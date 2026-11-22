Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Công an TP.HCM: Quyết đấu vì 3 điểm (V-League)
(18h, 22/11, Vòng 8) Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà nhưng phải đối mặt với một Công an TP.HCM đang cho thấy sự khó chịu trong lối chơi phòng ngự phản công. Sau thất bại ở vòng 7, cả hai đội đều quyết tâm giành điểm để cải thiện vị trí trên BXH.
V-League | 18h, 22/11 | SVĐ Hà Tĩnh
Điểm
Thanh Tùng
Văn Huy
Viết Triều
Helerson
Duy Thường
Trọng Hoàng
Tiến Đạt
Văn Đức
Luiz Antonio
Atshimene
Daniel
Điểm
Lê Giang
Nhật Minh
Dirk Abels
Minh Quang
Gia Bảo
Quốc Cường
Đức Phú
Yamga Kevin
Cumming Steven
Tiến Linh
Olaha Mạnh Đức
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Hà Tĩnh: Tận dụng lợi thế sân nhà
Hà Tĩnh đang đứng thứ 7 với 11 điểm sau 7 vòng đấu (3 thắng, 2 hòa, 2 thua). Dù vừa thất bại 1-2 trước Nam Định, đội bóng của HLV Phan Như Thuật vẫn có khởi đầu tương đối ổn định. Tuy nhiên, hàng thủ để lọt lưới 9 bàn là điểm cần cải thiện, đặc biệt khi khả năng bọc lót và chống bóng bổng chưa thực sự chắc chắn.
Tiếp đón Công an TP.HCM, Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà cùng thời gian chuẩn bị tốt hơn. Nếu tận dụng hiệu quả các cơ hội và hạn chế sai sót ở tuyến dưới, Hà Tĩnh hoàn toàn có thể hướng tới 3 điểm.
Công an TP.HCM: Tự tin sau chiến thắng ở đấu trường châu lục
Công an TP.HCM xếp thứ 9 với 10 điểm, chỉ kém Hà Tĩnh 1 điểm. Đội khách vừa thua Công an Hà Nội 1-2 tại vòng 7 nhưng đã lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 1-0 trước Buriram United ở Shopee Cup. Lối chơi phòng ngự phản công là vũ khí đáng chú ý của thầy trò HLV Công an TP.HCM, nhất là khi đối thủ thường xuyên dâng cao đội hình.
Dẫu vậy, lịch thi đấu dày và quãng nghỉ ngắn có thể ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Trước Hà Tĩnh, đội khách cần duy trì sự tập trung ở hàng thủ và tận dụng tốt những tình huống chuyển trạng thái để tìm kiếm điểm số.
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(Vòng bảng ASEAN Club Championship) Trên sân nhà, Công an TP.HCM đã chiến đấu quả cảm trước nhà đương kim vô địch.