Bảng xếp hạng bảng I World Cup 2026: Pháp "so găng" Senegal, Iraq, Na Uy

Bảng xếp hạng bóng đá bảng I World Cup 2026 mới nhất

Bảng I Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng I World Cup 2026 đang nóng lên từng giờ trước màn ra quân của những thế lực bóng đá đầy duyên nợ. Ông lớn Pháp đương nhiên là cái tên được chú ý nhất, nhưng hành trình giành ngôi đầu của "Gà trống" được dự báo sẽ không hề dễ dàng khi các đối thủ còn lại đều sẵn sàng vào trận với quyết tâm cao nhất.

Thử thách lớn đầu tiên của họ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Senegal, đại diện châu Phi luôn ra sân với lối đá rực lửa và giàu thể lực. Trong khi đó, Na Uy mang đến giải đấu sự già dơ, thực dụng của bóng đá Bắc Âu cùng khả năng chớp thời cơ cực tốt. Khép lại bảng đấu là Iraq, ẩn số Tây Á sở hữu lối chơi vô cùng kiên cường và sẵn sàng sắm vai kẻ ngáng đường khó chịu.

Một bảng đấu hứa hẹn những toan tính chiến thuật đỉnh cao, nơi tấm vé đi tiếp chỉ dành cho những cái đầu lạnh biết chắt chiu cơ hội.