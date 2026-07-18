Messi không tạo ra kỷ lục! Kỷ lục chạy theo Messi!

Messi không còn trong cuộc đua cá nhân nào hết!

Có một thời, mỗi kỳ World Cup đều gắn với những cuộc so kè giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Sau đó, Kylian Mbappé nổi lên như người được kỳ vọng sẽ kế thừa ngai vàng. Thế nhưng, nếu nhìn vào bảng thống kê hiện tại, khoảng cách giữa Messi với phần còn lại của lịch sử đã lớn hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng.

Messi đã ra sân 33 trận tại World Cup, nhiều hơn Cristiano Ronaldo tới sáu trận và bỏ xa kỷ lục cũ của Lothar Matthäus (25 trận). Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup, điều mà trước đó chưa ai làm được.

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Điều đáng nói là những con số ấy chưa dừng lại. Argentina vẫn còn phía trước ít nhất một trận đấu nữa, đồng nghĩa với việc mọi kỷ lục của Messi vẫn đang tiếp tục được kéo dài.

Người chiến thắng nhiều nhất trong lịch sử World Cup

Nếu số trận thi đấu phản ánh sự bền bỉ thì 23 chiến thắng lại cho thấy tầm vóc của một nhà vô địch.

Theo cách tính chính thức của FIFA, những trận thắng bằng loạt sút luân lưu không được tính là chiến thắng trong thống kê cá nhân. Vì vậy, 23 trận thắng của Messi đều đến trong thời gian thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ, giúp anh vượt qua kỷ lục cũ của Miroslav Klose (17 trận).

Khoảng cách sáu chiến thắng với người xếp sau là điều hiếm thấy ở bất kỳ kỷ lục lớn nào của World Cup.

Không chỉ ghi bàn, Messi còn kiến tạo lịch sử

Suốt nhiều năm, người ta vẫn tranh luận Messi là chân sút hay nhà kiến tạo xuất sắc hơn. World Cup 2026 có lẽ đã đưa ra câu trả lời: anh là cả hai.

Messi hiện sở hữu 21 bàn thắng, vượt Mbappé (20) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup. Đồng thời, anh cũng có 12 pha kiến tạo, nhiều nhất kể từ khi FIFA bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1966, vượt xa Diego Maradona (8).

Ảnh: AI

Khi cộng hai chỉ số này lại, Messi đã trực tiếp góp dấu giày vào 33 bàn thắng của Argentina tại World Cup. Chưa một cầu thủ nào trong lịch sử chạm tới cột mốc ấy.

Đó là thống kê phản ánh trọn vẹn hình ảnh của Messi: vừa là người kết thúc, vừa là người mở ra cơ hội cho đồng đội.

Những kỷ lục chỉ còn một mình Messi

Nếu nhiều cột mốc vẫn còn có người bám đuổi thì một số kỷ lục gần như đã trở thành “lãnh địa riêng” của Messi.

Anh là cầu thủ có 26 trận đeo băng đội trưởng, bỏ xa Rafael Márquez (17). Anh cũng là người đầu tiên ghi bàn hoặc kiến tạo trong 11 trận World Cup liên tiếp, chuỗi phong độ mà chưa một huyền thoại nào sánh kịp.

Trong một số thống kê, Messi thậm chí không có đối thủ bám đuổi. Ảnh: AP

Đặc biệt hơn, 10 pha kiến tạo ở vòng knock-out tiếp tục khẳng định đẳng cấp của Messi trong những trận đấu lớn. Không cầu thủ nào khác trong lịch sử có quá tám pha kiến tạo ở các vòng loại trực tiếp.

Ngay cả danh hiệu Quả bóng vàng World Cup, vốn luôn rất khó giành bởi chỉ trao cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, Messi cũng là người duy nhất sở hữu hai lần.

Những con số chỉ là phần nổi của di sản

Có thể vài năm nữa, số trận của Messi sẽ bị phá. Một ngày nào đó, Mbappé hay một ngôi sao khác cũng có thể vượt qua số bàn thắng của anh.

Nhưng điều khiến di sản của Messi trở nên khác biệt không nằm ở từng kỷ lục riêng lẻ, mà ở việc anh cùng lúc đứng đầu ở gần như mọi hạng mục quan trọng nhất của World Cup: số kỳ tham dự, số trận đấu, số chiến thắng, số bàn thắng, số kiến tạo, số lần góp dấu giày vào bàn thắng, số trận đeo băng đội trưởng hay số Quả bóng vàng.

Dù sao này bao nhiêu kỷ lục của Messi bị phá, di sản M10 để lại vẫn thật đồ sộ! Ảnh: AP

Lịch sử World Cup từng chứng kiến nhiều huyền thoại thống trị một vài thống kê. Còn Messi đang làm điều hiếm thấy hơn nhiều: biến cả bảng kỷ lục thành nơi khắc tên mình.

Và nếu Argentina tiếp tục tiến bước tại World Cup 2026, những con số ấy rất có thể vẫn chưa dừng lại. Chúng sẽ còn được viết tiếp, như cách Lionel Messi đã làm với bóng đá thế giới suốt gần hai thập kỷ.