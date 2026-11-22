V-League | 18h, 22/11 | SVĐ Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0 - 0 Công an TP.HCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Tĩnh vs Công an TP.HCM Công an TP.HCM Điểm Thanh Tùng Văn Huy Viết Triều Helerson Duy Thường Trọng Hoàng Tiến Đạt Văn Đức Luiz Antonio Atshimene Daniel Điểm Lê Giang Nhật Minh Dirk Abels Minh Quang Gia Bảo Quốc Cường Đức Phú Yamga Kevin Cumming Steven Tiến Linh Olaha Mạnh Đức Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Tĩnh Hà Tĩnh Công an TP.HCM Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Thanh Tùng, Văn Huy, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Trọng Hoàng, Tiến Đạt, Văn Đức, Luiz Antonio, Atshimene, Daniel Lê Giang, Nhật Minh, Dirk Abels, Minh Quang, Gia Bảo, Quốc Cường, Đức Phú, Yamga Kevin, Cumming Steven, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức

Hà Tĩnh: Tận dụng lợi thế sân nhà

Hà Tĩnh đang đứng thứ 7 với 11 điểm sau 7 vòng đấu (3 thắng, 2 hòa, 2 thua). Dù vừa thất bại 1-2 trước Nam Định, đội bóng của HLV Phan Như Thuật vẫn có khởi đầu tương đối ổn định. Tuy nhiên, hàng thủ để lọt lưới 9 bàn là điểm cần cải thiện, đặc biệt khi khả năng bọc lót và chống bóng bổng chưa thực sự chắc chắn.

Tiếp đón Công an TP.HCM, Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà cùng thời gian chuẩn bị tốt hơn. Nếu tận dụng hiệu quả các cơ hội và hạn chế sai sót ở tuyến dưới, Hà Tĩnh hoàn toàn có thể hướng tới 3 điểm.

Công an TP.HCM: Tự tin sau chiến thắng ở đấu trường châu lục

Công an TP.HCM xếp thứ 9 với 10 điểm, chỉ kém Hà Tĩnh 1 điểm. Đội khách vừa thua Công an Hà Nội 1-2 tại vòng 7 nhưng đã lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 1-0 trước Buriram United ở Shopee Cup. Lối chơi phòng ngự phản công là vũ khí đáng chú ý của thầy trò HLV Công an TP.HCM, nhất là khi đối thủ thường xuyên dâng cao đội hình.

Dẫu vậy, lịch thi đấu dày và quãng nghỉ ngắn có thể ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Trước Hà Tĩnh, đội khách cần duy trì sự tập trung ở hàng thủ và tận dụng tốt những tình huống chuyển trạng thái để tìm kiếm điểm số.

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