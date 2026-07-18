Trực tiếp bên lề hot nhất chung kết Tây Ban Nha - Argentina: Có bị hoãn vì thời tiết?
Điều kiện thời tiết đang trở thành vấn đề được quan tâm trước hai trận đấu cuối cùng của World Cup 2026.
Theo các nguồn tin của ESPN, trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina dự kiến diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7 giờ Việt Nam (15h ngày 19/7 giờ địa phương) không nằm trong tình trạng đáng lo ngại đối với FIFA dù khu vực xung quanh đang chịu ảnh hưởng bởi chất lượng không khí suy giảm.
Trận đấu diễn ra tại sân MetLife, nằm ở khu vực ngoại ô thành phố New York. Tuy nhiên, những ngày trước trận đấu, tình hình thời tiết tại New York có nhiều diễn biến bất lợi do ảnh hưởng từ các vụ cháy rừng đang xảy ra tại Canada, cách khu vực này hàng nghìn km.
Khói từ các đám cháy đã theo gió lan xuống phía nam, bao phủ thành phố New York trong một lớp màn màu cam bất thường. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo về chất lượng không khí, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tránh các hoạt động vận động mạnh.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ cũng được triển khai để phát khẩu trang cho người dân nhằm hỗ trợ ứng phó với tình trạng khói bụi.
Một chuyên gia trả lời tờ New York Post nhận định chất lượng không khí tại thời điểm nghiêm trọng đến mức việc ở ngoài trời trong một ngày có thể gây tác động tương đương với việc hút 10 điếu thuốc. Nguyên nhân là các hạt bụi siêu nhỏ trong khói có thể xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu.
Trước đó, thời tiết do cháy rừng từng khiến các trận đấu bóng đá phải hoãn. Trận đấu giữa Chicago Fire và Vancouver Whitecaps tại giải MLS đã bị hủy do ảnh hưởng của khói cháy rừng, trong khi một trận đấu của giải bóng đá nữ NWSL tại New York cũng rơi vào tình trạng tương tự.
ĐT Tây Ban Nha tập luyện trước chung kết
Theo dự báo mới nhất, phần lớn lượng khói còn tồn đọng tại New York được kỳ vọng sẽ tan trước thời điểm trận chung kết bắt đầu.
Andrew Giuliani, người đứng đầu nhóm công tác World Cup của Nhà Trắng, cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp với FIFA để theo dõi điều kiện thời tiết: “Việc kiểm tra sẽ được tiến hành nếu cần thiết. Chúng tôi đã có Cơ quan Thời tiết Quốc gia làm việc cùng FIFA ngay từ khi giải đấu bắt đầu".
Ông cũng đánh giá tình hình hiện tại đang có những tín hiệu tích cực: “Tin tốt vào lúc này, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, đó là có vẻ như thời tiết này sẽ được cải thiện vào Chủ nhật, và hy vọng vấn đề này sẽ không còn đáng lo ngại nữa".
Andrew Giuliani cho biết các bên vẫn sẽ tiếp tục đánh giá diễn biến thời tiết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận thêm trong chiều nay và buổi tối, tiếp tục theo dõi tình hình. Cuối cùng, điều chúng tôi muốn đảm bảo là sự an toàn và sức khỏe không chỉ cho các cầu thủ mà rõ ràng còn cho cả những người hâm mộ sẽ có mặt tại đó.”
Bên cạnh việc khói có khả năng giảm bớt, các cơn mưa rải rác được dự báo xuất hiện từ thứ bảy và kéo dài sang chủ nhật cũng có thể hỗ trợ làm sạch không khí. Mưa được dự báo xuất hiện nhiều hơn trong tối thứ bảy trước khi giảm dần vào ngày hôm sau.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/07/2026 11:29 AM (GMT+7)