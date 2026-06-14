Bảng xếp hạng bảng J World Cup 2026: "Nhà vua" Argentina đấu Algeria, Áo, Jordan

Bảng xếp hạng bóng đá bảng J World Cup 2026 mới nhất

Bảng J Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng J World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ trước loạt trận mở màn đầy toan tính. Nhà đương kim vô địch thế giới Argentina hiển nhiên chiếm thế thượng phong, nhưng hành trình bảo vệ ngôi vương của họ sẽ bị thử thách ngay lập tức bởi những đối thủ đầy khao khát.

Chướng ngại đầu tiên của đại diện Nam Mỹ là Algeria, thế lực bóng đá Bắc Phi sở hữu lối chơi rực lửa, giàu thể lực và không ngại va chạm. Trong khi đó, tuyển Áo mang đến thứ bóng đá châu Âu vô cùng khoa học, kỷ luật và sẵn sàng trừng phạt mọi sơ hở. Khép lại bảng đấu là Jordan, á quân châu Á sắm vai ẩn số kiên cường với lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu.

Một bảng đấu đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối khi trật tự bảng đấu hoàn toàn có thể bị lung lay chỉ sau một khoảnh khắc mất cảnh giác.