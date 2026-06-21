Nhận định tỷ số Bỉ vs Iran (2h00 ngày 22/6, bảng G World Cup 2026): “Quỷ đỏ” thắng đậm?

Nhận định tỷ số Bỉ vs Iran

Trận đấu giữa Bỉ và Iran tại bảng G World Cup 2026 được đánh giá là cơ hội để đại diện châu Âu khẳng định sức mạnh, đồng thời tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn và khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn, Bỉ có nhiều cơ sở để hướng tới một chiến thắng đậm trước Iran.

Bỉ bước vào trận đấu này với vị thế của đội bóng cửa trên. Dù thế hệ vàng từng làm nên tên tuổi cho bóng đá Bỉ đã có nhiều thay đổi, “Quỷ đỏ” vẫn sở hữu nền tảng kỹ thuật, tốc độ và khả năng tổ chức tấn công rất đáng gờm. Điểm mạnh của Bỉ nằm ở khả năng triển khai bóng linh hoạt từ trung tuyến, tận dụng biên tốt và có nhiều phương án dứt điểm. Khi gặp những đối thủ chơi thấp như Iran, Bỉ thường cố gắng kéo giãn đội hình đối phương bằng các pha phối hợp nhanh, sau đó khai thác khoảng trống ở nách trung vệ.

Bỉ vs Iran. Ảnh: FPT Play

Iran chắc chắn không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đại diện châu Á có lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và thường nhập cuộc với sự thận trọng cao. Họ có thể chọn cách phòng ngự số đông, chờ cơ hội phản công hoặc tận dụng các tình huống cố định. Tuy nhiên, vấn đề của Iran là nếu để thủng lưới sớm, thế trận phòng ngự của họ rất dễ bị phá vỡ. Khi buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, Iran có thể để lộ nhiều khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và hàng thủ.

Đó chính là kịch bản mà Bỉ có thể khai thác để tạo ra chiến thắng cách biệt. Nếu đội bóng châu Âu duy trì được tốc độ luân chuyển bóng cao, gây sức ép liên tục và sớm có bàn mở tỷ số, trận đấu nhiều khả năng sẽ nghiêng hẳn về một phía. Bỉ có đủ nhân sự để pressing, đoạt bóng ở khu vực giữa sân và chuyển trạng thái nhanh. Những pha tấn công biên, các đường căng ngang hoặc những cú sút tuyến hai có thể trở thành vũ khí quan trọng trước hàng thủ đông người của Iran.

Một yếu tố khác ủng hộ Bỉ là chiều sâu đội hình. Trong một giải đấu dài như World Cup, khả năng xoay tua và thay đổi nhịp độ trận đấu từ băng ghế dự bị rất quan trọng. Nếu Iran xuống sức ở hiệp 2, Bỉ hoàn toàn có thể tăng tốc, ghi thêm bàn và biến lợi thế thành chiến thắng đậm.

Dù vậy, Bỉ vẫn cần tránh tâm lý chủ quan. Iran có thể không kiểm soát bóng nhiều, nhưng luôn nguy hiểm ở các pha bóng dài, tranh chấp tay đôi và tình huống cố định. Nếu Bỉ giữ được sự tập trung, hạn chế sai lầm cá nhân và tận dụng tốt cơ hội, khả năng “Quỷ đỏ” giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên là rất sáng. Đây có thể là trận đấu để Bỉ gửi thông điệp mạnh mẽ tại bảng G World Cup 2026.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Iran:

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Iran (4-2-3-1): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaani, Hajsafi; Ezatolahi, Razzaghinia; Mohebi, Ghoddos, Ghayedi; Taremi.

Dự đoán: Bỉ thắng 3-0.