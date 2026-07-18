Nội bộ ĐT Anh "dậy sóng" trước trận tranh hạng ba: Tuchel dễ mất kiểm soát phòng thay đồ

Nội bộ ĐT Anh "dậy sóng"

ĐT Anh chuẩn bị bước vào trận tranh hạng ba World Cup 2026 với Pháp (4h, 19/7). Thực tế, họ chỉ còn cách trận chung kết vỏn vẹn 10 phút nhưng lại để Argentina ghi liền 2 bàn thắng trong những phút cuối. Rất nhiều chỉ trích dành cho HLV Thomas Tuchel với quyết định phòng ngự co cụm ở cuối trận.

Nhiều tuyển thủ Anh không còn tin Tuchel nữa

Trung vệ Marc Guehi công khai bày tỏ sự thất vọng với cách ĐT Anh thi đấu trong những phút cuối. Mới nhất, tờ The Sun đưa tin phòng thay đồ của “Tam sư” đang dậy sóng. Rất nhiều cầu thủ, trong đó có cả những cựu binh, đang nghi ngờ khả năng của HLV Thomas Tuchel.

“Rất nhiều tuyển thủ Anh, trong đó có cả những cựu binh, đều bày tỏ sự không hài lòng với những quyết định của Tuchel trong trận đấu vừa qua. Họ không hiểu tại sao lại chuyển sang chiến thuật phòng ngự như vậy. ĐT Anh vốn đã có 5 trung vệ trên sân nhưng ông ta vẫn đưa Nico O’Reilly vào sân.

5 trung vệ trên sân và chỉ co cụm trong vòng cấm, tức là họ đã trao bóng vào chân Messi. Tất nhiên, siêu sao này không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Rất nhiều cầu thủ cho rằng đây là sai lầm chí mạng của Tuchel”.

Nếu thông tin này là đúng, tình cảnh của Tuchel tại ĐT Anh sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Khi các cầu thủ đã mất niềm tin vào HLV, họ sẽ không còn tuân thủ chiến thuật nữa. Đó là điều tối kỵ với một nhà cầm quân.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Anh xác nhận sẽ giữ Tuchel lại tới hết EURO 2028 nhưng diễn biến nói trên có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.

Tuchel và vấn đề với Mainoo

Kobbie Mainoo là một trong số ít tuyển thủ Anh vẫn chưa được HLV Thomas Tuchel sử dụng tại World Cup 2026. Ngay cả khi Declan Rice gặp vấn đề, ông thầy người Đức vẫn kiên quyết sử dụng những phương án khác thay vì tiền vệ đang chơi cho MU. Thậm chí Reece James cũng được đẩy lên đá tiền vệ.

Theo Daily Mail tiết lộ, Thomas Tuchel đang có định kiến với Mainoo. Ông thầy người Đức không ấn tượng với những gì tài năng trẻ người Anh thể hiện trong những buổi tập. Bởi vậy, Tuchel không muốn sử dụng Mainoo.

Tuy nhiên, thông tin này đang có chút mâu thuẫn bởi nếu Mainoo tập luyện không tốt, vì sao Tuchel lại vẫn đem cầu thủ này tới World Cup 2026. Nên nhớ rằng ĐT Anh có thừa thời gian để thay đổi nhân sự trước khi giải đấu bắt đầu.