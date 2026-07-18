HLV Tây Ban Nha ca ngợi Messi "độc nhất vô nhị", báo tin vui về Yamal
HLV Luis De La Fuente và tiền vệ đội trưởng Rodri của Tây Ban Nha đã tham dự buổi họp báo trước thềm trận chung kết World Cup gặp Argentina.
De La Fuente: "Cậu ấy vẫn ổn. Cả Yamal và Pedro Porro đều đủ thể trạng để ra sân ở trận chung kết World Cup. Hôm nay, cả hai đã tập luyện bình thường. Tất cả các cầu thủ đều đã tập luyện tốt. Hy vọng sẽ không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong ngày mai.
Yamal vẫn là Yamal, còn Messi là độc nhất vô nhị. Messi là một tấm gương. Còn với Yamal, điều khiến tôi ấn tượng là thái độ, cách hành xử và những gì cậu ấy thể hiện ở độ tuổi này tại một kỳ World Cup tuyệt vời".
De La Fuente: "Ngay từ khi bắt đầu hành trình này, tôi đã nói với các cầu thủ về những đặc thù của World Cup và đó là điều chúng tôi phải chấp nhận. Không một ai phàn nàn hay than phiền. Những gì hôm nay còn khiến chúng ta thấy lạ có thể sẽ trở nên bình thường trong vài năm tới. Mọi chuyện là như vậy. Chúng tôi chỉ cần thích nghi và tiếp tục tiến lên".
De La Fuente: "Việc góp mặt trong một trận chung kết đã là một điều tuyệt vời. Nếu được lựa chọn, tôi sẵn sàng năm nào cũng đưa đội tuyển vào chung kết World Cup, kể cả có thất bại. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chiến đấu để giành chức vô địch. Điều quan trọng là tận hưởng khoảnh khắc này. Phía trước là một đối thủ rất mạnh với hành trình vô cùng ấn tượng".
De La Fuente: "Đó sẽ là một trận đấu đỉnh cao. Đây là hai đội tuyển xuất sắc với rất nhiều điểm tương đồng. Mỗi đội sẽ cố gắng đưa trận đấu theo hướng có lợi nhất cho mình, nhưng cả hai đều hướng tới một màn trình diễn mà tài năng lên tiếng. Các trọng tài ở đó để giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, và chúng tôi cũng sẽ góp phần vào điều đó".
Rodri: "Tôi nghĩ không cần phải nói thêm về anh ấy. Với tôi, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh ấy đã dẫn dắt đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar và tiếp tục đưa họ vào đến trận chung kết ở kỳ World Cup lần này, nhưng Argentina không chỉ có Messi. Tôi tin rằng đây là hai đội bóng chơi tập thể hay nhất".
Rodri: "Đó cũng là một phần của bóng đá. Chúng ta sẽ chờ xem trận đấu diễn ra như thế nào. Tôi muốn tin rằng Argentina là một đội tuyển luôn cống hiến hết mình và thi đấu quyết liệt. Nhưng nếu những tình huống như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ không bị cuốn vào cuộc chơi đó và sẽ phớt lờ chúng".
Rodri: "Tôi không biết. Tôi tin vào tầm quan trọng của khu trung tuyến trong việc giành chiến thắng. Cả hai đội đều sở hữu hàng tiền vệ rất mạnh, nhưng đó sẽ không phải yếu tố mang tính quyết định".
Rodri: "Chúng tôi là một đội bóng rất toàn diện và đã thể hiện sự chắc chắn xuyên suốt giải đấu. Argentina cũng duy trì sự bền bỉ và luôn thi đấu với tinh thần cạnh tranh rất cao".
Rodri: "Đội bóng nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Chúng tôi là một tập thể rất khó bị đánh bại. Đội kiểm soát tốt cả hai vòng cấm cũng như khu trung tuyến. Chúng tôi có rất ít điểm yếu, nhưng tôi xin phép giữ điều đó cho riêng mình".
Rodri: "Mục tiêu của chúng tôi là có mặt ở đúng nơi mà mình đang đứng lúc này. Chúng tôi muốn vô địch World Cup và biết rằng điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Chúng tôi đã chứng minh mình đủ sức đánh bại những đối thủ lớn, và giờ phía trước là thử thách khó khăn nhất. Đây sẽ là bài kiểm tra hoàn hảo để xem liệu chúng tôi có đủ khả năng nâng cao cúp vàng thế giới hay không. Điều quan trọng là phải có khát khao chiến thắng lớn hơn nỗi sợ thất bại".
Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai trường phái bóng đá giàu bản sắc.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/07/2026 05:57 AM (GMT+7)