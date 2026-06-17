ĐT Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm: "Quái vật" Haaland sắm vai người hùng

ĐT Na Uy đối đầu với ĐT Iraq trong ngày ra quân tại World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên họ trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1998. Erling Haaland, cầu thủ đang chơi cực hay trong màu áo Man City tại Ngoại hạng Anh, được giới mộ điệu rất mong chờ và số 9 của Na Uy không làm người hâm mộ thất vọng.

Erling Haaland

Tiền đạo người Na Uy chính là người mở tỉ số với pha băng cắt và dứt điểm một chạm thành bàn ở phút 29. Đây là tình huống Haaland không có được lợi thế và bị kẹp giữa hai cầu thủ phòng ngự của Iraq. Tuy nhiên, cầu thủ này đã thể hiện khả năng săn bàn cực tốt.

Cũng cần nói thêm rằng các đồng đội ở ĐT Na Uy cũng rất hiểu Haaland giống như Wolfe trong tình huống này. Hậu vệ cánh trái của Na Uy biết rằng cứ tạt bóng vào khoảng trống ấy là số 9 sẽ xuất hiện và bàn thắng sẽ tới.

Tới phút 43, Haaland đã hoàn thành cú đúp. Số 9 của Na Uy nỗ lực gây áp lực khi nhận thấy ĐT Iraq định phát triển bóng ở cuối sân. Haaland đuổi từ hậu vệ về tới thủ môn của đối thủ và cơ hội đã tới. Hậu vệ Iraq chuyền về hơi nhẹ và như vậy là đủ cho Haaland. Thủ môn của Iraq cố phá bóng nhưng đập chân của Haaland bay vào lưới.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Iraq đã chơi cực kỳ "rát" với Haaland. Họ bất chấp phạm lỗi chỉ để ngăn số 9 của Na Uy ghi bàn và chiến thuật ấy thành công. Tuy nhiên, Haaland vẫn kịp có thêm một kiến tạo trước trận đấu kết thúc để tạo nên màn ra mắt rực rỡ tại World Cup.