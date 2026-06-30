ĐT Hà Lan ám ảnh với "lời nguyền" 34 năm & 8 lần thua luân lưu ở các giải lớn

34 năm ám ảnh trên chấm luân lưu

Bị Morocco cầm hòa 1-1 sau 120 phút trước khi thua 2-3 trên loạt sút luân lưu ở vòng 32 đội World Cup 2026, Hà Lan một lần nữa trở thành nạn nhân của "lời nguyền" 11m. Dù từng sản sinh nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, đội bóng áo cam vẫn luôn gặp ám ảnh mỗi khi số phận trận đấu được định đoạt từ khoảng cách 11m.

Hà Lan thất bại trước Morocco ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Thất bại trước Morocco là lần thứ 8 Hà Lan gục ngã trong loạt sút luân lưu ở các giải đấu lớn, tính gồm World Cup, EURO và UEFA Nations League. Nếu chỉ tính riêng World Cup và EURO, đây mới là lần thua thứ 7 của đội tuyển áo cam. Loạt luân lưu thất bại trước Tây Ban Nha tại tứ kết UEFA Nations League 2024/25 là trận thua thứ 8 của Hà Lan trên chấm luân lưu 11m.

Trong suốt hơn ba thập kỷ qua, Hà Lan nhiều lần phải dừng bước theo cùng một kịch bản cay đắng. Từ trận bán kết EURO 1992 trước Đan Mạch, tứ kết EURO 1996 trước Pháp, bán kết World Cup 1998 trước Brazil, đến bán kết EURO 2000 trước Italia ngay trên sân nhà, "Cơn lốc màu da cam" liên tục gục ngã khi bước vào màn đấu súng cân não.

Sau đó là hai thất bại liên tiếp trước Argentina ở bán kết World Cup 2014 và tứ kết World Cup 2022. Đến tháng 3/2025, Hà Lan tiếp tục bị Tây Ban Nha loại trên chấm luân lưu tại tứ kết UEFA Nations League trước khi nối dài chuỗi ngày buồn bằng thất bại trước Morocco ở World Cup 2026 ngày 30/6.

8 lần Hà Lan ôm hận trên chấm luân lưu ở các giải đấu lớn.

Thắng ít, thua quá nhiều

Trong khoảng thời gian trên, Hà Lan chỉ hai lần nở nụ cười trên chấm luân lưu. Lần đầu đến tại EURO 2004 khi Hà Lan đánh bại Thụy Điển 5-4 ở tứ kết. Mười năm sau, HLV Louis van Gaal tạo nên dấu ấn lịch sử khi tung thủ môn Tim Krul vào sân ở cuối hiệp phụ để giúp Hà Lan thắng Costa Rica 4-3 tại tứ kết World Cup 2014.

Đó cũng là hai ngoại lệ hiếm hoi trong lịch sử của đội tuyển từng ba lần giành ngôi á quân World Cup. Với thất bại mới nhất trước Morocco, Hà Lan tiếp tục bị gắn với biệt danh là một trong những đội tuyển "đen đủi" nhất trên chấm 11m của bóng đá thế giới. Sau 34 năm (tính từ năm 1992), "lời nguyền" luân lưu vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, bất chấp nhiều thế hệ ngôi sao đã lần lượt đi qua.