HLV Tây Ban Nha ca ngợi Messi "độc nhất vô nhị", báo tin vui về Yamal

Tình trạng của Lamine Yamal

De La Fuente: "Cậu ấy vẫn ổn. Cả Yamal và Pedro Porro đều đủ thể trạng để ra sân ở trận chung kết World Cup. Hôm nay, cả hai đã tập luyện bình thường. Tất cả các cầu thủ đều đã tập luyện tốt. Hy vọng sẽ không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong ngày mai.

Yamal vẫn là Yamal, còn Messi là độc nhất vô nhị. Messi là một tấm gương. Còn với Yamal, điều khiến tôi ấn tượng là thái độ, cách hành xử và những gì cậu ấy thể hiện ở độ tuổi này tại một kỳ World Cup tuyệt vời".