera, miền Nam nước Pháp. Bên cạnh bạn bè, tiền đạo 28 tuổi còn đồng hành với khoảng 10 người phụ nữ nóng bỏng.

Thông qua những hình ảnh được truyền thông ghi lại, tuyển thủ quốc gia Anh xuất hiện với nhiều món đồ đắt tiền, trong đó có một đôi giày hàng hiệu, dây chuyền bạc bản lớn với mặt dây chuyền khắc dòng chữ “Nhà là nơi trái tim thuộc về” và chiếc đồng hồ Hublot Square Bang Unico màu đen trị giá 23.000 bảng.

Anh cũng thoải mái sử dụng rượu, bia cùng bạn bè trong chuyến đi. Đáng chú ý, chuyến đi này không có sự xuất hiện của bạn gái Rashford, Lucia Loi.

Rashford tận hưởng kì nghỉ cùng dàn người đẹp

Một nhân chứng cho hay: “Các cầu thủ đội tuyển Anh đã thi đấu rất tốt tại World Cup và xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi sau thành tích đáng tự hào khi giành vị trí thứ 3. Marcus thật hào phóng khi dành thời gian nghỉ ngơi bên một nhóm phụ nữ xinh đẹp giữa biển khơi. Anh ấy thực sự đang sống trong giấc mơ".

Rashford chuẩn bị trở lại MU

Cách đây không lâu, Rashford đãtrở lại đội bóng chủ quản MU sau 1 năm khoác áo Barcelona dưới dạng cho mượn. Theo kế hoạch, tiền đạo 28 tuổi sẽ tập luyện cùng "Quỷ đỏ" để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bất chấp HLV trưởng Michael Carrick có ý định đưa Rashford trở lại đội 1, khả năng tiền đạo này ra đi vào mùa hè vẫn bỏ ngỏ trong bối cảnh nhiều đội bóng như Arsenal, Tottenham theo dõi sát sao tương lai của anh.

Rashford ra mắt MU khi mới 18 tuổi vào năm 2016, có 426 lần thi đấu cho đội bóng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh không khoác áo MU kể từ trận gặp Viktoria Plzen tại Europa League vào tháng 12/2024.

Bất đồng với HLV Ruben Amorim

Dự kiến, Rashford có thể trở lại trong trận giao hữu tiền mùa giải giữa MU và Leeds United tại Dublin (1h30, 13/8). Đến 21h45 ngày 15/8, MU sẽ gặp AC Milan. Đáng chú ý, đội bóng Serie A được dẫn dắt bởi Ruben Amorim - cựu HLV trưởng "Quỷ đỏ".

Trong thời gian thi đấu cho MU, Rashford từng xảy ra bất đồng với Amorim. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha loại anh khỏi đội hình suốt 11 trận liên tiếp, thậm chí tuyên bố ông thà sử dụng Jorge Vital, HLV thủ môn 63 tuổi của MU thời điểm đó, còn hơn sử dụng tiền cậu học trò.

MU sa thải Amorim vào ngày 5/1/2026, chỉ sau 14 tháng ông nắm quyền. Quyết định được đưa ra sau trận hòa 1-1 với Leeds United, trong bối cảnh căng thẳng giữa HLV và ban lãnh đạo câu lạc bộ ngày càng gia tăng.