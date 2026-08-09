Thống kê ĐT Việt Nam fair-play nhất AFF Cup, HLV Malaysia nói điều bất ngờ

ĐT Việt Nam áp đảo về fair-play, Indonesia gây bất ngờ

ĐT Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Championship 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia trên sân Mỹ Đình tối 7/8. Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp, bàn còn lại đến từ một pha phản lưới nhà, giúp đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại sau 4 trận.

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Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thắng Timor Leste 7-0, Indonesia 3-0 và Campuchia 3-1, bên cạnh trận hòa Singapore 0-0. Nhà đương kim vô địch ghi 13 bàn và chỉ một lần để thủng lưới.

Theo thống kê từ ASEAN United FC, Việt Nam chỉ nhận một thẻ vàng sau 4 trận. Người duy nhất bị phạt là Phạm Xuân Mạnh, trong trận hòa Singapore ngày 31/7.

Không chỉ ít thẻ, Việt Nam còn là đội phạm lỗi ít nhất giải. Các học trò của HLV Kim Sang Sik mới bị trọng tài thổi phạt 24 lần, trung bình 6 lần mỗi trận.

Đáng chú ý, Indonesia lại gây bất ngờ ở chiều ngược lại khi đã thực hiện tới 56 pha phạm lỗi. Thống kê này cho thấy sự khác biệt đáng kể về lối chơi và tính kỷ luật giữa ĐT Việt Nam với phần còn lại của giải đấu.

Trái ngược với ĐT Việt Nam là ĐT Indonesia

HLV của tuyển Malaysia đánh giá cao ĐT Việt Nam

Malaysia giành quyền vào bán kết ASEAN Championship 2026 sau khi đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng B. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Pavithran Gunalan, giúp “Harimau Malaya” cán đích ở vị trí nhì bảng và chạm trán Việt Nam, đội đứng đầu bảng A.

Trước thềm trận bán kết, HLV Tan Cheng Hoe thẳng thắn thừa nhận sự khác biệt về vị thế giữa hai đội. Theo ông, ĐT Việt Nam mới là đội được đánh giá cao hơn trong cuộc đua giành quyền vào chung kết.

“ĐT Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, còn chúng tôi là đội cửa dưới. Xin chúc mừng các cầu thủ vì màn trình diễn tốt nhất của họ”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Nhận định của chiến lược gia 58 tuổi hoàn toàn có cơ sở. Việt Nam bước vào vòng knock-out với tư cách đội dẫn đầu bảng A, giành 10 điểm sau 4 trận và duy trì thành tích bất bại.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng đang là đương kim vô địch giải đấu, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đấu khu vực.

HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao ĐT Việt Nam

Malaysia thừa nhận chưa có sự chuẩn bị tốt nhất

Trái ngược với Việt Nam, Malaysia tham dự ASEAN Championship 2026 mà không có lực lượng mạnh nhất. Đội hình của “Harimau Malaya” gồm nhiều cầu thủ còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong đó chỉ có 4 người đã vượt qua cột mốc 20 lần khoác áo đội tuyển.

Công tác chuẩn bị của Malaysia cũng gặp không ít trở ngại khi ASEAN Championship 2026 diễn ra ngoài lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Điều này khiến Tan Cheng Hoe thừa nhận đội bóng của ông chưa thể có sự chuẩn bị tối ưu.

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định: “Ngay từ đầu, chúng tôi biết rằng quá trình chuẩn bị của đội chưa đầy đủ và hành trình của chúng tôi không hề suôn sẻ. Tuy nhiên, nhờ khát khao của các cầu thủ, niềm tin mà họ dành cho nhau cùng sự hướng dẫn liên tục từ ban huấn luyện, chúng tôi đã giành quyền vào bán kết”.

Dù tự nhận là đội cửa dưới, Malaysia đã chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Harimau Malaya thắng 3 trong 4 trận vòng bảng, ghi 8 bàn và chỉ 4 lần để thủng lưới.