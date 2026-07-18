Trực tiếp bên lề hot nhất chung kết Tây Ban Nha - Argentina: Có bị hoãn vì thời tiết?

Trận chung kết có nguy cơ bị hoãn vì thời tiết?

Theo các nguồn tin của ESPN, trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina dự kiến diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7 giờ Việt Nam (15h ngày 19/7 giờ địa phương) không nằm trong tình trạng đáng lo ngại đối với FIFA dù khu vực xung quanh đang chịu ảnh hưởng bởi chất lượng không khí suy giảm.

Trận đấu diễn ra tại sân MetLife, nằm ở khu vực ngoại ô thành phố New York. Tuy nhiên, những ngày trước trận đấu, tình hình thời tiết tại New York có nhiều diễn biến bất lợi do ảnh hưởng từ các vụ cháy rừng đang xảy ra tại Canada, cách khu vực này hàng nghìn km.

Khói từ các đám cháy đã theo gió lan xuống phía nam, bao phủ thành phố New York trong một lớp màn màu cam bất thường. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo về chất lượng không khí, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tránh các hoạt động vận động mạnh.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ cũng được triển khai để phát khẩu trang cho người dân nhằm hỗ trợ ứng phó với tình trạng khói bụi.

Một chuyên gia trả lời tờ New York Post nhận định chất lượng không khí tại thời điểm nghiêm trọng đến mức việc ở ngoài trời trong một ngày có thể gây tác động tương đương với việc hút 10 điếu thuốc. Nguyên nhân là các hạt bụi siêu nhỏ trong khói có thể xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu.

Trước đó, thời tiết do cháy rừng từng khiến các trận đấu bóng đá phải hoãn. Trận đấu giữa Chicago Fire và Vancouver Whitecaps tại giải MLS đã bị hủy do ảnh hưởng của khói cháy rừng, trong khi một trận đấu của giải bóng đá nữ NWSL tại New York cũng rơi vào tình trạng tương tự.