Tương quan Messi - Ronaldo tại World Cup
Hai siêu sao bóng đá đương đại cùng sở hữu kỷ lục sáu lần dự World Cup, trong đó Lionel Messi nổi bật hơn về thành tích cá nhân cũng như tập thể so với Cristiano Ronaldo.
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Cristiano Ronaldo có thể đang bước vào những năm cuối của sự nghiệp lẫy lừng, nhưng cựu đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha Hugo Almeida khẳng định CR7 vẫn là...
Theo Vy Anh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/06/2026 09:14 AM (GMT+7)