Laliga | 20h, 22/11 | Spotify Camp Nou Barcelona 0 - 0 Villarreal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Villarreal Villarreal Điểm Joao Garcia Eric Garcia Cubarsi Martin Cancelo Fermin Bernal Pedri Yamal Raphinha Gordon Điểm Gulacsi Mourino Costa Veiga Romero Comesana Gueye Buchanan Perez Oluwaseyi Mikautadze Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Villarreal Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Joao Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Fermin, Bernal, Pedri, Yamal, Raphinha, Gordon Gulacsi, Mourino, Costa, Veiga, Romero, Comesana, Gueye, Buchanan, Perez, Oluwaseyi, Mikautadze

Barca quyết tâm củng cố ngôi đầu

Barca quyết tâm củng cố ngôi đầu

Sau những thất bại trước PSG và Real Madrid, Barcelona đã trở lại mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp, mới nhất là màn ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1 ngay trên sân khách. Hiện tại, thầy trò Hansi Flick vẫn dẫn đầu La Liga nhưng chỉ hơn Real Madrid 3 điểm. Vì vậy, Barca không được phép sảy chân nếu muốn duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Camp Nou tiếp tục là điểm tựa lớn của đội bóng xứ “Catalunya”. Trong 15 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, Barca thắng tới 14 trận và chỉ nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, họ cũng áp đảo Villarreal trong lịch sử đối đầu tại đây với 18 chiến thắng sau 26 lần tiếp đón đối thủ.

Villarreal khó tạo bất ngờ tại Camp Nou

Villarreal đang trải qua mùa giải thiếu ổn định khi chỉ thắng 4, hòa 3 và thua 5 sau 12 vòng đấu, qua đó đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đội khách cũng không có thành tích sân khách ấn tượng khi chỉ giành 3 chiến thắng trong 13 chuyến hành quân gần nhất tại La Liga.

Trong bối cảnh Barca đang có phong độ tốt và sở hữu lợi thế sân nhà, Villarreal khó tránh khỏi một trận đấu đầy thử thách. Dù ảnh hưởng từ loạt trận quốc tế có thể khiến các học trò Hansi Flick chưa đạt thể trạng tốt nhất, đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng giành chiến thắng với cách biệt không quá 2 bàn.