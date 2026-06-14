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World Cup 2026

Tương quan Messi - Ronaldo tại World Cup

Sự kiện: World Cup 2026 Lionel Messi Cristiano Ronaldo

Hai siêu sao bóng đá đương đại cùng sở hữu kỷ lục sáu lần dự World Cup, trong đó Lionel Messi nổi bật hơn về thành tích cá nhân cũng như tập thể so với Cristiano Ronaldo.

Tương quan Messi - Ronaldo tại World Cup - 1

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Theo Vy Anh ([Tên nguồn])

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-13/06/2026 09:14 AM (GMT+7)
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