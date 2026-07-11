ĐT Tây Ban Nha thắng Bỉ: HLV De La Fuente khen nức nở Merino, Courtois nói gì về Lammens?

HLV De La Fuente: "Chúng tôi rất may khi có Merino"

Mikel Merino 2 lần được tung vào ở cuối hiệp 2, và 2 lần ghi bàn tiễn Bồ Đào Nha & Bỉ khỏi World Cup 2026. ĐT Tây Ban Nha đã vượt qua được 2 đối thủ khó chịu trên hành trình vào bán kết, và HLV Luis de la Fuente không thể bỏ qua cơ hội cảm ơn "siêu dự bị" mà ông đã dứt khoát chờ đợi trước giải để được đăng ký đi Bắc Mỹ.

HLV Luis de la Fuente

"Mikel, tôi không biết phải nói cảm ơn cậu ấy bao nhiêu lần. Cậu ấy đã bị chấn thương trước giải nhưng chúng tôi đều đã chờ đợi vì biết cậu ấy có giá trị thế nào. Đó là một cầu thủ đẳng cấp thế giới với nhiều phẩm chất rất có ích. Chúng tôi quá may mắn khi có Mikel bên cạnh vì khi nào chúng tôi cần, cậu ấy sẽ có mặt. Cậu ấy như một bộ trang phục được may chỉ để mặc cho những khoảnh khắc hùng tráng như vậy", HLV de la Fuente cảm kích chia sẻ.

Mặc dù Bỉ mất 2 tiền vệ chủ lực và cả thủ môn Courtois cũng chấn thương cuối trận, Tây Ban Nha vẫn phải chờ tới phút 88 để vượt qua đối thủ này. Dù vậy HLV de la Fuente không chỉ trích học trò, ông cho rằng họ đã giữ được sự tập trung tối đa để có được chiến thắng vất vả này.

"Tôi đã từng nói tôi rất tự hào thế nào khi có dưới tay mình những cầu thủ rất tận tụy. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với một trận thắng thoải mái hơn, nhưng cũng phải nhận thức rằng thắng một trận knock-out World Cup không bao giờ là dễ. Bỉ đã chơi rất cố gắng và buộc chúng tôi phải đổ mồ hôi vì trận thắng này", ông nhận xét.

Pháp là đối thủ ở bán kết và họ sẽ có một bộ mặt rất khác so với EURO 2024. Nhưng HLV de la Fuente nói ông không lo lắng gì vào lúc này, ông cho biết: "Không có lý do gì mà không nghĩ rằng chúng tôi có thể đánh bại Pháp. Chúng tôi lo lắng về họ? Chính họ cũng phải lo lắng về chúng tôi mới phải. Đây sẽ là một đội tuyển vĩ đại gặp một đội tuyển vĩ đại khác".

Mikel Merino: "Không có điều gì là hoàn toàn may mắn"

Merino sau trận nói anh vẫn không thể tin được là mình đã 2 trận liên tiếp mang lại chiến thắng cho ĐT Tây Ban Nha. "Thật không thể tin nổi, làm được điều ấy 1 lần là tôi nghĩ đã may lắm rồi, nhưng giờ là lần thứ 2 trong trận thứ 2 liên tiếp. Tôi rút ra rằng không có sự tình cờ nào cả, không ai có thể hoàn toàn may mắn trở thành người hùng liên tục như vậy. Nếu bạn chuẩn bị kỹ càng, cơ hội sẽ rơi vào tay bạn", anh chia sẻ.

Màn ăn mừng của Mikel Merino khi trận đấu kết thúc

Khi được phóng viên hỏi liệu sẽ có lần thứ 3, ngôi sao của Arsenal đáp: "Tôi vẫn không nghĩ tôi sẽ lại có lần thứ 3 làm được. Nhưng hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi còn 2 trận nữa để đoạt chức vô địch thế giới và đó sẽ là điều duy nhất chúng tôi nghĩ tới vào lúc này".

Nói về trận bán kết gặp Pháp sắp tới, cầu thủ quê xứ Navarre bình luận: "Đây sẽ là một sự kiện xã hội cực lớn, đoàn kết cả đất nước lại làm một. Được mang lại niềm vui cho tất cả mọi người là một niềm tự hào cho tất cả chúng tôi. ĐT Pháp rất mạnh nhưng chúng tôi cũng vậy, chúng tôi không chờ đợi một đối thủ yếu hơn vào bán kết".

Courtois: "Lammens không xứng đáng với vận rủi này"

Thủ môn Thibaut Courtois đã phải rời sân ở hiệp 2 vì chấn thương và Senne Lammens được tung vào thay. Dù vậy thủ thành của MU đã bắt không dính cú sút xa của Pau Cubarsi dẫn tới bàn thua quyết định, nhưng Courtois sau trận cho rằng Lammens đã khá xui.

Courtois an ủi Lammens sau trận

"Mặt sân rất khô và khó bắt, bàn thua đầu tiên của chúng tôi cũng vậy vì tôi đã phải đẩy bóng ra. Bóng đá là vậy, Lammens là một thủ môn giỏi và có mùa giải thành công, cậu ấy không đáng bị chê trách vì một tình huống nhiều may rủi như thế", Courtois nói.

Courtois cho biết anh đã bị đau dây chằng và chấn thương đến trong lúc anh nhảy lên bắt bóng bổng. "Tôi cảm thấy nhói đau vì có lẽ đã nhảy lên khoảng 30 lần hay gì đó để bắt bóng bổng. Càng bắt tôi càng cảm thấy đau, kể cả khi đổ người cứu thua. Tôi đã muốn bắt tiếp sau khi nhờ bác sỹ kiểm tra, nhưng khi thấy không thể nhảy lên được nữa nên tôi phải xin ra. Thực sự hôm nay là một ngày không may cho chúng tôi ngay cả từ lúc khởi động (ý chỉ chấn thương của Tielemans)", Courtois bình luận.