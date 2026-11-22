Trực tiếp bóng đá Barcelona - Villarreal: Điểm tựa sân nhà (La Liga)
(20h, 22/11, vòng 13 La Liga) Barcelona hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp khi tiếp đón Villarreal trên sân nhà.
Laliga | 20h, 22/11 | Spotify Camp Nou
Điểm
Joao Garcia
Eric Garcia
Cubarsi
Martin
Cancelo
Fermin
Bernal
Pedri
Yamal
Raphinha
Gordon
Điểm
Gulacsi
Mourino
Costa
Veiga
Romero
Comesana
Gueye
Buchanan
Perez
Oluwaseyi
Mikautadze
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Barca quyết tâm củng cố ngôi đầu
Barca quyết tâm củng cố ngôi đầu
Sau những thất bại trước PSG và Real Madrid, Barcelona đã trở lại mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp, mới nhất là màn ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1 ngay trên sân khách. Hiện tại, thầy trò Hansi Flick vẫn dẫn đầu La Liga nhưng chỉ hơn Real Madrid 3 điểm. Vì vậy, Barca không được phép sảy chân nếu muốn duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.
Camp Nou tiếp tục là điểm tựa lớn của đội bóng xứ “Catalunya”. Trong 15 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, Barca thắng tới 14 trận và chỉ nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, họ cũng áp đảo Villarreal trong lịch sử đối đầu tại đây với 18 chiến thắng sau 26 lần tiếp đón đối thủ.
Villarreal khó tạo bất ngờ tại Camp Nou
Villarreal đang trải qua mùa giải thiếu ổn định khi chỉ thắng 4, hòa 3 và thua 5 sau 12 vòng đấu, qua đó đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đội khách cũng không có thành tích sân khách ấn tượng khi chỉ giành 3 chiến thắng trong 13 chuyến hành quân gần nhất tại La Liga.
Trong bối cảnh Barca đang có phong độ tốt và sở hữu lợi thế sân nhà, Villarreal khó tránh khỏi một trận đấu đầy thử thách. Dù ảnh hưởng từ loạt trận quốc tế có thể khiến các học trò Hansi Flick chưa đạt thể trạng tốt nhất, đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng giành chiến thắng với cách biệt không quá 2 bàn.
Barcelona không còn xem Lisandro Martinez là ưu tiên trong kế hoạch nâng cấp hàng thủ. Thay vào đó, Deco đang hướng sự chú ý đến bốn mục tiêu khác, dù...