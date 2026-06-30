Nhận định Bờ Biển Ngà vs Na Uy, 00h00 ngày 1/7: Haaland tiếp đà phong độ hủy diệt?

Nhận định trước trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Đội tuyển Bờ Biển Ngà bước vào vòng 32 đội trong tâm thế tự tin. Họ đã giành ngôi nhì bảng E, xếp ngay sau ứng cử viên vô địch Đức. Cụ thể, đoàn quân HLV Emerse Fae thể hiện phong độ ổn định khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ecuador ở ngày ra quân, sau đó chịu thua sát nút 1-2 trước tuyển Đức trong thế dẫn bàn.

Việc thi đấu sòng phẳng và tạo ra nhiều pha tấn công áp lực cho dàn sao hàng đầu của HLV Julian Nagelsmann đã tiếp thêm tự tin cho đại diện châu Phi, trước khi bước vào vòng knock-out với những trận chiến sinh tử.

Phía bên kia chiến tuyến, Na Uy cũng đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, trong lần trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 28 năm dài chờ đợi. "Những chiến binh Viking" giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng I, đứng sau nhà đương kim Á quân Pháp.

Sức mạnh của Na Uy phụ thuộc gần như hoàn toàn vào bản năng săn bàn thượng hạng của tiền đạo chủ lực Erling Haaland. Tuy nhiên, thảm bại 1-4 trước Pháp trong ngày chân sút này ngồi ngoài đã phơi bày sự thiếu hụt nghiêm trọng về mặt ý tưởng tấn công của thầy trò HLV Stale Solbakken và cả chiều sâu đội hình Na Uy.

Khi không có Haaland, Na Uy ngay lập tức để lộ vấn đề. Đại diện châu Âu cũng không làm tốt nhiệm vụ khi đương đầu với các đội tuyển sở hữu hàng công biến ảo và tấn công trực diện. Bờ Biển Ngà có Amad và Diomande, 2 chân chạy cánh chất lượng sẽ là mối đe dọa cực lớn cho Na Uy.

Tỷ lệ chiến thắng của 2 đội tuyển theo Opta.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà bước vào trận đấu với điểm tựa lớn nhất nằm ở tính cân bằng giữa hàng công sắc bén và hệ thống phòng ngự lỳ lợm. Đại diện châu Phi đã giữ sạch lưới 3 lần trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, tiêu biểu là chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Curacao từ cú đúp của Nicolas Pepe.

Ngược lại, hàng thủ của Na Uy đang mang đến những nỗi lo lớn cho CĐV của họ khi họ chỉ giữ sạch lưới đúng một lần duy nhất trong 10 trận vừa qua. Trong quá khứ, hai đội tuyển này chưa từng có cơ hội chạm trán nhau. Cuộc đụng độ giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy ở Dallas lần này sẽ rất hấp dẫn.

Thông tin lực lượng Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Đội hình Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng trung vệ lệch phải Wilfried Singo do chấn thương gân khoeo. Khi thiếu vắng ngôi sao của Galatasaray, HLV Emerse Fae dự kiến vẫn tin tưởng giao trọng trách án ngữ trung tâm hàng thủ cho bộ đôi Ousmane Diomande và Odilon Kossounou, sẽ nhận hỗ trợ sát sao từ hai hậu vệ cánh Guela Doue và Ghislain Konan.

Bên phía đối diện, Na Uy cũng đối mặt với bài toán đau đầu ở hệ thống phòng ngự khi hậu vệ phải Julian Ryerson bỏ ngỏ khả năng ra sân do dính chấn thương đùi ở buổi tập gần nhất. Nếu ngôi sao của Dortmund không kịp trở lại, tiền vệ Fredrik Aursnes của Benfica nhiều khả năng sẽ được kéo xuống trám vào vị trí này, dọn đường cho Patrick Berg sát cánh cùng Sander Berge và Martin Odegaard nơi tuyến giữa.

Trên mặt trận tấn công, siêu sao Erling Haaland chắc chắn sẽ tái xuất ở đội hình xuất phát với mục tiêu nâng cao thành tích 59 bàn thắng sau 52 trận cấp ĐTQG để kéo con thuyền Na Uy đi tiếp.

Đội hình dự kiến 2 đội tuyển.

Dự đoán tỷ số: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.