Tây Ban Nha hạ Bỉ: "La Roja" vừa hay lại vừa hên, thắng Pháp chung kết sớm dễ vô địch

Bước ngoặt chấn thương

Thibaut Courtois dính chấn thương vùng đùi trái trong hiệp hai. Thủ thành thuộc biên chế Real Madrid đã cố gắng tiếp tục thi đấu nhưng buộc phải đầu hàng sau quãng nghỉ uống nước.

Bỉ đưa Senne Lammens của MU vào thay thế vào phút 71, người có mùa giải đầu tiên rất thành công tại sân Old Trafford. Nhưng sự vắng mặt của Courtois khiến HLV Rudi Garcia mất đi một trong những thủ lĩnh lớn nhất và cuối cùng họ phải trả giá đắt.

Lammens vào sân thay Courtois và khiến mọi thứ trở nên thực sự tồi tệ

Courtois rời sân trong nước mắt, liên tục dùng áo lau mặt vì thất vọng. Trước đó, anh có rất nhiều pha cản phá xuất sắc. Và rồi điều tệ nhất đã xảy ra.

Ngay trong tình huống cố gắng cứu thua đầu tiên, Lammens đã mắc sai lầm khi để bóng bật ra sau cú sút xa của Cubarsi. Mikel Merino, "siêu dự bị" của Tây Ban Nha đã nhanh chân đá bồi ghi bàn, giống như cách anh từng kết liễu Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Vấn đề ở chỗ, đó là kiểu sai lầm mà Courtois hiếm khi mắc phải.

Tây Ban Nha có sự thay đổi người xuất sắc. Trong khi đó, việc thay người của Bỉ mang tới thảm họa. Merino có khoảnh khắc trong mơ nữa, còn Lammens có màn ra mắt World Cup đáng quên.

Fabian Ruiz mang tới hiệu quả

Việc HLV Luis De La Fuente cất Pedri trên ghế dự bị và trao suất đá chính cho Fabian Ruiz khiến nhiều người bất ngờ. Khi đạt thể trạng tốt nhất, tiền vệ của Barcelona gần như luôn là lựa chọn mặc định trong đội hình xuất phát. Dù chưa có phong độ cao ở World Cup lần này, nhiều người vẫn tin anh sẽ đá chính trước Bỉ.

Tuy nhiên, Ruiz đã tận dụng hoàn hảo cơ hội. Tiền vệ của PSG giúp Tây Ban Nha tạo ưu thế bên cánh trái, đồng thời mở ra nhiều khoảng trống để Alex Baena tự do di chuyển và gây sức ép lên hàng thủ Bỉ.

Ruiz được trao cơ hội và lập tức mang tới khác biệt

Nếu như Pedri thường chơi thấp hơn để luân chuyển bóng và hỗ trợ pressing sau khi mất bóng, thì Ruiz chủ động xâm nhập khu vực cấm địa nhiều hơn. Chính điều đó mang lại khác biệt ở phút 30. Ruiz cho thấy bản năng săn bàn tuyệt vời khi chớp thời cơ sau cú sút của Dani Olmo bị cản phá để đá bồi mở tỷ số.

Trong màn ăn mừng, Mikel Oyarzabal đá quả bóng lên khán đài mà không biết Ruiz muốn giữ nó. Sau đó, Ruiz lấy một quả bóng khác phía sau khung thành để thực hiện màn ăn mừng dành tặng đứa con đầu lòng sắp chào đời.

Ruiz tiếp tục có thêm vài pha xâm nhập nguy hiểm đầu hiệp hai trước khi được thay ra sau khoảng 10 phút để nhường chỗ cho Pedri.

Chung kết sớm Pháp - Tây Ban Nha

Ở mỗi kỳ World Cup dường như đều xuất hiện trận chung kết sớm, và cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha (2h, 15/7) này hoàn toàn mang dáng dấp đó.

Đây sẽ là màn đọ sức giữa "ngọn giáo mạnh nhất" và "tấm khiên vững chắc nhất". Đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps sở hữu hàng công đáng sợ nhất giải với bộ tứ Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue, những cái tên đủ sức xuyên thủng gần như mọi hàng phòng ngự.

Nếu có đội nào đủ khả năng ngăn cản họ, đó có lẽ chính là Tây Ban Nha. Bàn thua trước De Ketelaere của Bỉ là lần đầu tiên "La Roja" phải vào lưới nhặt bóng tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha và Pháp sắp tạo nên cuộc chiến hấp dẫn ở bán kết World Cup 2026

Có quan điểm cho rằng cách tốt nhất để vô hiệu hóa sức mạnh của tuyển Pháp là không cho họ kiểm soát bóng. Trong khi Argentina của Lionel Messi vẫn trình diễn thứ bóng đá đầy mê hoặc, Tây Ban Nha mới là đội kiểm soát thế trận tốt nhất tại World Cup lần này.

Dù nhìn theo góc độ nào, cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha đều hội tụ mọi yếu tố để trở thành trận cầu kinh điển của World Cup. Đội giành chiến thắng cũng sẽ được xem là ứng cử viên số một cho chức vô địch, bất kể đối thủ ở trận chung kết là ai.