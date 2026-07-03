Trọng tài Dương Văn Hiền: "Croatia bị huỷ bàn thắng phút 90+13 là không oan"

Trọng tài Dương Văn Hiền đồng tình với quyết định huỷ bàn thắng phút 90+13 của Croatia

Trận cầu hấp dẫn giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026, kết thúc với chiến thắng dành cho đại diện bán đảo Iberia, đã bị phủ bóng bởi một tình huống gây tranh cãi dữ dội khi Croatia bị từ chối một bàn thắng ở những giây cuối cùng. Đây là pha bóng khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn và có thể sẽ còn khiến ĐT Croatia tiếp tục khiếu nại trong những ngày tới.

Tình huống diễn ra ở phút 103 của thời gian bù giờ hiệp hai. Croatia thực hiện một quả tạt vào vòng cấm Bồ Đào Nha. Igor Matanović khẽ đánh đầu nối, sau đó Renato Veiga cũng có một pha chạm đầu đưa bóng ngược trở lại. Mario Pašalić khống chế bóng hơi dài, tạo điều kiện để Joško Gvardiol dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha.

Cựu Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền.

Ban đầu, trọng tài người Na Uy Espen Eskås công nhận bàn thắng và chỉ tay về chấm giao bóng giữa sân. Tuy nhiên, VAR ngay lập tức vào cuộc để kiểm tra tình huống. Sau khi xem lại màn hình bên ngoài sân, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng.

Lý giải về việc bóng đã chạm người hậu vệ Bồ Đào Nha nhưng cầu thủ Croatia vẫn bị phạt việt vị, cựu Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền nhấn mạnh, điểm mấu chốt nằm ở việc cầu thủ phòng ngự chơi bóng "chủ động" hay "thụ động". Hậu vệ Bồ Đào Nha chỉ bật lên phòng ngự sau khi tiền đạo Croatia đánh đầu sượt qua, bóng đi bất ngờ đập vào người trong thế không kịp phản ứng. Đây là tình huống chơi bóng hoàn toàn thụ động nên cầu thủ việt vị phía trên vẫn không được xóa lỗi. Theo luật, một pha bóng chỉ được tính là chủ động khi cầu thủ phòng ngự có đủ không gian, thời gian và khoảng cách để chủ đích xử lý trái bóng.

Nỗi buồn của các cầu thủ Croatia. Ảnh: AP.

Cựu Trưởng ban Trọng tài cũng nói thêm, do đây là tình huống mang tính chất nhận định về hành vi chủ động hay thụ động, chứ không đơn thuần là đo đạc vị trí hình học, nên trọng tài chính bắt buộc phải trực tiếp ra màn hình biên để xem lại (on-field review) thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phòng VAR. Tổ VAR ở đây chỉ đóng vai trò tư vấn và cung cấp hình ảnh.

Khép lại cuộc trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Dương Văn Hiền khẳng định nếu đặt vào vị trí trọng tài chính trận đấu này, ông hay bất kỳ trọng tài nào khác trên thế giới cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự là thổi phạt việt vị và hủy bàn thắng của Croatia.