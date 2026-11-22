Hai đội đều nhập cuộc thận trọng trong 15 phút đầu trận. Ninh Bình sau đó chủ động tăng tốc và tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 24 nhờ công của cái tên quen thuộc Hoàng Đức. Tiền vệ ĐT Việt Nam khởi xướng pha phối hợp rồi tự mình xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền trả ngược của Bảo Toàn, trước khi dứt điểm chìm tung lưới Đà Nẵng.

Văn Lâm gần như không phải làm việc nhiều trong hiệp 1, ngoại trừ pha đổ người cứu thua xuất sắc để cản phá cú sút vào góc gần của Hồng Phúc. Đến phút 35, Hoàng Đức tiếp tục ghi dấu ấn với đường chọc khe cho Lê Phát nhưng cú dứt điểm không thắng được thủ môn Sỹ Huy. Cuối hiệp một, Gia hưng đưa bóng vào lưới Đà Nẵng bằng pha xử lý cá nhân xuất sắc nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tỷ số hiệp 1: Đà Nẵng 0-1 Ninh Bình

Ghi bàn (kiến tạo)

Ninh Bình: Hoàng Đức (24', Bảo Toàn)

Đội hình xuất phát

Đà Nẵng: Đỗ Sỹ Huy, Quế Ngọc Hải, Matias Fracchia, Hồng Phúc, Việt Hoàng, Sỹ Hoàng, Yvo Calleros, Joel Lopez Pissano, Bryan Ly, Kalvin Luong, Saponjic.

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Bảo Toàn, Romeu Martins, Tiến Anh, Lucas Turci, Đức Chiến, Hoàng Đức, Lê Phát, Gia Hưng, Quốc Việt

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