Messi đi trực thăng họp báo chung kết World Cup, tuyên bố ngăn Yamal làm nên lịch sử

Messi đi trực thăng tới họp báo

Sau buổi tập của tuyển Argentina, cả Messi, HLV Scaloni và thủ môn Emiliano Martinez được đưa đến địa điểm họp báo tại New York (Mỹ) bằng trực thăng. Hình ảnh ghi lại cảnh chiếc trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp nằm sát khu vực tác nghiệp của báo chí.

Messi: "Chúng tôi là một tập thể giàu tính cạnh tranh"

Ngay sau đó, các ngôi sao của tuyển Argentina nhanh chóng bước xuống máy bay, trong khi nhiều nhân viên an ninh đội những chiếc mũ đặc trưng liên tục yêu cầu đám đông giữ khoảng cách. Bên ngoài, một đoàn xe SUV màu đen cùng các xe hộ tống an ninh đã chờ sẵn để đưa họ tới địa điểm tổ chức họp báo.

Chỉ ít phút sau, cả ba có mặt tại hội trường và trả lời truyền thông trong một phòng họp báo lớn. Điều bất ngờ là Messi, người trước đó được cho là chỉ xuất hiện để chụp ảnh mà không tham gia trả lời báo chí, đã ngồi vào bàn họp với micro trên tay và trực tiếp phát biểu.

Về áp lực trước trận chung kết, Messi chia sẻ: "Như HLV của chúng tôi vừa nói, chúng tôi lớn lên cùng trái bóng với niềm đam mê mãnh liệt, luôn khao khát được chơi bóng, tận hưởng và vui vẻ, dù ở bất kỳ đâu. Dù là ở trường học, ngoài đường hay trong một đội bóng, bởi tất cả chúng tôi đều bắt đầu từ những CLB nhỏ ở khu phố khi còn là những đứa trẻ. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về áp lực, mà coi đó là điều rất tự nhiên: được chơi bóng và tận hưởng nó.

Chúng tôi là một tập thể giàu tính cạnh tranh, luôn muốn giành chiến thắng, nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể và đối thủ cũng thi đấu, nên không phải lúc nào bạn cũng có thể chiến thắng. Từ khi còn nhỏ, tôi đã học được rằng thất bại luôn nhiều hơn chiến thắng, và điều đó giúp tôi trưởng thành hơn, cả với tư cách một con người lẫn một cầu thủ".

Messi nói về bức ảnh tắm cho Yamal

Messi cũng nhắc đến bức ảnh nổi tiếng chụp khoảnh khắc anh tắm cho Lamine Yamal khi tài năng trẻ người Tây Ban Nha còn là một em bé. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Joan Monfort thực hiện vào năm 2007 trong khuôn khổ bộ lịch từ thiện nhằm gây quỹ cho UNICEF, với sự phối hợp của Quỹ FC Barcelona. Bộ lịch được phát hành vào năm 2008 và 50% doanh thu được dành để tài trợ cho các dự án thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em.

Messi, khi đó mới 20 tuổi, đã giúp tắm cho Yamal, lúc ấy chỉ mới 6 tháng tuổi, trong buổi chụp ảnh diễn ra vào tháng 9/2007 tại phòng thay đồ của sân Camp Nou

Hai nhân vật trong bức ảnh giờ đây đã trở thành hai đầu tàu của Argentina và Tây Ban Nha, chuẩn bị chạm trán nhau trong trận chung kết World Cup, 19 năm sau ngày bức ảnh ra đời. Messi bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự trùng hợp của số phận, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho Yamal.

Siêu sao người Argentina nói: "Yamal là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi luôn dõi theo cậu ấy vì cậu ấy thi đấu cho một CLB mà tôi rất yêu quý và tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với đội bóng đó. Ở tuổi 19, cậu ấy đã là một ngôi sao tầm cỡ thế giới và vẫn còn cả sự nghiệp phía trước. Yamal đang đứng trước cơ hội làm nên điều lịch sử. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để điều đó chưa xảy ra ở trận đấu này. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp. Còn bức ảnh năm xưa thực sự là một điều kỳ diệu của cuộc sống".

Bức ảnh bắt đầu lan truyền mạnh mẽ vào năm 2024, khi Yamal mới 16 tuổi và gây chấn động trong màu áo Barcelona, đồng thời trở thành ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha trên hành trình vô địch EURO 2024 tại Đức. Cha của Yamal, Mounir Nasraoui, đã đăng lại bức ảnh trên Instagram, tạo nên làn sóng chú ý trên toàn thế giới.

Messi nói thêm: "Tôi từng chụp một bức ảnh với Yamal khi cậu ấy còn là một em bé, và giờ chúng tôi lại đối đầu nhau trong trận chung kết World Cup. Điều đó thật khó tin. Hiện tại, cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi chúc cậu ấy gặp nhiều may mắn, bởi sự thành công của cậu ấy cũng là điều tốt cho Barcelona. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận thật tốt để Yamal không thể thể hiện phiên bản hay nhất của mình, dù điều đó sẽ rất khó.

Không chỉ có Yamal, Tây Ban Nha còn sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi và một lối chơi chất lượng. Nhưng chúng tôi cũng có những vũ khí của riêng mình".